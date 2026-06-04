Ettől a módszertől egész évben friss lesz a kapor – Semmiképp ne fagyaszd le!

A háziasszonyok előszeretettel teszik a fagyasztóba a frissen szedett kaprot, hogy a téli hónapokban egyszerűen csak elővegyék és felhasználják. Azt azonban kevesen tudják, hogy a mélyhűtő valójában súlyosan ront a fűszernövény állapotán. Mutatjuk, hogyan őrizheted meg igazi frisseségét és a karakteres aromáját anélkül, hogy lefagyasztanád.

A fagyasztás közben keletkező jégkristályok teljesen szétroncsolják a kapor sejtfalait, amitől a fűszernövény kiolvadás után teljesen vizessé válik.

Forrás: Shutterstock

Számos étel elkészítéséhez elengedhetetlen a kapor felhasználása.

Jellegzetes, friss íze mellett számos jótékony hatással rendelkezik az egészségünkre nézve.

Mutatjuk, hogyan tartósítsd fagyasztás nélkül egyszerűen!

A kapor egy mérhetetlenül hasznos fűszernövény

Bár a kapor az egyik legmegosztóbb nyári fűszerünk, amelynek jellegzetes íze nem mindenki tetszését nyeri el, számos alapvető ételünkhöz mégis nélkülözhetetlen a felhasználása. Ezzel a rendkívül sokoldalú növénnyel ugyanis a klasszikus kovászos uborkán és a tökfőzeléken kívül különböző mártásokat, salátákat és húsételeket is nagyszerűen feldobhatunk.

Egyedi aromája mellett ráadásul még az egészségünkre is jótékony hatással bír: amellett, hogy kiváló puffadásgátló, segíti a gyors emésztést, a benne található hatóanyagoknak köszönhetően pedig a vérnyomás csökkentésében, valamint a szív- és érrendszer védelmében is fontos szerepet játszik.

A kapor frissességének megőrzése: ezzel a módszerrel könnyen tartósítható

Mivel a kapor egy igazi szezonális fűszernövénynek számít, amely csupán a meleg nyári hónapokban virágzik, a téli időszakban szinte lehetetlen friss, kerti formában hozzájutni. Éppen ezért a háztartásokban bevett szokás, hogy a frissen szedett zöldet bezacskózzák és azonnal a mélyhűtőbe teszik, bízva abban, hogy így a hideg napokon is bármikor elővehetik. Ezzel a módszerrel azonban elkerülhetetlen, hogy fagyasztás közben ne vesszen el a karakteres fűszernövény jellegzetes aromája és friss, roppanós állaga.

Éppen ezért sokkal célszerűbb a friss kaprot inkább egy sós-olajos keverékben tartósítanunk.

A sűrű olajréteg ugyanis teljesen elzárja a növényt az oxigéntől, a só pedig megköti a felesleges nedvességet, így a fűszernövény akár egy teljes évig is tökéletesen megőrizheti az eredeti, élénkzöld színét és intenzív ízét.