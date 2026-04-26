Aki Kolumbusz előtt 500 évvel fedezte fel Amerikát: Gudrid Thorbjarnardóttir a rettenthetetlen vikingnő

Még maga Kolombusz is tagadta, hogy ő fedezte fel Amerikát, mégis az egész világ őt ünnepli. 500 évvel azelőtt, hogy partra szállt volna a Bahamákon, a vikingek már megvetették lábukat a Vinlandnak nevezett földrészen. Az északi felfedezők közül is kiemelkedik egy bátor, erős asszony alakja, aki halált megvető bátorsággal dacolt a tengerrel és faggyal, hogy aztán Amerika első felfedezői között tartsák számon. Ismerd meg a rettenthetetlen Gudrid Thorbjarnardóttirt!

Gudrid Thorbjarnardóttir Amerika korai felfedezőinek egyike volt.

Gudrid Thorbjarnardóttir élete A Vinland sagák szerint 980 körül született Izlandon.

1000 körül útnak indult és csatlakozott Vörös Erik grönlandi kolóniájához, később Vinlandba utazott.

Kétszer ment férjhez, fia, Snorri Thorfinnsson volt az első európai, aki Amerikában született.

Miután túlélte a viszontagságokat, folytatta utazásait, Gudrid Thorbjarnardóttir Rómába zarándokolt.

Viking asszony a tenger ellen – Gudrid Thorbjarnardóttir kora évei

Vörös Erik sagája szerint egy jósnő ezt jósolta a viking felfedezőnek: „Hosszú leszármazási vonal származik majd tőled, melynek minden ága felett egy fényes sugár ragyog majd.” Ez az említett fénysugár nem az utazó, hanem egy izlandi asszony, Gudrid Thorbjarnardóttir volt, aki egy előkelő vérvonal ősanyja lett.

A bátor viking nő életéről a Vinland sagák regélnek, melyek a normannok amerikai hódításairól szólnak, Vörös Erik, illetve a Grönlandi sagák alkotják. Az elbeszélések szerint ennek a rendkívüli asszonynak a története a 10. század végén indul, amikor az izlandi Snæfellsnes kicsiny falujában, Laugarbrekka-ban lepottyantotta a gólya. Korai életéről nem sokat tudni, apja egy helyi törzsfőnök volt, ősei között pedig egy Bölcs Unn nevű dublini viking királynő is felfedezhető.

A leírások szerint bölcs, feltűnő megjelenésű nő apjával egy elutasított lánykérést követően kerekedett fel, hogy Vörös Erik után menjen, aki addigra megalapította kolóniáját Grönlandon.

Nem volt viszontagságtól mentes a tengeri út, mivel a telepeseket szállító viking hajó viharba került és elsüllyedt. Odin kegyelméből Szerencsés Leif Eriksson megmentette Gudridot annak apjával és férjével együtt, így eljutottak a hatalmas szigetre. Ekkor még nem sejtetették, hogy az igazi tortúra csak most veszi kezdetét.