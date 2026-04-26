Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 26., vasárnap Ervin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Divatdiktátor

Katalin hercegné a stílusikon: ezek voltak a legemlékezetesebb darabjai − Galéria

Katalin hercegné 2026-ban.
UK Press - Mark Cuthbert
Divatdiktátor Katalin hercegné stílusikon
Jónás Ágnes
2026.04.26.
Stílusikon, akinek megjelenéséből minden alkalommal árad a báj és a kifinomultság. Katalin hercegné számtalanszor elvarázsolta már a világot álomszép ruhakölteményeivel, és jó néhányszor előfordult az évek során az is, hogy tökéletes szabású szettjeivel mindenkit túlragyogott egy-egy királyi eseményen. Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb darabjait, amelyeket mi is nagyon szívesen elfogadnánk. Neked melyik a kedvenced?

Mindegy, hogy szoknyát, nadrágot, estélyit vagy egy csinos kabátruhát visel, szinte garantált, hogy azonnal magára vonzza a tekinteteket. Katalin hercegné stílusa következetesen az időtlen elegancia elvére épül, kerüli a túl feltűnő és extravagáns ruhákat, hiszen outfit tekintetében (is) szigorú szabályokat kell követnie.

Katalin hercegné 2024-ben
Katalin hercegné 2024-ben lányával, Sarolta hercegnével.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné legszebb ruhái

  • Katalin hercegné visszafogott, mégis trendi megjelenése szigorú szabályokra és jól bevált fazonokra épül.
  • Léteznek apró trükkök, amelyek hozzájárulnak ikonikus megjelenéséhez.
  • Legyen szó különleges alkalmakról vagy hétköznapi eseményekről, ruhaválasztásai rendre inspirálják a divatkedvelőket. Nézd meg őt a legszebb ruháiban galériánkban!

A Katalin-titok: testalkatával azonos saját próbababa

Kedveli a strukturált kabátruhákat, a térdig érő fazonokat és a jól szabott blézereket, amelyek egyszerre modernek és királyi méltóságot sugárzóak. A hercegnének saját, a testalkatával pontosan megegyező méretű szabóbábuja van. Ez lehetővé teszi a divattervezők számára, hogy a ruhákat milliméterre pontosan az alakjára tervezzék és igazíthassák. Az alábbi apró trükkök is rengeteget adnak megjelenéséhez:

  • széles vállait A-vonalú szoknyákkal vagy derékban húzott fazonokkal ellensúlyozza,
  • tudatosan kerüli a bőrét sápasztó tónusokat, helyettük a hideg árnyalatokat részesíti előnyben,
  • előszeretettel visel bőrszínével megegyező nude cipőket, ezekkel ugyanis eléri, hogy vizuálisan hosszabbnak tűnjenek a lábai.

Katalin hercegné álomszép ruhakölteményekben lopta el a show-t

Hogy felejthetnénk el azt a csodaszép Phillipa Lepley arany estélyi ruhát, amelyet akkor viselt, amikor Donald és Melania Trump Angliában járt. Az amerikai elnök és a first lady tiszteletére a brit királyi család állami vacsorát rendezett, ezen az eseményen Katalin mindenkit elbűvölt és túlragyogott, a szó jó értelmében. Megjelenését pedig Diana hercegné ikonikus ékszere, a Lover’s Knot tiara koronázta meg.

Katalin hercegné arany estélyiben
Katalin hercegné arany estélyiben.
Forrás: Getty Images Europe

A pöttyös az igazi

A walesi hercegnő megjelenése mindig sikkes és elegáns. Előszeretettel részesíti előnyben a laza, de felettébb csinos maxi- és midiruhákat, az egyedi vonalvezetésű kalapok és a csillogó brossok pedig csak emelik az outfitek fényét. Több alkalommal is lehetett már látni pöttyös ruhában, ami nem csoda, hiszen állítólag ez a hercegné kedvenc mintája. Mióta pöttyös ruhát öltött magára, a nők gyakorlatilag megrohamozták a boltokat – a pöttyös darabokból egyes online üzletekben készlethiány van. 

Katalin hercegné legszebb ruhái: a híres Alessandra Rich által tervezett pöttyös.
Katalin hercegné legszebb ruhái: a híres Alessandra Rich által tervezett pöttyös.
Forrás:  Getty Images

Divatos és klasszikus: Katalin hercegné ruhái 2026-ban is ultraszuperek

A 2026-os BAFTA-gálán egy korábban már viselt, rózsaszín és lila tónusú Gucci estélyit választott. Hasonlóan telitalálat volt a válltömésekkel és határozott gallérral ellátott mélykék Catherine Walker kabátruha, amelyet  március 9-én a Nemzetközösség napja alkalmából viselt, cikkeztek is róla rengeteget.

Katalin hercegné Gucci ruhában Vilmos herceg oldalán a 2026-os BAFTA vörös szőnyegén
Katalin hercegné Vilmos herceg oldalán a 2026-os BAFTA-gálán.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné büszke lehet kifogástalan alakjára, annál is inkább, mert testalkata alapvetően a sportos téglalap kategóriába sorolható. Ennek a testalkattípusnak nagyon szoktak örülni a tervezők, hiszen a legtöbb ruha jól áll rajta. Az biztos, hogy a hercegné még tartogat a világ számára újabb outfitmeglepetéseket!

Galériánkban Katalin hercegnét a legszebb ruháiban láthatod:

L.K. Bennett tervezte ruha, amelyet Katalin hercegné 2014-ben és 2016-ban is viselt.
Katalin walesi hercegné ezt a letisztult, elegáns összeállítást 2026. március 5-én viselte leicesteri látogatása során
a 2019-es Royal Ascot lóverseny nyitónapján viselte először, majd később, 2023 májusában, a Buckingham-palota koronázási kerti partiján ismét megjelent benne.
A 2025-ös wimbledoni teszinszbajnokságon ebben az elegáns Self-Portrait ruhában jelent meg.
Phillipa Lepley tervezése, aki elsősorban luxus esküvői ruháiról ismert.
Türkizkék kabátruha, amelyet Katalin hercegné a 2025-ös Trooping the Colour ünnepségen, június 14-én viselte Londonban
Elegáns, tengerészkék Catherine Walker-összeállítás 2026-ból. A hercegné a Westminster-apátságban rendezett Nemzetközösség napján viselte.
Sötétvörös selyemestélyi ruha, a Windsori kastélyban rendezett állami banketten.
A ruhát Sarah Burton, az Alexander McQueen divatház kreatív igazgatója tervezte.
1 / 9
L.K. Bennett tervezte ruha, amelyet Katalin hercegné 2014-ben és 2016-ban is viselt.
Chris Jackson Collection

Erzsébet királynő corgijainak klónozásával akart valóságshow-t Sarah Ferguson: "Bármire hajlandó volt a pénzért"

Lapinformációk szerint szerint Sarah Ferguson bizarr tervet dédelgetett. York volt hercegnéje tárgyalásokat folytatott arról, hogy a néhai Erzsébet királynő corgijait klónozzák egy televíziós műsor kedvéért.

Katalin hercegné kedvenc mintája: ha ilyen ruhát visel, követői kifosztják a boltokat

Bármit is vesz fel, az meghatározza a következő hónapok divatját. Mióta Katalin hercegné pöttyös ruhát öltött magára, a nők gyakorlatilag megrohamozták a boltokat.

Újra divat Diana hercegné tavaszi overálos outfitje − Alkosd meg idén te is!

Stílusa évtizedekkel haladta meg a korát, olyannyira, hogy egyik legikonikusabb tavaszi szettje 2026-ban ismét a divatlapok címlapjára kívánkozik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu