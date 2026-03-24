Belegondolni is elképesztő, hogy mennyi mindenre használható a mesterséges intelligencia. Az AI átszövi már az egész életünket és a tudomány fejlődésével egyre több területen lesz bevethető. Nem véletlen, hogy néhány kutató úgy döntött, hogy kifejlesztenek egy kutyaugatást lefordító nyakörvet, amely segítségével végre megérthetjük, hogy mit szeretne mondani a kedvencünk. Bár az eszköz elkészült, a szakértők szerint még van hova fejlődnie a technológiának.

A kutyaugatást lefordító nyakörv feltalálói azt ígérik, hogy végre megérthetjük, mire vágynak a kedvenceink

Forrás: Digital Vision

Kutyaugatást lefordító nyakörv: forradalmi ötlet vagy kínos bukás?

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki egyszer ne képzelte volna el, hogy milyen jó lenne, ha beszélhetne az állatok nyelvén. Ezt a régi piaci rést próbálja betölteni a kínai Pettichat nevű technológiai cég, amely piacra dobta az úgynevezett Doolittle nyakörvet. Az eszköz azt ígéri, hogy akár 94,6%-os pontossággal képes valós időben lefordítani a kutyák ugatását és a macskák nyávogását. Bár nehezen lehetne igazolni – vagy akár megcáfolni – ezt a kijelentést, az biztos, hogy azt már elérte a cég, hogy a fél TikTok erről beszél. Influenszerek százai próbálják meg tesztelgetni a technológiát a saját kedvencükön, amely ha valóban működne, akkor a világ egyik leghasznosabb eszköze lehetne. A visszajelzések alapján azonban nagyobb a füstje, mint a lángja a dolognak.

A DailyStar például a szerkesztőségük mopszával, Robinnal próbálta ki a nyakörvet, és mondanunk sem kell, nem sok sikert aratott a tolmácsolásban. A kutya ugyanis többször is ugatásba kezdett szaladgálás közben, miközben a fordító azt harsogta: „egy tapodtat sem akarok mozdulni!" Emellett az ellentéte is előfordult, volt olyan, hogy Robin éppen fáradtan fetrengett az ágyában, közben pedig az ugatását úgy tolmácsolta a gép, hogy: „Fuss! Fuss! Üldözd azt a dolgot!" Az pedig csak a hab a tortán, hogy az ugatási mennyiségnek körülbelül csak az 5%-nál szólalt meg valóban a kis hangszóró a kutya nyakában.

Úgy látszik, hogy az ötlet kiváló, azonban a megvalósítása még hagy kivetnivalót maga után. Amíg arra vársz, hogy végre valóban elkészüljön egy jól működő fordítóeszköz, addig nézd meg, hogyan működik egy ilyen okos nyakörv: