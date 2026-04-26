Katalin hercegné a stílusikon: ezek voltak a legemlékezetesebb darabjai − Galéria

Mindegy, hogy szoknyát, nadrágot, estélyit vagy egy csinos kabátruhát visel, szinte garantált, hogy azonnal magára vonzza a tekinteteket. Katalin hercegné stílusa következetesen az időtlen elegancia elvére épül, kerüli a túl feltűnő és extravagáns ruhákat, hiszen outfit tekintetében (is) szigorú szabályokat kell követnie.

Katalin hercegné 2024-ben lányával, Sarolta hercegnével.

Katalin hercegné legszebb ruhái Katalin hercegné visszafogott, mégis trendi megjelenése szigorú szabályokra és jól bevált fazonokra épül.

Léteznek apró trükkök, amelyek hozzájárulnak ikonikus megjelenéséhez.

Legyen szó különleges alkalmakról vagy hétköznapi eseményekről, ruhaválasztásai rendre inspirálják a divatkedvelőket.

A Katalin-titok: testalkatával azonos saját próbababa

Kedveli a strukturált kabátruhákat, a térdig érő fazonokat és a jól szabott blézereket, amelyek egyszerre modernek és királyi méltóságot sugárzóak. A hercegnének saját, a testalkatával pontosan megegyező méretű szabóbábuja van. Ez lehetővé teszi a divattervezők számára, hogy a ruhákat milliméterre pontosan az alakjára tervezzék és igazíthassák. Az alábbi apró trükkök is rengeteget adnak megjelenéséhez:

széles vállait A-vonalú szoknyákkal vagy derékban húzott fazonokkal ellensúlyozza,

tudatosan kerüli a bőrét sápasztó tónusokat, helyettük a hideg árnyalatokat részesíti előnyben,

előszeretettel visel bőrszínével megegyező nude cipőket, ezekkel ugyanis eléri, hogy vizuálisan hosszabbnak tűnjenek a lábai.

Katalin hercegné álomszép ruhakölteményekben lopta el a show-t

Hogy felejthetnénk el azt a csodaszép Phillipa Lepley arany estélyi ruhát, amelyet akkor viselt, amikor Donald és Melania Trump Angliában járt. Az amerikai elnök és a first lady tiszteletére a brit királyi család állami vacsorát rendezett, ezen az eseményen Katalin mindenkit elbűvölt és túlragyogott, a szó jó értelmében. Megjelenését pedig Diana hercegné ikonikus ékszere, a Lover’s Knot tiara koronázta meg.

Katalin hercegné arany estélyiben.

A pöttyös az igazi

A walesi hercegnő megjelenése mindig sikkes és elegáns. Előszeretettel részesíti előnyben a laza, de felettébb csinos maxi- és midiruhákat, az egyedi vonalvezetésű kalapok és a csillogó brossok pedig csak emelik az outfitek fényét. Több alkalommal is lehetett már látni pöttyös ruhában, ami nem csoda, hiszen állítólag ez a hercegné kedvenc mintája. Mióta pöttyös ruhát öltött magára, a nők gyakorlatilag megrohamozták a boltokat – a pöttyös darabokból egyes online üzletekben készlethiány van.