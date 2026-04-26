Óriási roham várható a ruhaszalonokban! A modern gótika újraírja az esküvői divatot

Téged is vár a modern gót esküvői divat sikkes birodalma, csak nehogy lemaradj a ruhaszalonok leggyönyörűbb menyasszonyi ruháiról! Az eredmény: szenvedélyes, nőies, mégsem túl vad, vagy megbotránkoztató. Mutatjuk a szerintünk legszebb darabokat és kiegészítőket.
Modern gótikus esküvői divat
- A modern gótikus esküvői divat egyesíti a romantikát és a misztikumot, miközben lehetőséget teremt az önkifejezésre és a klasszikus szettek kreatív újragondolására.
- Régen a királyi menyasszonyok klasszikus színe a piros volt. Viktória királynő azonban fittyet hányt a hagyományokra, és elefántcsontszínű ruhát választott.
- A közösségi média és a filmes hatások is erősítik a gótikus trendet.
- Álomszép, egyedi szetteket hoztunk a modern gótikus esküvői divat jegyében.
Kik számára lehet tökéletes a modern gótikus esküvői divat?
A modern gótikus esküvői ruhastílus főleg azon menyasszonyok számára lehet csábító, akik szeretnének valami újszerűt csempészni a nagy napba, illetve akik nem félnek elvetni a tradicionális fehér menyasszonyi ruhát, és még a Drakula-romantikával is szimpatizálnak. Nézd meg, mit tud kihozni belőled a gótikus menyasszonyi stílus!
A gótikus menyasszonyi ruhák színpalettája jóval többől áll, mint a fekete
Árnyalatok tekintetében nyilván a sötétebb tónusok dominálnak, de nem korlátozódnak pusztán a feketékre.
A barnás-bordó kombó most rendkívüli módon trendingel, de persze továbbra is nagyon menő a feketébe hajló csokibarna és a törtfehér „házassága”, Wednesday-stílusban.
A fekete alaphoz bátran lehet egy kis pasztellt, például babarózsaszínt társítani, ha szeretnéd, hogy szetted egyszerre közvetítsen romantikus és drámai hangulatot.
A modern gótikához legjobban passzoló anyagok
Csipkével, tüllel, szaténnal és bársonnyal káprázatos menyasszonyi ruhák születnek. Egy tüllből készült fátyol vagy uszály könnyedséget és légiességet biztosít, a szaténbetétek és fűző abszolút eleganciát és szenvedélyességet kölcsönöz viselőjének.
Egyes haute couture kollekciók, mint például Galia Lahav Ivory Tower sorozata kifejezetten a gótikus építészetből inspirálódik. Védjegye a nyitott hát, a csipkeréteg és a tüllnyak.
Kiegészítőkkel is kiléphetsz a klasszikus keretekből
A modern gótikus esküvői divat simán elbírja a vastagabb, drámai nyakéket és chokert, az antik fülbevalót, a csipkés kesztyűt, a statement oxidált ezüst gyűrűket, a szegecses topánt, vagy a viktoriánus kor ihlette medálokat.
Nem feltétlenül kell sötétnek lenniük – egy kristályokkal díszített karperec, egy aranyozott gyűrű éppúgy királynői megjelenést kölcsönöz, mint egy lila bársonyöv.
Egy sötét árnyalatú menyasszonyi ruha rendkívüli módon sokoldalú. Főleg, ha nem abroncsos szoknyát, hanem egy visszafogottabb fazont választasz. Így könnyen újragondolható, átalakítható lesz más alkalmakra is.
