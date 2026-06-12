Túrd át a fiókokat: akár 20 ezer forintot is érhet ez a régi, lyukas magyar érme

Sok magyar háztartásban lapulhat még egy-egy régi lyukas 2 filléres, amely egykor a mindennapi fizetések természetes része volt. Az 1950 és 1992 között forgalomban lévő aprópénz ma már elsősorban a gyűjtők érdeklődését kelti fel, egyes különleges darabjai pedig jóval többet érhetnek névértéküknél.

A lyukas 2 filléres ma már jóval többet érhet a névértékénél.

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A lyukas 2 filléres sok magyar fiókjában ott lapulhat még ma is

A mindössze 18 milliméter átmérőjű, alumíniumból készült érme hosszú évtizedeken át volt jelen a magyar pénzforgalomban. Bár a legtöbb példány ma sem számít ritkaságnak, bizonyos gyártási hibával készült darabok kifejezetten keresettek a numizmatikai piacon.

A legtöbb gyűjtő figyelmét az úgynevezett félrelyukasztott veretek keltik fel. Ezeknél a példányoknál a középső lyuk nem pontosan a helyére került, ami a gyártás során fellépő technológiai eltérés következménye.

Mivel a lyukat még a nyers érmelapka feldolgozása előtt alakították ki, előfordulhatott, hogy az nem középre került. A szakértők szerint különösen az 1963-as évjárat hibás példányai számítanak keresettnek. Ebben az időszakban még nagy mennyiségben verték a 2 filléreseket, ezért több hibás darab is forgalomba kerülhetett. Később a gyártási technológia fejlődése fokozatosan visszaszorította az ilyen eltérések előfordulását – írja a 168.hu.

A verdehibás lyukas 2 filléresek érhetik a legtöbbet

A ritkább különlegességek közé tartoznak azok az érmék, amelyek első pillantásra lyuk nélkülinek tűnnek. Ezeknél a gyártás során kivágott középső korong valamilyen hiba miatt nem távozott el teljesen, hanem visszakerült a helyére, majd a verés során rögzült. Közelebbről szemügyre véve azonban általában felismerhetők a lyukasztás nyomai. A gyűjtők egy másik különleges hibát is számon tartanak: egyes esetekben nem megfelelő minőségű alapanyagra került a veret, ami miatt az érme szerkezete idővel meggyengült, sőt akár ketté is válhatott. Az ilyen példányok rendkívül ritkák, ezért nagy érdeklődés övezi őket a gyűjtői körökben.

Az érték természetesen nagyban függ az érme állapotától és a hiba mértékétől. Egy szép állapotú, átlagos 2 filléresért ma jellemzően néhány száz forintot adnak a gyűjtők, a látványos verdehibás darabok azonban ennél jóval többet érhetnek.

Egy jelentősebb félrelyukasztott példány ára akár a 20 ezer forintot is elérheti, míg egy félrevert és félrelyukasztott érme körülbelül 9 ezer forintot érhet. A lyuk nélkülinek látszó változatokért pedig akár 14 ezer forintot is megadhatnak a gyűjtők.

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