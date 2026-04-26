Ez az alacsony lányok kedvenc cipője idén tavasszal - Az előnyös darab menőbb, mint valaha

A chunky szandált úgy képzeld el, mint a divat és a kényelem szerelemgyerekét pár stabil pánttal, vastag talpakkal és rengeteg lehetőséggel. Ha idén csak egyetlen egy új cipőtrendnek adsz esélyt, az mindenképp ez legyen!
Mutatjuk a szezon legtrendibb chunky szandáljait
- 2026-ban a divat és a kényelem kéz a kézben jár majd.
- Ennek megfelelően őrülten trendik lesznek a chunky szandálok és papucsok.
- Megmutatjuk a legvagányabb darabokat, amiket a boltok polcain találsz.
Ha valaki 10 évvel ezelőtt maximális lelkesedéssel azt meséli nekünk, hogy a túrázáshoz használt, vastag talpú szandáljaink állnak majd a trendek középpontjában, valószínűleg udvariasan mosolygunk egyet és gyorsan témát váltunk. Ma már bezzeg semmin nem lepődünk meg, ugyanis olyan darabokon edződtünk, mint a dédi templomba járós cipője, a nagyapó lépője, vagy az egészen hihetetlenül csúf tabi cipő.
Épp ezért fogadjuk kitörő lelkesedéssel a chunky szandálokat, amelyek egészen a kilencvenes évek divatjáig nyúlnak vissza, amikor megkezdték térhódításukat a Spice Girls csajoknak és Britney Spearsnek hála.
Bár jó pár évre elvonultak téli álmot aludni, most újult erővel térnek vissza, hogy kényeztessék a kitten heelsek és balerinacipők által meggyötört lábainkat és egy kis maszkulinitást csempésszenek a hétköznapi szettjeinkbe. Lássuk, melyek a szezon legtrendibb darabjai, amikkel biztosan nem lősz mellé!
Klasszikus
A chunky szandál trend alfája és omegája ez a darab: platformos, vastag pántos és minden outfitbe tökéletesen beilleszthető.
Nőies
Ha szeretnéd a maszkulin hatást egy kicsit finomítani, akkor válassz vékony pántos, nőiesebb fazont, amivel ugyanúgy kiélvezheted a kényelmet, ugyanakkor a komfortzónádat sem kell elhagynod.
Különleges
Még ebben az extra trendben is az egyediséget keresed? Akkor csekkold ezt a krémszínű pántokkal ellátott különösen kényelmes szandált, ami még egy nyári ruhácskával is istenien mutat!
Állatmintás
Ha valami igazán extrára vágysz, akkor fűszerezd meg ezt a trendet egy kis állatmintával, amivel egyébként is képtelenség hibázni!
Egyedi
Ha nem bánod, hogy kitűnsz a tömegből és imádod az extrém viseletet, akkor ez a Kerényi Virág darab lesz a megfelelő választás számodra, ami minden tekintetet magára vonz.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
Ha szívesen olvasnál még cipőtrendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: