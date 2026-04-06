2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Ezért locsolják meg a nőket húsvétkor – A valódi ok sokkolóbb, mint hinnéd

Simon Benedek
2026.04.06.
Kevesen tudják, hogy honnan ered a locsolkodás hagyománya. Ez a régi húsvéti szokás valójában még a magyarság pogány időszakából maradt ránk. Mutatjuk, mit jelentett eredetileg.

A locsolás a nőknek néha valóságos kínzással ér fel: az olcsó kölnivel érkező locsolkodók és az ezt követő kötelező hajmosás éppen elég, hogy kevésbé várt ünnep legyen a húsvét. A húsvéti locsolkodás mögött azonban egy több mint 1000 éves hagyomány áll, melynek gyökerei a pogány korig nyúlnak vissza. 

  • A húsvéti locsolkodás sok nő számára kellemetlen élmény, de egy több ezer éves hagyomány áll mögötte.
  • Eredete a tavaszi pogány termékenységi rítusokig nyúlik vissza.
  • A szokás során eredetileg a hajadon lányokat öntözték meg, hogy egészségesek és termékenyek maradjanak.
  • A kereszténység később átvette, és a feltámadás, valamint a megtisztulás jelképévé tette.
  • Ma már inkább jelképes szokás, amiért a locsolók hímes vagy piros tojást kapnak.

A húsvéti locsolás eredete

A húsvéti locsolkodás hagyománya egészen a pogány magyarság idejére nyúlik vissza. Őseink ugyanis a víznek tisztító és megújító erőt tulajdonítottak. Éppen ezért a mai húsvéti locsolkodás hagyománya egy tavaszi rítusból ered, amelynek során az ifjú, hajadon nőket a víz erejével tisztították meg. A kereszténység később beépítette ezt a szokás a húsvéti ünnepkörbe, és új jelentéssel ruházta fel. Egy legenda szerint a Jézus feltámadásáról beszámoló asszonyokat a sírt őrző katonák vízzel locsolták le, hogy elhallgattassák őket. Így a locsolás az újjászületés és a megtisztulás jelképévé vált a keresztény világban is. Bár sokan magyar sajátosságnak gondolják ezt a húsvéti szokást, a ma ismert forma valószínűleg szláv eredetű. Írásos emlékek már a XIV. századi Csehországból is említik, Magyarországon pedig a XVII. században jegyezték fel Erdélyben.

A kölni már a visszafogottabb verzió

A húsvéti hagyomány korántsem volt mindig ilyen szelíd, mint napjainkban. Húsvét hétfőjét régen „vízbevető” vagy „vízbehányó” hétfőnek nevezték. A legények gyakran szó szerint a patakba, tóba vagy itatóvályúba dobták a lányokat, sokszor ráadásul az ünneplő ruhájukban. Később ez vödrös locsolkodássá enyhült, majd – először a városi környezetben – megjelent a kölnis változat. Ma már inkább csak jelképesen, néhány csepp illatos vízzel, vagy kölnivel történik a locsolás, amiért a locsolók hímes vagy piros tojást kapnak. Míg eredetileg kizárólag hajadon lányokat locsoltak meg a termékenységi hiedelmek miatt, ma már minden nő részesül ebben a „megtiszteltetésben”.

Hol él még az igazi vízbevető hétfő?

Az autentikus, látványos locsolkodás ma már csak néhány hagyományőrző helyszínen figyelhető meg. Ópusztaszeren a locsolkodás mellett számos más húsvéti népszokást is megtartanak, Hollókőn négynapos ünnepség keretében elevenedik meg a palóc hagyományvilág, de Szentendrén, a skanzenben (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) is visszarepülhetünk a pogány világba. 

Visszalocsolás: amikor a lányok visszavágnak

Kevesen tudják, hogy egy időben a hagyomány része volt a „visszalocsolás” is. Egyes XVIII. századi feljegyzések szerint húsvét hétfőn a fiúk locsolták a lányokat, az ünnep harmadik napján viszont a lányok visszavághattak: ők öntötték le a fiúkat. Valószínű, hogy ez afféle igazságszolgáltatás volt, mivel nem mindenki viselte örömmel a csurig való elázást.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu