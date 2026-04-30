SEMMIKÉPP NE edd meg! Komoly betegséget okozó, fertőzött élelmiszert hívtak vissza a boltokból

Fontos élelmiszerbiztonsági figyelmeztetés jelent meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán: visszahívják az ENOKI Mushroom Green Box Limited elnevezésű, 100 grammos kiszerelésű enoki gombát. A termékvisszahívás oka, hogy mikrobiológiai szennyezettséget mutattak ki benne. A fertőzött gomba betegséget okozhat.

Fertőzött gomba került a boltokba, a terméket visszahívták.

Fertőzött gomba került a boltokba: visszahívták

A termék Malajziából származik, és a Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. forgalmazza. Az érintett tétel azonosítója: MAN szám: G22029. A Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) jelzése alapján a termék Listeria monocytogenes baktériummal lehet szennyezett, ezért fogyasztása kockázatot jelenthet. A hatóságok és a vállalkozások együttműködve gondoskodnak arról, hogy a kifogásolt termék kikerüljön a boltokból, és visszahívják azt a vásárlóktól is tette közzé az NKFH. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy aki vett belőle, ne fogyassza el, vagy vigye vissza, mint minden más esetben termékvisszahíváskor.

Mi az a Listeria monocytogenes?

Olyan baktérium, amely a liszteriózis nevű fertőző betegséget okozza. Ez a kórokozó különösen veszélyes lehet a várandós nőkre, az idősekre, a kisgyermekekre és a legyengült immunrendszerű emberekre. A tünetekről a Mindmegette oldalán olvashatsz bővebben.

