Csodás nap ez a pusztító humor kedvelőinek: elkészülhet a 24 Jump Street, nem is akárkikkel!

Egy generáció guilty pleasure-je volt a 21 és a 22 Jump Street, ahol Jonah Hill és Channing Tatum lehetetlenebbnél lehetetlenebb helyzetekbe keverték magukat úgy, hogy közben mi sem tudtuk eldönteni, hogy a filmek tényleg szórakoztatóak, vagy annyira rosszak, hogy már jók. Mindenesetre a filmek hatalmas sikert arattak és a 2014-es folytatás után tátongó űrt hagytak maguk után – de könnyen lehet, hogy ennek hamarosan vége!

Folytatást kapnak a kivételesen zseniális Jump Street filmek.

Forrás: AFP

Úgy tűnik, hogy jön a következő Jump Street-film

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy a 2014-es 22 Jump Street a mozikba került, és bár azóta számos pletyka keringett a folytatásról, úgy tűnt, sokak legnagyobb bánatára a franchise végleg parkolópályára került. Most azonban újra mozgásba lendültek az események, és a Sony állítólag komoly nevekkel egyeztet a következő rész kapcsán.

Bár a filmek eredetileg senkit sem készítettek fel arra, hogy ekkora sikert aratnak, a 2012-es 21 Jump Street és a két évvel későbbi folytatás friss humora, öniróniája és a két főszereplő közötti kémia miatt hatalmas közönségkedvenccé vált.

A nemrég operáción átesett Channing Tatum és a frissen megnősült Jonah Hill, tökéletesen működött együtt, miközben csodásan kifigurázták az akció- és rendőrfilmek legnagyobb kliséit. A második rész pénzügyileg még sikeresebb lett, mint az első, ezért sokan biztosra vették, hogy hamarosan elkészül a trilógia befejező epizódja. Ez azonban nagy szomorúságunkra végül nem valósult meg. A háttérben különböző kreatív és stúdiószintű akadályok nehezítették a folytatás megszületését, miközben több alternatív ötlet is felmerült, köztük egy merész crossover a Men in Black univerzumával. A projekt végül egyik formában sem jutott el a megvalósításig annak ellenére, hogy az elmúlt években a szereplők többször is jelezték, hogy szívesen visszatérnének.

Channing Tatum egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy létezik egy forgatókönyv, amely szerinte az egyik legjobb folytatástervezet, amit valaha olvasott.

A színész azt is hangsúlyozta, hogy ő és a mostanában jelentős változáson keresztül menő Jonah Hill továbbra is nyitottak lennének az új rész elkészítésére. Éppen ezért különösen izgalmas, hogy most ismét komoly fejlesztési munkálatokról hallani. Bár a részletek egyelőre nem nyilvánosak, a Sony állítólag több ismert alkotóval és szereplővel tárgyal a Jump Street folytatásáról és a korábbi szereplők, Channing Tatum, Jonah Hill és Ice Cube visszatéréséről.

Több mint tíz évvel a 22 Jump Street után ismét napirendre került a népszerű akció-vígjáték franchise folytatása, a Sony pedig már ismert alkotókkal és színészekkel tárgyal a 24 Jump Street megvalósításáról. Bár egyelőre kevés konkrétum ismert, a projekt új reményt ad a rajongóknak, hogy Channing Tatum és Jonah Hill párosa hamarosan visszatérhet a mozivászonra.

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