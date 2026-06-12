Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 12., péntek Villő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
premier

Csodás nap ez a pusztító humor kedvelőinek: elkészülhet a 24 Jump Street, nem is akárkikkel!

Northfoto - Scott Garfield
premier 21 Jump Street Channing Tatum
Nagy Kata
2026.06.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ha távolról sem ismered a szofisztikált humort és imádod az abszurd helyzeteket, van egy remek hírünk a számodra! Elkezdődtek a tárgyalások az új Jump Street-filmről, amelyben az ikonikus főszereplők is visszatérhetnek!

Egy generáció guilty pleasure-je volt a 21 és a 22 Jump Street, ahol Jonah Hill és Channing Tatum lehetetlenebbnél lehetetlenebb helyzetekbe keverték magukat úgy, hogy közben mi sem tudtuk eldönteni, hogy a filmek tényleg szórakoztatóak, vagy annyira rosszak, hogy már jók. Mindenesetre a filmek hatalmas sikert arattak és a 2014-es folytatás után tátongó űrt hagytak maguk után – de könnyen lehet, hogy ennek hamarosan vége! 

Jump Street filmek
Folytatást kapnak a kivételesen zseniális Jump Street filmek. 
Forrás: AFP

Úgy tűnik, hogy jön a következő Jump Street-film 

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy a 2014-es 22 Jump Street a mozikba került, és bár azóta számos pletyka keringett a folytatásról, úgy tűnt, sokak legnagyobb bánatára a franchise végleg parkolópályára került. Most azonban újra mozgásba lendültek az események, és a Sony állítólag komoly nevekkel egyeztet a következő rész kapcsán.

Bár a filmek eredetileg senkit sem készítettek fel arra, hogy ekkora sikert aratnak, a 2012-es 21 Jump Street és a két évvel későbbi folytatás friss humora, öniróniája és a két főszereplő közötti kémia miatt hatalmas közönségkedvenccé vált. 

A nemrég operáción átesett Channing Tatum és a frissen megnősült Jonah Hill, tökéletesen működött együtt, miközben csodásan kifigurázták az akció- és rendőrfilmek legnagyobb kliséit. A második rész pénzügyileg még sikeresebb lett, mint az első, ezért sokan biztosra vették, hogy hamarosan elkészül a trilógia befejező epizódja. Ez azonban nagy szomorúságunkra végül nem valósult meg. A háttérben különböző kreatív és stúdiószintű akadályok nehezítették a folytatás megszületését, miközben több alternatív ötlet is felmerült, köztük egy merész crossover a Men in Black univerzumával. A projekt végül egyik formában sem jutott el a megvalósításig annak ellenére, hogy az elmúlt években a szereplők többször is jelezték, hogy szívesen visszatérnének. 

Channing Tatum egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy létezik egy forgatókönyv, amely szerinte az egyik legjobb folytatástervezet, amit valaha olvasott. 

A színész azt is hangsúlyozta, hogy ő és a mostanában jelentős változáson keresztül menő Jonah Hill továbbra is nyitottak lennének az új rész elkészítésére. Éppen ezért különösen izgalmas, hogy most ismét komoly fejlesztési munkálatokról hallani. Bár a részletek egyelőre nem nyilvánosak, a Sony állítólag több ismert alkotóval és szereplővel tárgyal a Jump Street folytatásáról és a korábbi szereplők, Channing Tatum, Jonah Hill és Ice Cube visszatéréséről. 

Több mint tíz évvel a 22 Jump Street után ismét napirendre került a népszerű akció-vígjáték franchise folytatása, a Sony pedig már ismert alkotókkal és színészekkel tárgyal a 24 Jump Street megvalósításáról. Bár egyelőre kevés konkrétum ismert, a projekt új reményt ad a rajongóknak, hogy Channing Tatum és Jonah Hill párosa hamarosan visszatérhet a mozivászonra.

Ha szívesen olvasnál még izgalmas filmpremierekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Érkezik az élőszereplős Scooby-Doo-előzménysorozat: teljesen tönkreteheti az emlékeidet

A Netflix egy új, Scooby-Doo előzménysorozatot készít, ami már most megosztotta a közönséget.

26 évvel az első film után visszatért a Horrorra akadva– Képeken a szereplők akkor és most 

Halálfélelem és nevetés! Visszatért a 2000-es évek legikonikusabb filmsorozata, a Horrorra akadva. Nézd meg galériánkban, hogy néztek ki a szereplők akkor és most!

Folytatást kap a Netflix történelmének legnézettebb filmje

139 millió megtekintés után a Netflix nem hagyja pihenni az egyik legnagyobb akciósikerét. A folytatás már úton van!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu