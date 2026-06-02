Itt gyógyult Károly király: titkos hely segített neki legyőzni a rákot

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Highgrove birtok lenyűgöző magánkertje. Ez a különleges zöldövezet a 77 esztendős Károly király egyik legfőbb menedéke, amelyet a csendes elmélyülésre, a testi-lelki feltöltődésre, valamint a korona kötelezettségei elől való elvonulásra használ.
- Elkezdődött az idei látogatási szezon a Highgrove ház lenyűgöző magánkertjében.
- Ez a birtok Károly király egyik kedvenc helye, ahová a mindennapi teendője elől menekül. Itt gyógyult rákdiagnózisa után is.
- A brit elit tagjai is számtalanszor megforultak már a lenyűgöző birtokon.
Károly király kertje: itt gyógyul és töltődik fel
A gloucestershire-i magánrezidencián évtizedek alatt létrehozott birtok Károly király egyik legkedvesebb projektje, amely hűen szimbolizálja a természetvédelem és a kertészet iránti élethosszig tartó szenvedélyét.
Rákdiagnózisa óta az uralkodó számára még fontosabbá vált a szabadban töltött idő, így erre a helyre menekült, hogy meglelje belső nyugalmát, és kiszakadjon a mindennapi uralkodói kötelezettségek alól.
Most hivatalosan is elstartolt a Highgrove éves szezonja, ahol a látogatók is betekintést nyerhetnek a csodálatos királyi menedékhelyre. A látogatás azonban viszonylag költséges: a standard túrák ára 60 dollár (20 ezer forint), míg a legfeljebb nyolcfős csoportok privát vezetése körülbelül 740 dollárba (230 ezer forintba) kerül.
Bár a belépést szigorúan ellenőrzik, a visszajelzések szerint az élmény minden fillért megér: a látványosság jelenleg 4,7 csillagos értékeléssel büszkélkedhet a Google-n, ahol a vendégek többsége a harmonikus hangulatot és a kert gondos kialakítását dicséri.
Hírességek is megfordulnak itt
Nem csak Károly király tölti az idejét szívesen ebben a gyönyörű magánkertben, ez a helyszín ugyanis a brit elit egyik kedvenc találkozóhelye is egyben. A közelmúltban több híresség tette tiszteletét a Highgrove birtokon, ahol az uralkodóval együtt élvezték a természet nyugalmát.
A birtok falai között nem újdonság az illusztris társaság, a múltban ugyanis Diana hercegné is rengeteg időt töltött itt, és előszeretettel játszott a természetben a kis Vilmossal és Harryvel.
Ez a gyönyörű kert azonban már nem Károly király tulajdonát képezi, trónralépésével a birtokot ugyanis fia, Vilmos herceg örökölte, így a brit uralkodónak egész komoly bérleti díjat kell fizetnie, hogy továbbra is gondozhassa a számára legkedvesebb rezidenciáját.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: