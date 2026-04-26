Katalin hercegné a stílusikon: ezek voltak a legemlékezetesebb darabjai − Galéria

Mindegy, hogy szoknyát, nadrágot, estélyit vagy egy csinos kabátruhát visel, szinte garantált, hogy azonnal magára vonzza a tekinteteket. Katalin hercegné stílusa következetesen az időtlen elegancia elvére épül, kerüli a túl feltűnő és extravagáns ruhákat, hiszen outfit tekintetében (is) szigorú szabályokat kell követnie.
Katalin hercegné legszebb ruhái
- Katalin hercegné visszafogott, mégis trendi megjelenése szigorú szabályokra és jól bevált fazonokra épül.
- Léteznek apró trükkök, amelyek hozzájárulnak ikonikus megjelenéséhez.
- Legyen szó különleges alkalmakról vagy hétköznapi eseményekről, ruhaválasztásai rendre inspirálják a divatkedvelőket.
A Katalin-titok: testalkatával azonos saját próbababa
Kedveli a strukturált kabátruhákat, a térdig érő fazonokat és a jól szabott blézereket, amelyek egyszerre modernek és királyi méltóságot sugárzóak. A hercegnének saját, a testalkatával pontosan megegyező méretű szabóbábuja van. Ez lehetővé teszi a divattervezők számára, hogy a ruhákat milliméterre pontosan az alakjára tervezzék és igazíthassák. Az alábbi apró trükkök is rengeteget adnak megjelenéséhez:
- széles vállait A-vonalú szoknyákkal vagy derékban húzott fazonokkal ellensúlyozza,
- tudatosan kerüli a bőrét sápasztó tónusokat, helyettük a hideg árnyalatokat részesíti előnyben,
- előszeretettel visel bőrszínével megegyező nude cipőket, ezekkel ugyanis eléri, hogy vizuálisan hosszabbnak tűnjenek a lábai.
Katalin hercegné álomszép ruhakölteményekben lopta el a show-t
Hogy felejthetnénk el azt a csodaszép Phillipa Lepley arany estélyi ruhát, amelyet akkor viselt, amikor Donald és Melania Trump Angliában járt. Az amerikai elnök és a first lady tiszteletére a brit királyi család állami vacsorát rendezett, ezen az eseményen Katalin mindenkit elbűvölt és túlragyogott, a szó jó értelmében. Megjelenését pedig Diana hercegné ikonikus ékszere, a Lover’s Knot tiara koronázta meg.
A pöttyös az igazi
A walesi hercegnő megjelenése mindig sikkes és elegáns. Előszeretettel részesíti előnyben a laza, de felettébb csinos maxi- és midiruhákat, az egyedi vonalvezetésű kalapok és a csillogó brossok pedig csak emelik az outfitek fényét. Több alkalommal is lehetett már látni pöttyös ruhában, ami nem csoda, hiszen állítólag ez a hercegné kedvenc mintája. Mióta pöttyös ruhát öltött magára, a nők gyakorlatilag megrohamozták a boltokat – a pöttyös darabokból egyes online üzletekben készlethiány van.
Divatos és klasszikus: Katalin hercegné ruhái 2026-ban is ultraszuperek
A 2026-os BAFTA-gálán egy korábban már viselt, rózsaszín és lila tónusú Gucci estélyit választott. Hasonlóan telitalálat volt a válltömésekkel és határozott gallérral ellátott mélykék Catherine Walker kabátruha, amelyet március 9-én a Nemzetközösség napja alkalmából viselt, cikkeztek is róla rengeteget.
Katalin hercegné büszke lehet kifogástalan alakjára, annál is inkább, mert testalkata alapvetően a sportos téglalap kategóriába sorolható. Ennek a testalkattípusnak nagyon szoktak örülni a tervezők, hiszen a legtöbb ruha jól áll rajta. Az biztos, hogy a hercegné még tartogat a világ számára újabb outfitmeglepetéseket!
