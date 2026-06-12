Magyar zenekar dalával köszöntötte rajongóit a Metallica Budapesten: tombolt a közönség

Bár nyolc évet kellett várni rá, de megérte. A Metallica Budapestre, a Puskás Arénába is elhozta nagy sikerű turnéját, aminek első estéje 2026. június 11-én volt, és 13-án lesz a következő. Első fellépésükön egy váratlan meglepetéssel fokozták a magyar közönség ovációját: egy hazai zenekar számát dolgozták fel. Kirk Hammet gitáros és Robert Trujillo basszusgitáros ezzel magasra helyezte a lécet a következő fellépésük előtt.

A Metallica budapesti koncertjén egy magyar zenekar száma is felcsendült.

Forrás: MW

2026. június 11-i koncertjükön egy magyar zenekar számát dolgozta fel a világ leghíresebb metálzenekara.

Ezzel régi hagyományát követi a thrash metal banda.

Ezen kívül június 13-án lép fel a Metallica Budapesten.

Pokolgép a Metallica Budapesti koncertjén

Miután nagy várakozások közepette eljött a Metallica-koncert budapesti alkalma, nem volt meglepetés, hogy a thrash banda fellépése óriásit szólt. Azonban még így is képesek voltak fokozni a hangulatot, amikor fellépésük egy pontján a szólógitáros Kirk Hammet, illetve a basszusgitáros Robert Trujillo előrelépett és egy magyar számra zendítettek rá.

A Pokolgép 1986-ban megjelent Totális metál című számát játszotta el, mely nem mellesleg a magyar heavy metal történetének első lemezének címadó dala.

Ezzel régi hagyományukat követik a Metallica tagjai, akik rendszeresen feldolgozzák koncertjeiken az adott országhoz kötődő egyik dalt. Nem volt ez másképp legutóbbi, 2018-as budapesti koncertjükön, amikor a Tankcsapda A legjobb méreg című slágerét adták elő, nem kis ovációt aratva.

Mivel a következő Metallica-koncert 2026. június 13-án is lesz, a kérdés már csak az, hogy akkor is a Pokolgép klasszikusát adják-e elő, vagy egy másik hazai zenekar dalának hírnevét öregbítik?

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