Óriási roham várható a ruhaszalonokban! A modern gótika újraírja az esküvői divatot

misztikus gótikus csipkés esküvői viselet menyasszonyi ruha
Jónás Ágnes
2026.04.26.
A modern gótikus stílus valamiért megőrjíti a nőket 2026-ban. Már, ha esküvői divatról van szó. Ha te is szeretnél kilépni a konvencionális keretekből, és kipróbálni valami kevésbé jókislányosat a nagy napodon, inspirálódj álomszép, modern gótikus esküvői ruháinkból!

Téged is vár a modern gót esküvői divat sikkes birodalma, csak nehogy lemaradj a ruhaszalonok leggyönyörűbb menyasszonyi ruháiról! Az eredmény: szenvedélyes, nőies, mégsem túl vad, vagy megbotránkoztató. Mutatjuk a szerintünk legszebb darabokat és kiegészítőket.

Nem mindenkinek kell a habos-babos fehér. A gótikus esküvői divattal hangsúlyozhatod a személyiségedet. 
Modern gótikus esküvői divat

  • A modern gótikus esküvői divat egyesíti a romantikát és a misztikumot, miközben lehetőséget teremt az önkifejezésre és a klasszikus szettek kreatív újragondolására. 
  • Régen a királyi menyasszonyok klasszikus színe a piros volt. Viktória királynő azonban fittyet hányt a hagyományokra, és elefántcsontszínű ruhát választott. 
  • A közösségi média és a filmes hatások is erősítik a gótikus trendet.
  • Álomszép, egyedi szetteket hoztunk a modern gótikus esküvői divat jegyében. 

Kik számára lehet tökéletes a modern gótikus esküvői divat?

A modern gótikus esküvői ruhastílus főleg azon menyasszonyok számára lehet csábító, akik szeretnének valami újszerűt csempészni a nagy napba, illetve akik nem félnek elvetni a tradicionális fehér menyasszonyi ruhát, és még a Drakula-romantikával is szimpatizálnak. Nézd meg, mit tud kihozni belőled a gótikus menyasszonyi stílus!

Mert férjhez menni így is lehet. Vörös és fekete gót esküvői divat.
A gótikus menyasszonyi ruhák színpalettája jóval többől áll, mint a fekete

Árnyalatok tekintetében nyilván a sötétebb tónusok dominálnak, de nem korlátozódnak pusztán a feketékre. 

A barnás-bordó kombó most rendkívüli módon trendingel, de persze továbbra is nagyon menő a feketébe hajló csokibarna és a törtfehér „házassága”, Wednesday-stílusban

A fekete alaphoz bátran lehet egy kis pasztellt, például babarózsaszínt társítani, ha szeretnéd, hogy szetted egyszerre közvetítsen romantikus és drámai hangulatot.

Charli XCX, az elektropop királynője a kifutón, gót pasztell-fekete menyasszonyi ruhában.
A modern gótikához legjobban passzoló anyagok

Csipkével, tüllel, szaténnal és bársonnyal káprázatos menyasszonyi ruhák születnek. Egy tüllből készült fátyol vagy uszály könnyedséget és légiességet biztosít, a szaténbetétek és fűző abszolút eleganciát és szenvedélyességet kölcsönöz viselőjének. 

Kasszikus gótikus kombó, esküvői divat sok-sok tüllel és bársonnyal.
Egyes haute couture kollekciók, mint például Galia Lahav Ivory Tower sorozata kifejezetten a gótikus építészetből inspirálódik. Védjegye a nyitott hát, a csipkeréteg és a tüllnyak.

Kiegészítőkkel is kiléphetsz a klasszikus keretekből

A modern gótikus esküvői divat simán elbírja a vastagabb, drámai nyakéket és chokert, az antik fülbevalót, a csipkés kesztyűt, a statement oxidált ezüst gyűrűket, a szegecses topánt, vagy a viktoriánus kor ihlette medálokat. 

A gótikus esküvői divat imádja a feltűnő ékszereket.
Nem feltétlenül kell sötétnek lenniük – egy kristályokkal díszített karperec, egy aranyozott gyűrű éppúgy királynői megjelenést kölcsönöz, mint egy lila bársonyöv. 

Arany, rozégold, gyöngy... Gyakorlatilag bármivel párosíthatod a menyasszonyi ruhád, nem tudsz rontani.
Egy sötét árnyalatú menyasszonyi ruha rendkívül sokoldalú. Főleg, ha nem abroncsos szoknyát, hanem egy visszafogottabb fazont választasz. Így könnyen újragondolható, átalakítható lesz más alkalmakra is. Itt pedig, csak ellenőrzésképp, megtudhatod, milyen esküvő illik a csillagjegyedhez

