Ha mindenkivel kedves vagy, kezdj el aggódni: a pszichológusok szerint betegség állhat a háttérben

Simon Benedek
2026.04.11.
A kedvesség alapvetően erény, de ha valaki túlzásba viszi, akkor az már inkább egyfajta lelki betegség. A pszichológia szerint a túlzott kedvesség idővel visszaüthet. Mutatjuk, hogyan!

A társadalom általában idealizálja a kedvességet, de ritkán beszélünk arról, hogy a túlságosan kedves viselkedésnek idővel ára is lehet. A kutatások szerint azok, akik folyamatosan másokat helyeznek előtérbe, sokszor saját szükségleteiket szorítják háttérbe. Íme a részletek!

  • A kedvesség alapvetően pozitív tulajdonság, de túlzott mértékben már terhet is jelenthet.
  • Sokan mások igényeit helyezik előtérbe, miközben saját szükségleteiket háttérbe szorítják.
  • A határok hiánya fokozatosan kiégéshez és érzelmi kimerüléshez vezethet.

Amikor a kedvesség már nem előny

A probléma sosem maga a kedvesség, hanem annak mértéke. Ha valaki nem tud határokat húzni vagy folyamatosan mások elvárásaihoz igazodik, az komoly mentális és érzelmi következményekkel járhat a pszichológia szerint. Mutatjuk azokat a pszichológiai jeleket, amelyek akkor jelentkeznek, ha valaki túl kedves, és ez már kihat az életére is. 

Túlzott megfelelési kényszer

A túlzott megfelelési kényszer azt jelenti, hogy valaki függ mások visszajelzésétől, és folyamatosan arra törekszik, hogy elfogadják, szeressék. Ez gyakran már gyerekkorban kialakul, ha a szeretetet a „jó viselkedéshez” kötik, ezért felnőttként is ezt a mintát követi. Ilyenkor a kedvesség sokszor nem spontán, hanem egyfajta biztonsági eszköz, amellyel elkerülhető az elutasítás. Ugyanakkor a háttérben állhat valódi empátia is, hiszen ezek az emberek mélyen átélik mások érzéseit. Emiatt sokszor konfliktuskerülők, és inkább elsimítják a helyzeteket, csak hogy megőrizzék a harmóniát.

Képtelen nemet mondani 

A túlzottan kedves emberek egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy képtelenek nemet mondani, még akkor is, ha pontosan érzik, hogy túl sokat vállalnak, vagy számukra előnytelen döntést hoznak. Emiatt gyakran olyan feladatokra is igent mondanak, amelyekről már az elején tudják, hogy lehetetlen teljesíteni, netán semmi kedvük hozzá, így folyamatos nyomás alatt élnek. A pszichológia szerint fontos különbséget tenni az egészséges kedvesség és a kényszeres alkalmazkodás között. Az előbbi esetben az ember képes határokat húzni és saját érdekeit is képviselni, míg az utóbbi mögött sokszor az elutasítástól vagy konfliktustól való félelem áll. 

Elfojtott érzelmek

Az elfojtott érzelmek gyakran abból fakadnak, hogy valaki nem akar másoknak a „terhére lenni”, ezért inkább magában tartja a problémáit. Ez rövid távon könnyebbnek tűnhet, de hosszú távon érzelmi elzárkózáshoz vezethet, mert az illető nem enged közel magához senkit. Az érzések kimondásának hiánya miatt pedig a feszültség csak fokozatosan felhalmozódik, ami szorongást okozhat. Idővel ez akár magányérzethez is vezethet, hiszen az érintett úgy érzi, senki sem érti igazán.

