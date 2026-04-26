Óriási roham várható a ruhaszalonokban! A modern gótika újraírja az esküvői divatot

Téged is vár a modern gót esküvői divat sikkes birodalma, csak nehogy lemaradj a ruhaszalonok leggyönyörűbb menyasszonyi ruháiról! Az eredmény: szenvedélyes, nőies, mégsem túl vad, vagy megbotránkoztató. Mutatjuk a szerintünk legszebb darabokat és kiegészítőket.

Nem mindenkinek kell a habos-babos fehér. A gótikus esküvői divattal hangsúlyozhatod a személyiségedet.

Modern gótikus esküvői divat A modern gótikus esküvői divat egyesíti a romantikát és a misztikumot, miközben lehetőséget teremt az önkifejezésre és a klasszikus szettek kreatív újragondolására.

Régen a királyi menyasszonyok klasszikus színe a piros volt. Viktória királynő azonban fittyet hányt a hagyományokra, és elefántcsontszínű ruhát választott.

A közösségi média és a filmes hatások is erősítik a gótikus trendet.

Álomszép, egyedi szetteket hoztunk a modern gótikus esküvői divat jegyében.

Kik számára lehet tökéletes a modern gótikus esküvői divat?

A modern gótikus esküvői ruhastílus főleg azon menyasszonyok számára lehet csábító, akik szeretnének valami újszerűt csempészni a nagy napba, illetve akik nem félnek elvetni a tradicionális fehér menyasszonyi ruhát, és még a Drakula-romantikával is szimpatizálnak. Nézd meg, mit tud kihozni belőled a gótikus menyasszonyi stílus!

Mert férjhez menni így is lehet. Vörös és fekete gót esküvői divat.

A gótikus menyasszonyi ruhák színpalettája jóval többől áll, mint a fekete

Árnyalatok tekintetében nyilván a sötétebb tónusok dominálnak, de nem korlátozódnak pusztán a feketékre.

A barnás-bordó kombó most rendkívüli módon trendingel, de persze továbbra is nagyon menő a feketébe hajló csokibarna és a törtfehér „házassága”, Wednesday-stílusban.

A fekete alaphoz bátran lehet egy kis pasztellt, például babarózsaszínt társítani, ha szeretnéd, hogy szetted egyszerre közvetítsen romantikus és drámai hangulatot.

Charli XCX, az elektropop királynője a kifutón, gót pasztell-fekete menyasszonyi ruhában.

A modern gótikához legjobban passzoló anyagok

Csipkével, tüllel, szaténnal és bársonnyal káprázatos menyasszonyi ruhák születnek. Egy tüllből készült fátyol vagy uszály könnyedséget és légiességet biztosít, a szaténbetétek és fűző abszolút eleganciát és szenvedélyességet kölcsönöz viselőjének.

Kasszikus gótikus kombó, esküvői divat sok-sok tüllel és bársonnyal.

Egyes haute couture kollekciók, mint például Galia Lahav Ivory Tower sorozata kifejezetten a gótikus építészetből inspirálódik. Védjegye a nyitott hát, a csipkeréteg és a tüllnyak.