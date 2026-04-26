Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 26., vasárnap Ervin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kedvenc

Így él most Michael Jackson csimpánza: Bubbles már 43 éves

kedvenc Michael Jackson majom
Szabados Dániel
2026.04.26.
Bubbles neve sokakban Michael Jackson életének egyik legkülönösebb korszakát idézi fel. A csimpánz a popikonról szóló életrajzi ihletésű filmben is felbukkan. A Michael című alkotás miatt sokakban felmerült a kérdés: él még Bubbles? És ha igen, hogy alakult a sorsa?

Bubbles sokáig hű társa volta Michael Jacksonnak. Együtt élt a zenésszel Neverlanden, és a külföldi utakra is elkísérte, Japánba is eljutott vele.

Michael Jackson és Bubbles Japánban teáznak
Michael Jackson és Bubbles Japánban teáznak
Forrás: Getty Images

Így alakult Michael Jackson csimpánzának sorsa: Bubbles igazi művész

A nyolcvanas évek végén több furcsa történet is napvilágot látott Michael Jackson csimpánzáról. 1989-ben olyan hírek terjedtek, hogy Bubbles tragikus körülmények között epusztult, elütötte egy autó Neverland területén, később pedig olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy egy tűzesetben vesztette életét. Az Entertainment Weekly szerint ezek az állítások azonban nem voltak igazak.

Így néz ki most Bubbles, Michael Jackson majma
Így néz ki most Bubbles, Michael Jackson majma
Forrás: https://centerforgreatapes.org/

Az viszont tény, hogy Bubbles idővel elkerült Michael Jackson birtokáról. Ahogy öregedett, egyre nehezebben volt kezelni, agresszív lett, ezért egy állatidomár gondjaira bízták. Michael Jackson ennek ellenére továbbra is látogatta az állatot, sőt időnként a gyermekeit is magával vitte. Aztán a kétezres évek közepén Bubbles egy floridai, kifejezetten főemlősök gondozására szakosodott központba került, és jelenleg is ott él. Bár már 43 éves, a központ honlapján azt írják, ma is aktív, és nagyon szeret festeni, igazi művész.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A Leaving Neverland rendezője élesen kritizálta a Michael Jackson-filmet: szerinte a popkirály rosszabb volt, mint Jeffrey Epstein

A Leaving Neverland rendezője, Dan Reed kemény szavakkal bírálta Michael Jacksont és rajongóit, és a róla készült életrajzi filmet is hiteltelennek nevezte.

Döbbenetes dolgot állít Michael Jackson testőre: ez maradt ki a sztárról szóló életrajzi filmből

Már nálunk is látható a sztár életét feldolgozó film. Michael Jackson testőre azonban felfedte, miért nem fog tetszeni a rajongóknak.

Thriller a vásznon: a Michael Jackson-film tele van ikonikus pillanatokkal, de súlyosan hiányzik belőle a tartalom

Moonwalk a vásznon, családi dráma a háttérben. A Michael Jackson-film egyszerre nosztalgikus és vitatott. Vigyázat, a kritika spoilert tartalmaz!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu