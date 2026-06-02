Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 2., kedd Anita, Kármen

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
daganatos beteg

Rubint Réka túl van a műtéten, a kórházi ágyáról jelentkezett be - Videó

daganatos beteg rubint réka műtét
Life.hu
2026.06.02.
Rubint Réka a kórházból üzent a követőinek: a fitneszedző könnyes szemmel jelentette be, hogy túl van azon a beavatkozáson, amelyre a gyógyulása érdekében volt szükség. Emiatt a szokásos keddi edzését sem tudta megtartani, helyette férje, Schobert Norbi várta a résztvevőket.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Rubint Réka áprilisban beszélt először nyilvánosan arról, hogy 2022 óta, vagyis négy éve egy ritka és agresszív, rosszindulatú légcsődaganattal küzd. A betegség ellenére nem állt le: megtartotta az edzéseket és a táborokat is. Nemrég egy montenegrói pihenés után osztotta meg az Instagram-oldalán, hogy a gyógyulási folyamat következő lépéseként műtéti beavatkozás és újabb kemoterápiás kezelési ciklus vár rá. Akkor azt írta, készen áll, és nem adja fel a küzdelmet.

Rubint Réka Montenegróban készült fel a beavatkozásra
Rubint Réka Montenegróban készült fel a beavatkozásra
Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka hisz a gyógyulásban

Rubint Réka most egy megható videóban jelentkezett be a kórházi ágyáról, és elmondta, hogy túl van a beavatkozáson.

„Sziasztok! Túl vagyok azon a beavatkozáson, ami a gyógyulásom érdekében történt. Ma este a Rozsnyaiban Norbi vár titeket nagyon sok szeretettel, én pedig lélekben veletek vagyok. Azoknak, akik állandóan abban kételkednek, hogy én beteg vagyok-e, a válaszom az, hogy nem, nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok. Meg fogok gyógyulni, mindent megteszek ennek érdekében. A jó Isten az elmúlt négy évben is itt volt velem, bennem, mellettem, és segít nekem abban, hogy meggyógyuljak teljesen. Nagyon szeretlek titeket, millió csók, felépülök és folytatjuk” mondta a videóban.

A bejegyzéshez külön üzenetet is írt, amelyben jelezte, hogy a hétvégi gyáli programot nem mondja le, de az edzést ezúttal nem ő vezeti majd.

Amíg van egy utolsó esélyed, van esélyed a győzelemre is! Mert a statisztika nem számol a szívvel! Szombaton ott leszek Gyálon, de az edzést Norbi és Lara fogja tartani, mert ez a beavatkozás akkor, amikor jött a felkérés, még nem volt betervezve! Szeretlek Titeket! Nagyon!” – írta Rubint Réka.

A fitneszedző a videóban is azt hangsúlyozta, hogy a gyógyulás útján jár, és mindent megtesz azért, hogy teljesen felépüljön.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Cristiano Ronaldo ritka fotót posztolt: megmutatta, mennyit nőttek a gyerekei

Cristiano Ronaldo életében a futball mellett mindig is kiemelt helyet foglalt el a családja. A portugál sztárfocista most olyan fotót osztott meg, amelyen menyasszonya, Georgina Rodríguez mellett mind az öt gyermeke látható.

Azahriah exe megmutatta új párját: focistától vár gyermeket Luna

Azahriah volt párja, Luna Joanna Michelle először mutatta meg a nyilvánosságnak szerelmét. A modell első gyermekét várja egy ismert focistától.

Titokban Budapestre érkezett a világ első számú akciósztárja: a kedvenc helyein te is összefuthatsz vele!

Egyre több pletyka kering arról, hogy hamarosan Budapesten kezdik el forgatni az Amazon MGM Studios legújabb filmjét. A Kelly's című akció-vígjátékban pedig nem más játsza a főszerepet, mint mindenki kedvenc Terminátoraa, Arnold Schwarzenegger.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu