Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 26., vasárnap Ervin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
skyshowtime

Botrány premier előtt − Áll a bál a Yellowstone spin-offja, a Dutton Ranch körül

Még mielőtt elindult volna a Beth és Rip életére fókuszáló sorozat, kirúgták a Dutton Ranch showrunnerét.

Hetekkel a bemutató előtt menesztették Chad Feehant. Úgy tudni, hogy a stábtagokkal és a főszereplőkkel is sok konfliktusa volt a Dutton Ranch showrunnerének.

A Dutton Ranch május 22-én érkezik a SkyShowtime-ra.
Forrás: Paramount+

A Dutton Ranch a Yellowstone legjobban várt spin-offja

Lassan elstartol a Yellowstone spin-offja, a Dutton Ranch, mindeközen áll a bál a produkció körül. Chad Feehant, aki első alkalommal töltött be showrunneri pozíciót, elküldték, ha lesz második évad, abban már nem számítanak a munkájára. Bár Feehan korábban többéves tapasztalatot szerzett producerként és forgatókönyvíróként, a Dutton Ranch forgatása alatt komolyabb nézeteltérésekbe keveredett a produkció kulcsszereplőivel, köztük Kelly Reillyvel és Cole Hauserrel, akik executive producerként is részt vesznek a munkában − írja a Looper.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Taylor Sheridan ezúttal nem folyt bele olyan közvetlenül a projektben, mint más sorozatainál: a Dutton Ranch esetében csupán készítőként és executive producerként szerepel, nem ő írta a kilenc rész forgatókönyvét, és egyetlen epizódot sem ő rendezett. Úgy tudni, ha a sorozat folytatódik, a showrunneri feladatokat az első évad írócsapatának egyik tagja veheti át. A produkció jövője az első évad fogadtatásától függ.

A történet Beth és Rip új életére fókuszál

Az első évad kilenc részből áll, és Texasban játszódik. A történet Beth és Rip új életére fókuszál, akik a múlt árnyait maguk mögött hagyva próbálnak közös jövőt építeni. 

A széria május 22-én érkezik a SkyShowtime-ra. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A brit királyi család új portréja mindent elárul: egy szakértő szerint a monarchiát a legnagyobb veszély fenyegeti

A friss portrét II. Erzsébet centenáriumán tették közzé, ám az ünnepi kép váratlanul rávilágított a monarchia egyik legégetőbb problémájára.

Az első fotó Csernobilról az atomkatasztrófa után, ami bejárta a világot: egyedül ezt nem tette tönkre a sugárzás

Egyetlen felvétel maradt használható állapotban abból a sorozatból, amelyet Ihor Fedorovics Kosztyin készített a csernobili atomerőmű-baleset első óráiban – ez a kép később a tragédia egyik legismertebb vizuális dokumentuma lett.

Minden idők legmelegebb nyarát jósolják – szélsőségeket hoz az El Niño: hőséget, áradást, aszályt

Május és július között alakullhat ki az El Niño időjárási jelenség, amely világszerte nagy hatással lesz a hőmérséklet és csapadékmennyiség alakulására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
