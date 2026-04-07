Kiderült: ennyi ideig kellene tartania az előjátéknak

Egy intenzív fizikai kihívás előtt természetes, hogy időt szánunk a ráhangolódásra és az izmok bemelegítésére – miért lenne ez másként az intimitásban? Az előjáték sokkal több, mint egy gyors felvezetés: ez az a szakasz, amely megalapozza az élményt, fokozza a vágyat, és igazán teljessé teszi az együttlétet. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint a minőségi „bevezetésen” múlik, mennyire lesz kielégítő a folytatás. Megmutatjuk, mennyi az ideális idő az előjátékban, és miért érdemes rá odafigyelni.

Megfelelő előjáték nélkül nem lesz az igazi a szex

Mennyi az ideális előjáték hossza?

Az Unilad egy szex- és párkapcsolati tanácsadó segítségével járt utána a mindenkit izgató kérdésnek. Nem is feszítenénk tovább a húrt, leírjuk, hogy Gemma Nice szerint mekkora időtartamra van szüksége a partnerekhez ahhoz, hogy mind a ketten izgalomba jöjjenek: a szakértő szerint 15-20 percnyi előjáték elegendő lehet ahhoz, hogy mindkét fél kellően ráhangolódjon a hancúrozásra.

„Nemenként változó ez az idő, nyilván azért is, mert a férfiak képesek 5-7 perc alatt eljutni a csúcsra, míg egy átlagos nőnek akár 20-30 percet is igénybe vehet az orgazmus elérése"

A szexterapeuta szerint a 15-20 perc elegendő ahhoz, hogy maximálisan lázba hozzuk egymást és így csökkenthessük a különbséget a két nem között a csúcspontban. Gemma szerint a férfiak nagyban növelhetik a nők orgazmusának esélyét, ha hosszú előjátékkal kedveskednek nekik, ugyanis ezzel közelebb hozzák a tetőpont idejét, és élvezetesebbé teszik az aktust is.

„Minél tovább tart az előjáték, annál izgatottabb és ellazultabb lesz a tested. Amikor a tested nyugalmi állapotban van, akkor a vér a szívből és a test többi részéről egyenesen a nemi szervedbe áramlik. Ez lehetővé teszi 10 ezer idegvégződés aktiválódását. Ez pedig mindenki szexuális elégedettségét növeli" - zárta sorait a szakértő.

Ennyi logikus érv után mi már nem látunk okot arra, hogy miért ne élvezhetnénk az előjátékot akár 20 percig is.

