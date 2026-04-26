Csak egy szép manikűrt akart, kis híján belehalt a baktériumfertőzésbe a fiatal nő

A 27 éves, Sydney-ben élő Claudia Ruffin története ráirányította a világ figyelmét arra, hogy nem csak a BBL-fenékplasztika, hanem még az ártalmatlannak tűnő beauty kezelések is hordozhatnak komoly kockázatokat. Egy szokásos amerikai típusú manikűrre ugrott be kedvenc szalonjába még 2024-ben, nem sokkal később azonban olyan súlyos állapotba került, hogy majdnem belehalt a baktériumfertőzésbe. Zihálni kezdett, pulzusa felgyorsult, homályosan kezdett látni, és azt hitte, elájul. Új videókban számolt be a fejleményekről.

Tényleg torkollhat tragédiába egy szimpla manikűr?

Manikűrt akart, szepszis lett belőle Egy rutinszerű manikűr után súlyos bakteriális fertőzés alakult ki a 27 éves Claudia Ruffinnál, amely végül életveszélyes állapothoz vezetett.

A fertőzés gyorsan terjedt, de még időben kórházba szállították.

Az eset rávilágít arra, mennyire fontos a szalonok higiéniai körülményeinek ellenőrzése még egyszerű szépségkezelések előtt is.

A kezelés során a körmös, aki történetesen nem viselt védőkesztyűt, megsértette Claudia hüvelykujján a bőrt, ami azonnal vérezni kezdett. Letörölték, és nem is foglalkoztak vele, de 10 perc elteltével a lány erős fájdalmat kezdett érezni a nyaka környékén, néhány órával később pedig felgyorsult a szívverése, homályosan látott, és zsibbadni kezdtek a lábujjai is.

Másnap reggelre elképesztően feldagadt az ujja, vörös csíkok jelentek meg rajta, majd be is lilult. Amikor a színe feketére váltott, Claudia nagyon megrémült, és orvoshoz sietett.

Az elfeketedés a fertőzés terjedésének klasszikus jele volt

Az orvos streptococcus fertőzést állapított meg, ami szepszist váltott ki Claudiánál. A szepszis egy életveszélyes állapot, és akkor alakul ki, amikor a szervezet túlzott immunválasza károsítja a saját szöveteit és szerveit. A hölgyet azonnal kórházba szállították, ekkorra azonban ujjában már elhalt a szövetek nagy része.

Egy hónapos kórházi tartózkodása alatt 6 sürgősségi műtéten esett át, legnagyobb bánatára a hüvelykujja egy részét amputálni kellett, a károsodást pedig bőrátültetéssel próbálták helyreállítani.

Claudia Ruffin önmagát csak úgy hívja: a manikűrtúlélő

A történtekről több videót és is megosztott, amelyek elképesztő ütemben terjedtek a TikTokon és az Instagramon. Nem bosszúból készített és készít tartalmakat a ma már egyébkét teljes életet élő nő, csupán szeretné felhívni az emberek figyelmét, milyen banális apróságok vezethetnek életveszélyes állapothoz szépülés – például hajkezelés vagy kézápolás – közben.

„Később ugrott csak be, hogy a manikűrösöm az eszközeit más vendégekkel is megosztotta, szóval az, hogy nem használt védőkesztyűt, csak a legkisebb hiba volt" – árulta el.

Sokan biztatták arra, hogy pereljen, de Claudia nem jelezte, hogy ezt megtette volna. Elmondása szerint ő maga sem ellenőrizte előre kellően a szalon higiéniai gyakorlatát.

Legutóbbi – helyreállító – műtétje kétéves évfordulóján, 2026-ban, újabb megrázó képeket tett közzé, amelyeken jól látszott, milyen állapotba került a keze.

Rengetegen reagáltak videóira, és voltak, akik azt írták, hogy az eset teljesen elvette a kedvüket a körmös szalonoktól.