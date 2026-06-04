Magyar edzőteremben izzadt Hollywood ügyeletes szépfiúja: vele találkozhatsz Budapesten – FOTÓ

Hazánk gyakran szolgál hollywoodi produkciók helyszínéül, így nem megy ritkaságszámba, ha filmsztárok tűnnek fel egy-egy helyszínen. Jelenleg Arnold Schwarzenegger forgat Magyarországon, ám a napokban nem ő, hanem színésztársa keltett feltűnést egy konditeremben. Az ügyeletes szívtipró mindenkit levett a lábáról.

Híres színész hazánkban: Liam Hemsworth legutóbb egy budapesti konditeremben tűnt fel.

Forrás: FilmMagic

Színészkavalkád Magyarországon Budapesten forgatják a The Kelly’s című akcióvígjátékot.

Arnold Schwarzenegger mellett egy másik híres színész is a szereplőgárda tagja.

Liam Hemsworth egy budapesti konditeremben

A Magyarországon forgatott külföldi produkciók okán ma már nem megy ritkaságszáma, ha Hollywood leghíresebb színészei fordulnak meg hazánkban. Jelenleg a The Kelly’s című akcióvígjátéknak adja helyszínét fővárosunk, melyben Liam Hemsworth is szerepet kapott.

Az álomgyár szívtiprója a forgatási szünetekben előszeretettel fedezi fel a várost, így érdemes nyitott szemmel járni, hisz ki tudja, mikor futunk vele össze. A minap egy budai konditerembe tért be, hogy elképesztő fizikumát szinten tartsa. A színésszel természetesen az edzőterem tulajdonosa is lőtt egy képet, melyet büszkén osztott meg közösségimédia-oldalán.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a készülő moziban mi lesz Liam Hemsworth pontos szerepe, ahogy Schwarzenegger karakteréről sincsenek információk. Az MGM stúdió gondozásában készülő film az Amazon Prime-on lesz látható – amíg be nem mutatják, addig is érdemes figyelni, mert akár mi is összefuthatunk a hollywoodi sztárokkal.

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