Kiderült az igazság: nem ott van a férfiak G-pontja, ahol eddig hittük

Sokáig szinte megkérdőjelezhetetlennek tűnt az a nézet, hogy a férfiak G-pontja a prosztata. Erről szóltak a szexuális felvilágosító anyagok, ezt erősítették az egészségügyi portálok és ezt ismételgették szakértők is világszerte. Egy friss kutatás azonban teljesen új irányba tereli ezt a régóta fennálló elképzelést – és talán azt is, ahogyan a férfi test működéséről gondolkodunk.

Spanyol kutatók egy átfogó vizsgálat során arra jutottak, hogy a férfi test legérzékenyebb, legerősebb örömérzetet kiváltó területe nem belül, hanem kívül található. A kulcs nem a prosztatában, hanem egy jóval kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb területen rejlik: az úgynevezett frenulum deltában.

Ez a kis, háromszög alakú rész a pénisz alsó oldalán helyezkedik el, ott, ahol a fityma találkozik a makkal.

A kutatók szerint ez a terület különleges idegvégződésekben gazdag, amelyek intenzív érzékelést tesznek lehetővé. A vizsgálatok alapján itt sokkal sűrűbben találhatók úgynevezett örömreceptorok, mint a pénisz más részein – még a makkban is.

A kutatás a Santiago de Compostela-i Egyetem szakembereinek vezetésével zajlott, akik modern laboratóriumi módszerekkel térképezték fel a pénisz ideghálózatát. A vizsgálat során 30 fejlődő magzattól és 14 felnőtt férfitól származó szövetmintákat elemeztek. A minták feldolgozásához speciális festési eljárásokat alkalmaztak, amelyek mikroszkóp alatt láthatóvá tették az idegrostokat és az érzékelő struktúrákat.

Az így kapott képekből a kutatók minden eddiginél részletesebb térképet készítettek a férfi nemi szerv idegi felépítéséről. A legmeglepőbb eredmény az volt, hogy a frenuláris delta területén akár 17 apró, egymáshoz szorosan kapcsolódó érzékelő receptor is található – ez egyfajta érzékszervi forrópontot hoz létre.

Ez a felfedezés alapjaiban kérdőjelezi meg azt az elképzelést, amely szerint a prosztata lenne a férfi megfelelője a női G-pontnak.

Bár a prosztata valóban képes intenzív élményeket kiváltani, elsősorban belső ingerlés hatására, a kutatók szerint funkciója és elhelyezkedése teljesen eltér ettől az újonnan azonosított területtől. Érdekes módon a frenulum deltát a tudomány eddig szinte teljesen figyelmen kívül hagyta. A kutatók szerint ez jól mutatja, hogy a szexuális orvoslásban még mindig vannak vakfoltok. Miközben a női G-pont létezéséről évtizedek óta zajlik a vita, addig a férfi test egyik legérzékenyebb területe alig kapott figyelmet.

Hol található a nők G-pontja?

A női G-pont, más néven Gräfenberg-pont, egy érzékeny erogén zóna a hüvely elülső falán, amely stimuláció hatására intenzív szexuális élvezetet válthat ki. Bár létezéséről és pontos elhelyezkedéséről évtizedek óta folyik a tudományos vita, sok nő számol be arról, hogy megfelelő ingerlés esetén erőteljesebb orgazmust tapasztal ezen a területen keresztül.

A tanulmány az Andrology című szaklapban jelent meg, és több szakértő is fontos áttörésként értékeli. Eric Chung, az ausztráliai Queenslandi Egyetem kutatója például úgy fogalmazott: a frenulum delta a férfi szexuális stimuláció egyik legélvezetesebb pontja, és a mostani eredmények tudományos alapot adnak annak, hogy ezt tekintsük a „valódi” férfi G-pontnak.