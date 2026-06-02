Rubint Réka túl van a műtéten, a kórházi ágyáról jelentkezett be - Videó

Rubint Réka áprilisban beszélt először nyilvánosan arról, hogy 2022 óta, vagyis négy éve egy ritka és agresszív, rosszindulatú légcsődaganattal küzd. A betegség ellenére nem állt le: megtartotta az edzéseket és a táborokat is. Nemrég egy montenegrói pihenés után osztotta meg az Instagram-oldalán, hogy a gyógyulási folyamat következő lépéseként műtéti beavatkozás és újabb kemoterápiás kezelési ciklus vár rá. Akkor azt írta, készen áll, és nem adja fel a küzdelmet.

Rubint Réka Montenegróban készült fel a beavatkozásra

Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka hisz a gyógyulásban

Rubint Réka most egy megható videóban jelentkezett be a kórházi ágyáról, és elmondta, hogy túl van a beavatkozáson.

„Sziasztok! Túl vagyok azon a beavatkozáson, ami a gyógyulásom érdekében történt. Ma este a Rozsnyaiban Norbi vár titeket nagyon sok szeretettel, én pedig lélekben veletek vagyok. Azoknak, akik állandóan abban kételkednek, hogy én beteg vagyok-e, a válaszom az, hogy nem, nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok. Meg fogok gyógyulni, mindent megteszek ennek érdekében. A jó Isten az elmúlt négy évben is itt volt velem, bennem, mellettem, és segít nekem abban, hogy meggyógyuljak teljesen. Nagyon szeretlek titeket, millió csók, felépülök és folytatjuk” – mondta a videóban.

A bejegyzéshez külön üzenetet is írt, amelyben jelezte, hogy a hétvégi gyáli programot nem mondja le, de az edzést ezúttal nem ő vezeti majd.

„Amíg van egy utolsó esélyed, van esélyed a győzelemre is! Mert a statisztika nem számol a szívvel! Szombaton ott leszek Gyálon, de az edzést Norbi és Lara fogja tartani, mert ez a beavatkozás akkor, amikor jött a felkérés, még nem volt betervezve! Szeretlek Titeket! Nagyon!” – írta Rubint Réka.

A fitneszedző a videóban is azt hangsúlyozta, hogy a gyógyulás útján jár, és mindent megtesz azért, hogy teljesen felépüljön.

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