Sokkal okosabb vagy az átlagnál, ha így posztolsz a közösségi médiában

Az elmúlt években a közösségi média gyakorlatilag a mindennapjaink szerves részévé vált. Talán azért, mert a legnépszerűbb platformokat már számos dologra lehet használni: információszerzés, kapcsolattartás, élmények megosztása, közösséghez tartozás, nem utolsósorban pedig visszajelzés és megerősítés gyűjtése. Ugyanakkor a közösségi média észrevétlenül formál is, hiszen hatással van az önképünkre, a viselkedésünkre, sőt még arra is, hogyan gondolkodunk a sikerről vagy a boldogságról. A pszichológusok úgy vélik, az, hogy miként vagy jelen a különböző oldalakon, bizony komolyan utalhat az intelligenciaszintedre.

Az intelligencia jelei közé tartozik, hogy figyelmen kívül hagyod a közösségi média visszajelzéseit.

Mi a kapcsolat az intelligencia és a közösségimédia-használat között?

Nemcsak a hobbi árulkodhat az intelligenciáról. Egyre több jel utal ugyanis arra, hogy az online aktivitás mértéke és az intelligencia szoros kapcsolatot mutat egymással. Érdekes módon azonban nem azok tűnnek ki igazán, akik folyamatosan, már-már függőként jelen vannak. Ebből a szempontból a követőszám sem igazán fontos, és nem is az számít, hogy ki mennyire kreatív, ha posztokról van szó. Sokkal inkább az, hogyan viszonyul az egészhez.

A pszichológusok szerint azok az emberek, akik ritkábban posztolnak a közösségi médiában, gyakran magasabb szintű önreflexióval és tudatossággal rendelkeznek – ami az intelligencia jelei közé tartozik. Ők kevésbé érzik szükségét annak, hogy folyamatosan visszajelzést kapjanak másoktól, és inkább a való életben megélt élményekre koncentrálnak.

Utazás közben az intelligens emberek kezében ritkán látni mobiltelefont - ők inkább megélik az élményt, mint felvágjanak vele.

Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem használják ezeket a felületeket. Inkább arról van szó, hogy tudatosan választják meg, mikor és mit osztanak meg. Nem a külső megerősítés hajtja őket, hanem az, hogy valódi értéket lássanak abban, amit közzétesznek.

Mit nyernek ezzel?

Gyakori, hogy az intelligens emberek mélyebben élik meg a személyes kapcsolataikat. Mivel nem az online jelenlétükön keresztül építik az identitásukat, nagyobb hangsúlyt fektetnek a beszélgetésekre, élményekre. Ez hosszú távon érzelmileg is stabilabbá teheti őket. Persze fontos hangsúlyozni, csak attól, hogy valaki aktív a közösségi médiában, még nem lesz automatikusan kevésbé intelligens ember. Az viszont biztos, hogy a kevesebb néha több, különösen, ha a mentális jólétről van szó.

Valóban van összefüggés az intelligencia és a közösségimédia-használat között? A közösségi média visszafogottabb használata sokszor tudatosságot és önismeretet feltételez. Azok, akik nem érzik szükségét a folyamatos posztolásnak, gyakran mélyebb kapcsolatokat és kiegyensúlyozottabb életet élnek. Az intelligens emberek számára nem a láthatóság mértéke számít, hanem az, hogy mennyire vannak jelen a saját életükben.

Ezek is érdekelhetnek: