Botrány premier előtt − Áll a bál a Yellowstone spin-offja, a Dutton Ranch körül

Hetekkel a bemutató előtt menesztették Chad Feehant. Úgy tudni, hogy a stábtagokkal és a főszereplőkkel is sok konfliktusa volt a Dutton Ranch showrunnerének.

A Dutton Ranch a Yellowstone legjobban várt spin-offja

Lassan elstartol a Yellowstone spin-offja, a Dutton Ranch, mindeközen áll a bál a produkció körül. Chad Feehant, aki első alkalommal töltött be showrunneri pozíciót, elküldték, ha lesz második évad, abban már nem számítanak a munkájára. Bár Feehan korábban többéves tapasztalatot szerzett producerként és forgatókönyvíróként, a Dutton Ranch forgatása alatt komolyabb nézeteltérésekbe keveredett a produkció kulcsszereplőivel, köztük Kelly Reillyvel és Cole Hauserrel, akik executive producerként is részt vesznek a munkában − írja a Looper.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Taylor Sheridan ezúttal nem folyt bele olyan közvetlenül a projektben, mint más sorozatainál: a Dutton Ranch esetében csupán készítőként és executive producerként szerepel, nem ő írta a kilenc rész forgatókönyvét, és egyetlen epizódot sem ő rendezett. Úgy tudni, ha a sorozat folytatódik, a showrunneri feladatokat az első évad írócsapatának egyik tagja veheti át. A produkció jövője az első évad fogadtatásától függ.

Az első évad kilenc részből áll, és Texasban játszódik. A történet Beth és Rip új életére fókuszál, akik a múlt árnyait maguk mögött hagyva próbálnak közös jövőt építeni.

A széria május 22-én érkezik a SkyShowtime-ra.

