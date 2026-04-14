Élj úgy, mint egy gésa, és nem lesz többé gondod a párkapcsolatodban

A férfiak nem „szerepet” kedveltek bennük, hanem azt, amit az „itt és mostban” megélhettek velük: a gésák által figyelemben, szépségben, szabadságban, minőségi időben és értékes eszmecserében részesülhettek.
Mit tanulhat a modern nő a gésáktól?
- A gésák az intelligencia, az önazonosság és a kiegyensúlyozottság szimbólumai voltak.
- Képesek voltak anélkül irányítni a férfiakat, hogy erőszakosak és manipulatívak lettek volna.
- Mit tanulhat a modern nő tőlük, hogy harmonikusabb lehessen a párkapcsolatuk?
Mit adtak a gésák a férfiaknak?
Amellett, hogy idegennyelvet tanultak, táncoltak és folyamatosan gazdagították ismereteiket, a gésák még a hangszínüket is tudatosan formálták, rendszeresen vettek részt – mai szóval élve – retorikai képzéseken, megtanulták, milyen az ideális beszédtempó, és még a humorukat is fejlesztették. Ha egy férfi időt töltött egy gésával, az korántsem torkollott aberrált orgiába. Természetesen lenyűgözte a férfit a gésák szépsége, de nem pusztán a külső miatt kedvelték őket. A hölgyek valóságos aranyrögök voltak: olyan értékeket kínáltak az erősebbik nemnek, amik egyébként a „kinti világban” már kiveszőben voltak. Például
- őszinte érdeklődést,
- figyelmet,
- intelligens társalgást,
- minőségi időt
- féltékenykedés nélküli együttlétet.
Nem birtokolni akarták a férfit, nem követelőztek, nem féltékenykedtek, szemben a mai nőkkel – tisztelet a kivételnek – , akik időnként csekkolják párjuk okostelefonját, vagy evidenciaként kezelik, hogy drága ajándékot kapnak (minden héten). A gésa-férfi együttlét minőségi idő volt, ahol nyoma nem volt sugar daddy- és gold digger-mintázatnak.
„Ha madarat szeretsz, égbolt legyél, ne kalitka”*
A gésák nem zárták kalitkába a férfiakat és távol állt tőlük, hogy megváltoztassák őket, a férfiak számára mindez rendkívül vonzó volt. Érzelmi biztonságot tapasztalhattak meg és semmiféle elvárás nem helyeződött rájuk. A gésák ugyan meghúzták saját határaikat, de a férfi dönthetett arról, mikor és milyen mélységben kapcsolódtak a hölgyekhez.
Nem csak saját brandjüket, hanem a férfi társadalmi státuszát is erősítették
Egy elismert gésa társasága óriási presztízst jelentett egy férfinak. Örültek, hogy rejtélyes, művelt és intelligens nőkkel jelenhettek meg nyilvános eseményeken, nem pedig olyannal, akik kellemetlen helyzetbe hozzák őket viselkedésükkel mások előtt.
Mi az, amit a modern nők tanulhatnak a gésáktól?
A gésák nagyon ügyeltek arra, hogy ne mindig önmagukról beszéljenek. Őszinte érdeklődéssel kérdeztek a férfiaktól és csakis akkor fényezték egy kicsit magukat, amikor úgy látták, az adott téma vagy szituáció jó alkalom arra, hogy emeljék saját értéküket. Ezt nevezzük ma szelektív önkifejezésnek, ami egyébként a mai nők (és sikeres influenszerek) önmarketingjének egyik fő pillére.
Tudták, hogy nyilvános szerepvállalásuk a magánéletükre is kihathat, éppen ezért soha nem adtak okot arra, hogy pletykáljanak róluk: nem viselkedtek botrányosan, nem voltak allűrjeik és botrányaik, nem drámáztak ordenáré módon.
Empatikusak voltak, de sosem hozták magukat kiszolgáltatott helyzetbe. Megalázónak tartották volna, ha a férfi a tulajdonukként kezelte volna őket, éppen ezért nem is engedték meg nekik.
Tudtad? Ezek voltak a gésák szépségtrükkjei
- A gésák mindennapi élete rendkívül szabályozott volt, így a testápolásuk, képzésük és még az alakjukhoz való viszonyuk is egy átfogó rendszer része volt.
- Hajukat rizsolajjal, kaméliaolajjal ápolták, a frizurát akár egy hétig is viselték, és inkább fatámaszon aludtak, mintsem hogy elfeküdjék.
- Arcbőrükre rizsvizet, zöld teát és algakivonatokat is, hogy a fehér arcfesték ne száríthassa ki.
- Az intim területek tisztítására gyógynövényes főzeteket használtak, például ürömöt vagy zöld teát. Ezek fertőtlenítettek is.
- A gésák már évszázadokkal ezelőtt tudatos self brandinget folytattak – az ápoltságot, a tudást és a problémamentes nő-férfi kapcsolat szimbólumai voltak.
*Szabó T. Anna: Senki madara (idézet)
