Ez az alacsony lányok kedvenc cipője idén tavasszal - Az előnyös darab menőbb, mint valaha

A chunky szandált úgy képzeld el, mint a divat és a kényelem szerelemgyerekét pár stabil pánttal, vastag talpakkal és rengeteg lehetőséggel. Ha idén csak egyetlen egy új cipőtrendnek adsz esélyt, az mindenképp ez legyen!

A chunky szandálok bármilyen outfitet megkoronáznak.

Forrás: GettyImages

Mutatjuk a szezon legtrendibb chunky szandáljait 2026-ban a divat és a kényelem kéz a kézben jár majd.

Ennek megfelelően őrülten trendik lesznek a chunky szandálok és papucsok.

Megmutatjuk a legvagányabb darabokat, amiket a boltok polcain találsz.

Ha valaki 10 évvel ezelőtt maximális lelkesedéssel azt meséli nekünk, hogy a túrázáshoz használt, vastag talpú szandáljaink állnak majd a trendek középpontjában, valószínűleg udvariasan mosolygunk egyet és gyorsan témát váltunk. Ma már bezzeg semmin nem lepődünk meg, ugyanis olyan darabokon edződtünk, mint a dédi templomba járós cipője, a nagyapó lépője, vagy az egészen hihetetlenül csúf tabi cipő.

Épp ezért fogadjuk kitörő lelkesedéssel a chunky szandálokat, amelyek egészen a kilencvenes évek divatjáig nyúlnak vissza, amikor megkezdték térhódításukat a Spice Girls csajoknak és Britney Spearsnek hála.

Bár jó pár évre elvonultak téli álmot aludni, most újult erővel térnek vissza, hogy kényeztessék a kitten heelsek és balerinacipők által meggyötört lábainkat és egy kis maszkulinitást csempésszenek a hétköznapi szettjeinkbe. Lássuk, melyek a szezon legtrendibb darabjai, amikkel biztosan nem lősz mellé!

Klasszikus

A chunky szandál trend alfája és omegája ez a darab: platformos, vastag pántos és minden outfitbe tökéletesen beilleszthető.

Furla szandál 105 995 Ft

Forrás: www.answear.hu

Nőies

Ha szeretnéd a maszkulin hatást egy kicsit finomítani, akkor válassz vékony pántos, nőiesebb fazont, amivel ugyanúgy kiélvezheted a kényelmet, ugyanakkor a komfortzónádat sem kell elhagynod.

H&M magas talpú szandál 11 495 Ft

Forrás: www2.hm.com

Különleges

Még ebben az extra trendben is az egyediséget keresed? Akkor csekkold ezt a krémszínű pántokkal ellátott különösen kényelmes szandált, ami még egy nyári ruhácskával is istenien mutat!

Reserved szandál 16 995 Ft

Forrás: www.reserved.com

Állatmintás

Ha valami igazán extrára vágysz, akkor fűszerezd meg ezt a trendet egy kis állatmintával, amivel egyébként is képtelenség hibázni!