Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 24., kedd Gábor, Karina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mesterséges intelligencia nyakörv fordítás
Komáromi Bence
2026.03.24.
Ha mindig is vágytál rá, hogy beszélhess az állatok nyelvén, akkor ez a cikk neked szól. A mesterséges intelligenciának hála kifejlesztették az első kutyaugatást lefordító nyakörvet.

Belegondolni is elképesztő, hogy mennyi mindenre használható a mesterséges intelligencia. Az AI átszövi már az egész életünket és a tudomány fejlődésével egyre több területen lesz bevethető. Nem véletlen, hogy néhány kutató úgy döntött, hogy kifejlesztenek egy kutyaugatást lefordító nyakörvet, amely segítségével végre megérthetjük, hogy mit szeretne mondani a kedvencünk. Bár az eszköz elkészült, a szakértők szerint még van hova fejlődnie a technológiának.

A kutyaugatást lefordító nyakörv feltalálói azt ígérik, hogy végre megérthetjük, mire vágynak a kedvenceink
Forrás: Digital Vision

Kutyaugatást lefordító nyakörv: forradalmi ötlet vagy kínos bukás?

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki egyszer ne képzelte volna el, hogy milyen jó lenne, ha beszélhetne az állatok nyelvén. Ezt a régi piaci rést próbálja betölteni a kínai Pettichat nevű technológiai cég, amely piacra dobta az úgynevezett Doolittle nyakörvet. Az eszköz azt ígéri, hogy akár 94,6%-os pontossággal képes valós időben lefordítani a kutyák ugatását és a macskák nyávogását. Bár nehezen lehetne igazolni – vagy akár megcáfolni – ezt a kijelentést, az biztos, hogy azt már elérte a cég, hogy a fél TikTok erről beszél. Influenszerek százai próbálják meg tesztelgetni a technológiát a saját kedvencükön, amely ha valóban működne, akkor a világ egyik leghasznosabb eszköze lehetne. A visszajelzések alapján azonban nagyobb a füstje, mint a lángja a dolognak.

A DailyStar például a szerkesztőségük mopszával, Robinnal próbálta ki a nyakörvet, és mondanunk sem kell, nem sok sikert aratott a tolmácsolásban. A kutya ugyanis többször is ugatásba kezdett szaladgálás közben, miközben a fordító azt harsogta: „egy tapodtat sem akarok mozdulni!" Emellett az ellentéte is előfordult, volt olyan, hogy Robin éppen fáradtan fetrengett az ágyában, közben pedig az ugatását úgy tolmácsolta a gép, hogy: „Fuss! Fuss! Üldözd azt a dolgot!" Az pedig csak a hab a tortán, hogy az ugatási mennyiségnek körülbelül csak az 5%-nál szólalt meg valóban a kis hangszóró a kutya nyakában.

Úgy látszik, hogy az ötlet kiváló, azonban a megvalósítása még hagy kivetnivalót maga után. Amíg arra vársz, hogy végre valóban elkészüljön egy jól működő fordítóeszköz, addig nézd meg, hogyan működik egy ilyen okos nyakörv:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
