Kiverte a biztosítékot Selena Gomezék közönséges fotója: nyilvános helyen csókolgatta Benny Blanco felesége mellét

Selena Gomez és Benny Blanco korábban sem fogták vissza magukat, ha az érzelmeik kinyilvánításáról volt szó. A legújabb posztjukon azonban még a legnagyobb rajongók közül is többen kiakadtak, mondván: mindennek van határa.

Selena Gomez és Benny Blanco megosztó fotót tett közzé.

Forrás: Getty Images

Selena Gomezék intim fotója sok(k) volt a követőknek

Selena Gomez több közös fotót is megosztott, amin férjével, Benny Blancóval pózol. A képek egy része kedves, hétköznapi pillanatokat örökít meg, de van közöttük egy, ami különösen szúrja a követőik szemét. A fotón Blanco Gomez mellét csókolja, méghozzá egy étteremen, amit az alábbi lapozós bejegyzésben te is megnézhetsz. A negyedik fotó a kommentelők szerint túl intim és közönséges, de vannak, akik szerint jól teszik, hogy megmutatják a világnak, mennyire odavannak egymásért.

Benny Blancóra nem először akad ki az internet népe

A 37 éves zenei producer még februárban indította el új podcastját legjobb barátjával, Lil Dickyvel és Lil Dicky feleségével, Kristin Bataluccóval. A műsor címe: A barátok titkokat őrzenek. Az első epizód azonban nemcsak a beszélgetések miatt került reflektorfénybe, hanem mert a színésznő férje, a felvételen mezítláb, piszkos talppal heverészik, majd szellent egyet, sőt, azt kéri, vegyék is fel. A közösségi médiát elárasztották a dühös kommentek, egyesek azt javasolták Gomeznek, váljon el.

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