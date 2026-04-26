Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 26., vasárnap Ervin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
műköröm

Csak egy szép manikűrt akart, kis híján belehalt a baktériumfertőzésbe a fiatal nő

Jónás Ágnes
2026.04.26.
Egy fiatal nő rettenetesen pórul járt, és most mindenkit figyelmeztet. Csupán egy esztétikus manikűrt szeretett volna, végül életveszélyes állapotban került kórházba, egyik ujja elfeketedett és amputálni kellett.

A 27 éves, Sydney-ben élő Claudia Ruffin története ráirányította a világ figyelmét arra, hogy nem csak a BBL-fenékplasztika, hanem még az ártalmatlannak tűnő beauty kezelések is hordozhatnak komoly kockázatokat. Egy szokásos amerikai típusú manikűrre ugrott be kedvenc szalonjába még 2024-ben, nem sokkal később azonban olyan súlyos állapotba került, hogy majdnem belehalt a baktériumfertőzésbe. Zihálni kezdett, pulzusa felgyorsult, homályosan kezdett látni, és azt hitte, elájul. Új videókban számolt be a fejleményekről.

Tényleg torkollhat tragédiába egy szimpla manikűr?
  • Egy rutinszerű manikűr után súlyos bakteriális fertőzés alakult ki a 27 éves Claudia Ruffinnál, amely végül életveszélyes állapothoz vezetett.
  • A fertőzés gyorsan terjedt, de még időben kórházba szállították.
  • Az eset rávilágít arra, mennyire fontos a szalonok higiéniai körülményeinek ellenőrzése még egyszerű szépségkezelések előtt is. 

A kezelés során a körmös, aki történetesen nem viselt védőkesztyűt, megsértette Claudia hüvelykujján a bőrt, ami azonnal vérezni kezdett. Letörölték, és nem is foglalkoztak vele, de 10 perc elteltével a lány erős fájdalmat kezdett érezni a nyaka környékén, néhány órával később pedig felgyorsult a szívverése, homályosan látott, és zsibbadni kezdtek a lábujjai is. 

Másnap reggelre elképesztően feldagadt az ujja, vörös csíkok jelentek meg rajta, majd be is lilult. Amikor a színe feketére váltott, Claudia nagyon megrémült, és orvoshoz sietett. 

Az elfeketedés a fertőzés terjedésének klasszikus jele volt

Az orvos streptococcus fertőzést állapított meg, ami szepszist váltott ki Claudiánál. A szepszis egy életveszélyes állapot, és akkor alakul ki, amikor a szervezet túlzott immunválasza károsítja a saját szöveteit és szerveit. A hölgyet azonnal kórházba szállították, ekkorra azonban ujjában már elhalt a szövetek nagy része. 

Egy hónapos kórházi tartózkodása alatt 6 sürgősségi műtéten esett át, legnagyobb bánatára a hüvelykujja egy részét amputálni kellett, a károsodást pedig bőrátültetéssel próbálták helyreállítani. 

Claudia Ruffin önmagát csak úgy hívja: a manikűrtúlélő

A történtekről több videót és is megosztott, amelyek elképesztő ütemben terjedtek a TikTokon és az Instagramon. Nem bosszúból készített és készít tartalmakat a ma már egyébkét teljes életet élő nő, csupán szeretné felhívni az emberek figyelmét, milyen banális apróságok vezethetnek életveszélyes állapothoz szépülés – például hajkezelés vagy kézápolás – közben. 

Később ugrott csak be, hogy a manikűrösöm az eszközeit más vendégekkel is megosztotta, szóval az, hogy nem használt védőkesztyűt, csak a legkisebb hiba volt" – árulta el. 

Sokan biztatták arra, hogy pereljen, de Claudia nem jelezte, hogy ezt megtette volna. Elmondása szerint ő maga sem ellenőrizte előre kellően a szalon higiéniai gyakorlatát. 

Legutóbbi – helyreállító – műtétje kétéves évfordulóján, 2026-ban, újabb megrázó képeket tett közzé, amelyeken jól látszott, milyen állapotba került a keze. 

Rengetegen reagáltak videóira, és voltak, akik azt írták, hogy az eset teljesen elvette a kedvüket a körmös szalonoktól.

Nem is gondoljátok, mennyire fontos, hogy alaposan utánanézzünk a szalonok higiéniai körülményeinek, mielőtt szolgáltatást vennénk igénybe" – összegzi  Ruffin, aki azóta már elmerészkedett géllakkozásra, de előtte rendkívül alapos kutatást végzett a szalonról és ő maga is megtett mindent, hogy a folyamat a lehető leghigiénikusabban zajlódhasson. 

Az alábbi videóban hallhatod beszámolóját, és megnézheted durvább fotóit is

@claudiaruffin11 Stay safe out their ladies #sepsis #manicure ♬ original sound - claudiaruffin11

Mi a szepszis?

A szepszis a szervezet életveszélyes válaszreakciója egy fertőzésre, amely során az immunrendszer saját szerveit és szöveteit kezdi károsítani. Gyors beavatkozás nélkül rövid időn belül szervleálláshoz vezethet. Jellemző tünetei a zavartság, a nehézlégzés és a kritikus vérnyomásesés, amelyek azonnali kórházi ellátást igényelnek. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
