2026. ápr. 26., vasárnap

Ez az alacsony lányok kedvenc cipője idén tavasszal - Az előnyös darab menőbb, mint valaha

Nagy Kata
2026.04.26.
Minden nő életében eljön az a pillanat, amikor világossá válik a számára, hogy a kényelmes cipő nem jelent feltétlenül kompromisszumot. 2026 új divattrendje, a chunky szandál is pontosan ezt a felismerést hozza el, ráadásul minden outfitet kicsit lazábbá és sokkal karakteresebbé tesz.

A chunky szandált úgy képzeld el, mint a divat és a kényelem szerelemgyerekét pár stabil pánttal, vastag talpakkal és rengeteg lehetőséggel. Ha idén csak egyetlen egy új cipőtrendnek adsz esélyt, az mindenképp ez legyen! 

Mutatjuk a szezon legtrendibb chunky szandáljait 

  • 2026-ban a divat és a kényelem kéz a kézben jár majd. 
  • Ennek megfelelően őrülten trendik lesznek a chunky szandálok és papucsok.
  • Megmutatjuk a legvagányabb darabokat, amiket a boltok polcain találsz. 

Ha valaki 10 évvel ezelőtt maximális lelkesedéssel azt meséli nekünk, hogy a túrázáshoz használt, vastag talpú szandáljaink állnak majd a trendek középpontjában, valószínűleg udvariasan mosolygunk egyet és gyorsan témát váltunk. Ma már bezzeg semmin nem lepődünk meg, ugyanis olyan darabokon edződtünk, mint a dédi templomba járós cipője, a nagyapó lépője, vagy az egészen hihetetlenül csúf tabi cipő.

Épp ezért fogadjuk kitörő lelkesedéssel a chunky szandálokat, amelyek egészen a kilencvenes évek divatjáig nyúlnak vissza, amikor megkezdték térhódításukat a Spice Girls csajoknak és Britney Spearsnek hála. 

Bár jó pár évre elvonultak téli álmot aludni, most újult erővel térnek vissza, hogy kényeztessék a kitten heelsek és balerinacipők által meggyötört lábainkat és egy kis maszkulinitást csempésszenek a hétköznapi szettjeinkbe. Lássuk, melyek a szezon legtrendibb darabjai, amikkel biztosan nem lősz mellé

Klasszikus 

A chunky szandál trend alfája és omegája ez a darab: platformos, vastag pántos és minden outfitbe tökéletesen beilleszthető. 

Furla szandál 105 995 Ft
Nőies

Ha szeretnéd a maszkulin hatást egy kicsit finomítani, akkor válassz vékony pántos, nőiesebb fazont, amivel ugyanúgy kiélvezheted a kényelmet, ugyanakkor a komfortzónádat sem kell elhagynod. 

H&M magas talpú szandál 11 495 Ft
Különleges

Még ebben az extra trendben is az egyediséget keresed? Akkor csekkold ezt a krémszínű pántokkal ellátott különösen kényelmes szandált, ami még egy nyári ruhácskával is istenien mutat!

Reserved szandál 16 995 Ft
Állatmintás

Ha valami igazán extrára vágysz, akkor fűszerezd meg ezt a trendet egy kis állatmintával, amivel egyébként is képtelenség hibázni!

CCC állatmintás szandál 15 995 Ft
Egyedi

Ha nem bánod, hogy kitűnsz a tömegből és imádod az extrém viseletet, akkor ez a Kerényi Virág darab lesz a megfelelő választás számodra, ami minden tekintetet magára vonz. 

Batz X Virag Kerenyi szandál 79 990 Ft
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

