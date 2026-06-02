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Itt gyógyult Károly király: titkos hely segített neki legyőzni a rákot

Chris Jackson Collection - Chris Jackson
királyi család utazás kert III. Károly király
Klusovszki Kíra
2026.06.02.
A látogatók számára is megnyitotta kapuit a brit uralkodó kedvenc magánkertje. Károly király jelenleg is rengeteg időt tölt el a Highgrove birtokon, ahol elmélkedéssel és a természet csodálatával töltődik fel a hétköznapi teendők közül kiszakadva.
 
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Hivatalosan is megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Highgrove birtok lenyűgöző magánkertje. Ez a különleges zöldövezet a 77 esztendős Károly király egyik legfőbb menedéke, amelyet a csendes elmélyülésre, a testi-lelki feltöltődésre, valamint a korona kötelezettségei elől való elvonulásra használ. 

Kertészcsapat dolgozik Károly király kedvenc magánkertjében, a Highrove ház mögött.
Károly király kedvenc, 15 hektáros birtokán egy 11-12 főből álló fix kertészcsapat dolgozik folyamatosan.
Forrás: Getty Images 
  • Elkezdődött az idei látogatási szezon a Highgrove ház lenyűgöző magánkertjében. 
  • Ez a birtok Károly király egyik kedvenc helye, ahová a mindennapi teendője elől menekül. Itt gyógyult rákdiagnózisa után is.
  • A brit elit tagjai is számtalanszor megforultak már a lenyűgöző birtokon. 

Károly király kertje: itt gyógyul és töltődik fel

A gloucestershire-i magánrezidencián évtizedek alatt létrehozott birtok Károly király egyik legkedvesebb projektje, amely hűen szimbolizálja a természetvédelem és a kertészet iránti élethosszig tartó szenvedélyét. 

Rákdiagnózisa óta az uralkodó számára még fontosabbá vált a szabadban töltött idő, így erre a helyre menekült, hogy meglelje belső nyugalmát, és kiszakadjon a mindennapi uralkodói kötelezettségek alól.

Most hivatalosan is elstartolt a Highgrove éves szezonja, ahol a látogatók is betekintést nyerhetnek a csodálatos királyi menedékhelyre. A látogatás azonban viszonylag költséges: a standard túrák ára 60 dollár (20 ezer forint), míg a legfeljebb nyolcfős csoportok privát vezetése körülbelül 740 dollárba (230 ezer forintba) kerül. 

Bár a belépést szigorúan ellenőrzik, a visszajelzések szerint az élmény minden fillért megér: a látványosság jelenleg 4,7 csillagos értékeléssel büszkélkedhet a Google-n, ahol a vendégek többsége a harmonikus hangulatot és a kert gondos kialakítását dicséri. 

Hírességek is megfordulnak itt

Nem csak Károly király tölti az idejét szívesen ebben a gyönyörű magánkertben, ez a helyszín ugyanis a brit elit egyik kedvenc találkozóhelye is egyben. A közelmúltban több híresség tette tiszteletét a Highgrove birtokon, ahol az uralkodóval együtt élvezték a természet nyugalmát. 

A birtok falai között nem újdonság az illusztris társaság, a múltban ugyanis Diana hercegné is rengeteg időt töltött itt, és előszeretettel játszott a természetben a kis Vilmossal és Harryvel.

Diana hercegné a kis Vilmos herceggel játszik a Highrove ház magánkertjében.
Bár Diana hercegné a fiaival, Vilmossal és Harryvel sokat játszott a birtokon, a kulisszák mögött valójában unalmasnak tartotta a helyet, mert azt Károly magányos birodalmának érezte.
Forrás: Getty Image

Ez a gyönyörű kert azonban már nem Károly király tulajdonát képezi, trónralépésével a birtokot ugyanis fia, Vilmos herceg örökölte, így a brit uralkodónak egész komoly bérleti díjat kell fizetnie, hogy továbbra is gondozhassa a számára legkedvesebb rezidenciáját.

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