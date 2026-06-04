Retteghet András herceg? Jeffrey Epstein asszisztense arra készül, hogy mindenről kitálal

A tanúk padjára került június elején Jeffrey Epstein korábbi személyi asszisztense, Sarah Kellen. Rezeg a léc a hölgy lába alatt, ugyanis az ügyet vizsgáló képviselőházi bizottság még nem döntötte el, hogy a nő az áldozata, vagy inkább a bűntársa volt Epsteinnek. Sarah ezért arra készül, hogy minden birtokában lévő információt nyilvánosságra hoz, hogy ezzel kiváltsa a szabadságát.

Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein közösen hozták létre a világ egyik legbrutálisabb szexhálózatát

Forrás: ZUMA Press Wire

Jeffrey Epstein asszisztense is áldozatnak tartja magát

Nemrég Sarah Kellen egyik közeli barátja döntött úgy, hogy kiteregeti a szennyest. A bennfentes arról beszélt a Page Sixnek, hogy a gyanú alatt álló asszisztens arra készül, hogy hamarosan leleplezi az egész hálózatot, amelynek a 15 éves munkája során ő is áldozatául esett. Sarah ugyanis azt állítja, hogy nem önként, vagy pénzért segített Epsteinnek, hanem ő maga is áldozat volt, akit manipulációval és fenyegetésekkel tartott maga mellett az elhunyt milliárdos.

„Rengeteg mindent kellene mondania ahhoz, hogy megvédje magát a bíróságon. Amit Epsteinről és Maxwellről tud, az sokkolná a világot. Egy nap majd ír egy leleplező könyvet, készít egy Netflix-sorozatot, vagy ad egy kitálaló műsort valamelyik tévécsatornának. De egyelőre azért nem teszi, mert az információk, amik a birtokában vannak, azok a "szabadulj ki a börtönből kártyái". Értékesebb számára ez, mint bármennyi pénz. Sokáig azért nem beszélt, mert rettegett Ghislaine Maxwell bosszújától. De ez a történet nem fog vele a sírba szállni. Vagy a bíróságon, vagy nyilvánosan, de minden ki fog derülni" – árulta el a bennfentes.

Kellent korábban sosem kezelték a nyomozók Epstein bűntársaként, emiatt pedig nem is vádolták meg még semmivel. Ennek ellenére neki is vallomást kellett tennie a vizsgálóbizottság előtt június elején. Az asszisztens a meghallgatáson arról beszélt, hogy ő nem tettestárs, hanem áldozat volt.

„Csapdába estem Epstein világában. Behálózott, szexuálisan és pszichológiailag is bántalmazott és irányított, uralkodott rajtam. Addig manipulált, amíg már nem tudtam megkülönböztetni, melyik gondolat az enyém és melyik az övé" – nyilatkozta az assztens. Sarah munkája egyébként az volt, hogy irányítsa az Epstein-hálózat logisztikáját. Időpontokat egyeztetett és vendégeket hívott a különböző bulikra. Ezzel pedig nem szándékosan, de részt vett az illegális partik megszervezésében. Így került a neve abba a 4 fős kalapba, amely olyan nőket tartalmaz, akik közvetetten vagy közvetlenül részesei voltak Epstein terveinek, az viszont még nem világos, hogy mind a négyen áldozatok voltak-e, vagy volt köztük, aki bűntársként segítette a pedofil milliárdost.