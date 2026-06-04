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fűszernövény

Ettől a módszertől egész évben friss lesz a kapor – Semmiképp ne fagyaszd le!

Shutterstock - New Africa
fűszernövény frissesség konyhai trükk kapor
Klusovszki Kíra
2026.06.04.
Sokan esnek abba a hibába, hogy miután leszedték, azonnal elcsomagolják, és a mélyhűtőbe teszik ezt a karakteres fűszernövényt. A kapor jellegzetes ízének megőrzésében azonban a fagyasztás egyáltalán nem segít. Most mutatunk egy olyan módszert, amellyel a növény egy teljes évig is friss maradhat!
 
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A háziasszonyok előszeretettel teszik a fagyasztóba a frissen szedett kaprot, hogy a téli hónapokban egyszerűen csak elővegyék és felhasználják. Azt azonban kevesen tudják, hogy a mélyhűtő valójában súlyosan ront a fűszernövény állapotán. Mutatjuk, hogyan őrizheted meg igazi frisseségét és a karakteres aromáját anélkül, hogy lefagyasztanád.

Mélyhűtőben, lefagyaztott állagban is tárolható a kapor, de sokat veszít az ízéből.
A fagyasztás közben keletkező jégkristályok teljesen szétroncsolják a kapor sejtfalait, amitől a fűszernövény kiolvadás után teljesen vizessé válik.
Forrás: Shutterstock
  • Számos étel elkészítéséhez elengedhetetlen a kapor felhasználása. 
  • Jellegzetes, friss íze mellett számos jótékony hatással rendelkezik az egészségünkre nézve. 
  • Mutatjuk, hogyan tartósítsd fagyasztás nélkül egyszerűen!

A kapor egy mérhetetlenül hasznos fűszernövény

Bár a kapor az egyik legmegosztóbb nyári fűszerünk, amelynek jellegzetes íze nem mindenki tetszését nyeri el, számos alapvető ételünkhöz mégis nélkülözhetetlen a felhasználása. Ezzel a rendkívül sokoldalú növénnyel ugyanis a klasszikus kovászos uborkán és a tökfőzeléken kívül különböző mártásokat, salátákat és húsételeket is nagyszerűen feldobhatunk.

Egyedi aromája mellett ráadásul még az egészségünkre is jótékony hatással bír: amellett, hogy kiváló puffadásgátló, segíti a gyors emésztést, a benne található hatóanyagoknak köszönhetően pedig a vérnyomás csökkentésében, valamint a szív- és érrendszer védelmében is fontos szerepet játszik.

A kapor frissességének megőrzése: ezzel a módszerrel könnyen tartósítható

Mivel a kapor egy igazi szezonális fűszernövénynek számít, amely csupán a meleg nyári hónapokban virágzik, a téli időszakban szinte lehetetlen friss, kerti formában hozzájutni. Éppen ezért a háztartásokban bevett szokás, hogy a frissen szedett zöldet bezacskózzák és azonnal a mélyhűtőbe teszik, bízva abban, hogy így a hideg napokon is bármikor elővehetik. Ezzel a módszerrel azonban elkerülhetetlen, hogy fagyasztás közben ne vesszen el a karakteres fűszernövény jellegzetes aromája és friss, roppanós állaga.

Éppen ezért sokkal célszerűbb a friss kaprot inkább egy sós-olajos keverékben tartósítanunk.

A sűrű olajréteg ugyanis teljesen elzárja a növényt az oxigéntől, a só pedig megköti a felesleges nedvességet, így a fűszernövény akár egy teljes évig is tökéletesen megőrizheti az eredeti, élénkzöld színét és intenzív ízét.

Így készítsd el 

A tartósítás folyamata rendkívül egyszerű, és mindössze néhány percet vesz igénybe. Első és egyben legfontosabb lépésként a frissen szedett vagy vásárolt kaprot alaposan mossuk meg, majd terítsük ki egy tiszta konyharuhára vagy papírtörlőre, és hagyjuk teljesen megszáradni. Miután a kapor cseppmentes lett, csipkedjük le a zsenge leveleket a vastagabb szárakról, és egy éles késsel aprítsuk őket finomra.

Az apróra vágott zöldet tegyük egy tálba, és keverjük el ízlés szerint egy kevés sóval, amely természetes tartósítószerként működik majd a folyamat alatt. 

A sós fűszerkeveréket ezután adagoljuk egy tiszta, alaposan kiöblített és szárazra törölt befőttesüvegbe, végül pedig öntsünk rá annyi olívaolajat, amennyi a kaprot teljesen ellepi. Utolsó lépésként pedig már csak annyi a dolgunk, hogy az üvegeket szorosan lezárjuk, majd a hűtőszekrényben fogyasztásig tároljuk. 

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