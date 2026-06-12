Sokkoló hírt közölt a királyi család − Meghalt a hercegnő

Három évig feküdt kómában Bajrakitiyabha 47 éves thaiföldi hercegnő. A királyi család lánya, Bha a bangkoki King Chulalongkorn Memorial Kórházban hunyt el.

Meghalt Bajrakitiyabha hercegnő.

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Bajrakitiyabha hercegnő szívritmuszavar miatt lett rosszul

Minden előzmény nélkül, kutyasétáltatás közben esett össze 2022 decemberében Bajrakitiyabha hercegnő. Orvosai szerint a rosszullétet a szívét érintő mikoplazmafertőzés váltotta ki, ami szívritmuszavarhoz vezetett. Bha hercegnő azóta kómában volt és bár orvosai mindnet megtettek, az állapota egyre romlott.

Trónörökösként is számítottak rá

Bajrakitiyabha Vajiralongkorn 1978. december 7-én született, a király hét gyermeke közül a legidősebb volt, a trónt is örökölhette volna. Halálát a Palota jelentette be ma reggel – írja a BBC.

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