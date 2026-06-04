Annyira megverték a férfit, hogy zseni lett belőle - Súlyos fejsérülése változtatta meg az életét

Jason Padgett meglepő története bejárta az egész világot. Azt ugyanis nem mindennap lehet látni, hogy egy súlyos fejsérülés után hirtelen matekzseniként ébredsz fel.

Jason Padgett egy fejsérülés következében vált matakzsenivé.

Forrás: Jason Padgett

Jason Padgett megdöbbentő története Jason Padgettet 2002-ben támadta meg két férfi, melynek során súlyos agysérülést szenvedett.

Padgett a fraktál matematikában találta meg önmagát, és mindent geometriai mintában látott.

Kiderült, hogy szerzett Savant szindrómája és szinesztéziája van.

Azóta matematikusként él és dolgozik.

A matematikai zseni igaz története

Jason Padgett élete abból állt, hogy ivott, bulizott és csajozott. Aztán 2002-ben hirtelen minden megváltozott. Egy karaoke bár előtt ugyanis kirabolta és megtámadta őt két férfi – az egyikük még a tarkóját is megütötte őt. Ez a fejsérülés volt a különleges útjának kezdete.

„Inkább hallottam, mint éreztem azt a mélyen zengő ütést, amikor az első fickó mögém lépett, és hátulról fejbe vágott. Aztán láttam egy fehér fénycsóvát, mintha valaki vakuzott volna. A következő pillanatban már térden ülve találtam magam, és fogalmam sem volt, hogy hol vagyok, vagy hogy kerültem oda.” – emlékezett vissza Padgett.

Az agysérülés következménye

Padgett egyből kórházba ment, de fájdalomcsillapítókon kívül nem kapott sok segítséget. Aztán azt vette észre, hogy elkezdte másképp látni a világot. Minden geometriai képekbe burkolózott a szemeiben, és egy megmagyarázhatatlan mánia vette kezdetét nála a matematika iránt. Emellett a fejsérülés következtében OCD is kialakult nála a bezárkózottság és a higiénia iránt.

Padgettnek fogalma sem volt, hogy mi okozhatta ezt a nagy változást. Sejtette, hogy a fejsérülés miatt alakult át a látása, de ehhez hasonlót még soha nem tapasztalt. Az ő szemében ugyanis egy pocsolya is bonyolult, hullámzó mintákká alakult át, melyek hópelyhekhez hasonló mintázatot alkotnak. Észrevette, hogy a geometria és a matematika mindenhol ott van. És nem is akármilyen szegmense a matematikának: mindenhol fraktálokat látott.

Ezt a bonyolult matematikai jelenséget legegyszerűbben a hópelyhekhez lehet hasonlítani. Ha ugyanis ráközelítünk egy hókristályra, láthatjuk, hogy az több, kisebb, egymásba kapcsolódó hópelyhekből állnak. Ha még tovább nagyítunk rajta, akkor még több hópelyhet fedezhetünk fel – és így tovább a végtelenségig.

Padgettet lenyűgözte ez a jelenég, és elkezdte ezek alapján geometriai mintákba önteni azt, amit látott. Ezeket a rajzokat mindenhová magával cipelte, hiszen úgy gondolta: „ezek az univerzum kulcsát rejtik”. És végül emiatt jött rá arra, hogy mi történt vele.