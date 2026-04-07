Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 7., kedd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
hancúr

Kiderült: ennyi ideig kellene tartania az előjátéknak

Shutterstock - PeopleImages
hancúr szexterapeuta előjáték
Life.hu
2026.04.07.
Mennyi ideig tart a bemelegítés, mielőtt nekivághatnánk az igazi akciónak? Végre választ kaptunk az örök kérdésre! Most egy szakértő elárulta, hogy mennyi ideig tart a megfelelő hosszúságú előjáték.

Egy intenzív fizikai kihívás előtt természetes, hogy időt szánunk a ráhangolódásra és az izmok bemelegítésére – miért lenne ez másként az intimitásban? Az előjáték sokkal több, mint egy gyors felvezetés: ez az a szakasz, amely megalapozza az élményt, fokozza a vágyat, és igazán teljessé teszi az együttlétet. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint a minőségi „bevezetésen” múlik, mennyire lesz kielégítő a folytatás. Megmutatjuk, mennyi az ideális idő az előjátékban, és miért érdemes rá odafigyelni.

Megfelelő előjáték nélkül nem lesz az igazi a szex
Forrás: Shutterstock

Mennyi az ideális előjáték hossza?

Az Unilad egy szex- és párkapcsolati tanácsadó segítségével járt utána a mindenkit izgató kérdésnek. Nem is feszítenénk tovább a húrt, leírjuk, hogy Gemma Nice szerint mekkora időtartamra van szüksége a partnerekhez ahhoz, hogy mind a ketten izgalomba jöjjenek: a szakértő szerint 15-20 percnyi előjáték elegendő lehet ahhoz, hogy mindkét fél kellően ráhangolódjon a hancúrozásra

„Nemenként változó ez az idő, nyilván azért is, mert a férfiak képesek 5-7 perc alatt eljutni a csúcsra, míg egy átlagos nőnek akár 20-30 percet is igénybe vehet az orgazmus elérése"

A szexterapeuta szerint a 15-20 perc elegendő ahhoz, hogy maximálisan lázba hozzuk egymást és így csökkenthessük a különbséget a két nem között a csúcspontban. Gemma szerint a férfiak nagyban növelhetik a nők orgazmusának esélyét, ha hosszú előjátékkal kedveskednek nekik, ugyanis ezzel közelebb hozzák a tetőpont idejét, és élvezetesebbé teszik az aktust is.

Minél tovább tart az előjáték, annál izgatottabb és ellazultabb lesz a tested. Amikor a tested nyugalmi állapotban van, akkor a vér a szívből és a test többi részéről egyenesen a nemi szervedbe áramlik. Ez lehetővé teszi 10 ezer idegvégződés aktiválódását. Ez pedig mindenki szexuális elégedettségét növeli" - zárta sorait a szakértő.

Ennyi logikus érv után mi már nem látunk okot arra, hogy miért ne élvezhetnénk az előjátékot akár 20 percig is. 

További szexualitással kapcsolatos cikkünket itt tudjátok elolvasni:

Elfoglalt nők szexrutinja: így csempészd be az életedbe az összebújásokat

Ezeket a trükköket vesd be, hogy mindig legyen időd a napi szexre.

Nyújts rá a gyönyörre! − Jógapózok, amik varázslatossá teszik az együttlétet

Ha azt hitted, a jógapózokat csak az egészséged megőrzésének érdekében érdemes gyakorolnod, akkor engedd, hogy most egy új megvilágításba helyezzük a mindennapi alapos testmozgást!

Ha a szádat nem csak beszédre használnád: titkos tippek, amiket csak a legjobb szeretők tudnak

Itt vannak a legjobb női praktikák, amiket csak a legügyesebb szeretők alkalmaznak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
