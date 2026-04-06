Ezért locsolják meg a nőket húsvétkor – A valódi ok sokkolóbb, mint hinnéd

A locsolás a nőknek néha valóságos kínzással ér fel: az olcsó kölnivel érkező locsolkodók és az ezt követő kötelező hajmosás éppen elég, hogy kevésbé várt ünnep legyen a húsvét. A húsvéti locsolkodás mögött azonban egy több mint 1000 éves hagyomány áll, melynek gyökerei a pogány korig nyúlnak vissza.

Forrás: AFP

A húsvéti locsolás eredete

A húsvéti locsolkodás hagyománya egészen a pogány magyarság idejére nyúlik vissza. Őseink ugyanis a víznek tisztító és megújító erőt tulajdonítottak. Éppen ezért a mai húsvéti locsolkodás hagyománya egy tavaszi rítusból ered, amelynek során az ifjú, hajadon nőket a víz erejével tisztították meg. A kereszténység később beépítette ezt a szokás a húsvéti ünnepkörbe, és új jelentéssel ruházta fel. Egy legenda szerint a Jézus feltámadásáról beszámoló asszonyokat a sírt őrző katonák vízzel locsolták le, hogy elhallgattassák őket. Így a locsolás az újjászületés és a megtisztulás jelképévé vált a keresztény világban is. Bár sokan magyar sajátosságnak gondolják ezt a húsvéti szokást, a ma ismert forma valószínűleg szláv eredetű. Írásos emlékek már a XIV. századi Csehországból is említik, Magyarországon pedig a XVII. században jegyezték fel Erdélyben.

A kölni már a visszafogottabb verzió

A húsvéti hagyomány korántsem volt mindig ilyen szelíd, mint napjainkban. Húsvét hétfőjét régen „vízbevető” vagy „vízbehányó” hétfőnek nevezték. A legények gyakran szó szerint a patakba, tóba vagy itatóvályúba dobták a lányokat, sokszor ráadásul az ünneplő ruhájukban. Később ez vödrös locsolkodássá enyhült, majd – először a városi környezetben – megjelent a kölnis változat. Ma már inkább csak jelképesen, néhány csepp illatos vízzel, vagy kölnivel történik a locsolás, amiért a locsolók hímes vagy piros tojást kapnak. Míg eredetileg kizárólag hajadon lányokat locsoltak meg a termékenységi hiedelmek miatt, ma már minden nő részesül ebben a „megtiszteltetésben”.