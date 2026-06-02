Itt gyógyult Károly király: titkos hely segített neki legyőzni a rákot

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Highgrove birtok lenyűgöző magánkertje. Ez a különleges zöldövezet a 77 esztendős Károly király egyik legfőbb menedéke, amelyet a csendes elmélyülésre, a testi-lelki feltöltődésre, valamint a korona kötelezettségei elől való elvonulásra használ.

Károly király kedvenc, 15 hektáros birtokán egy 11-12 főből álló fix kertészcsapat dolgozik folyamatosan.

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Elkezdődött az idei látogatási szezon a Highgrove ház lenyűgöző magánkertjében.

Ez a birtok Károly király egyik kedvenc helye, ahová a mindennapi teendője elől menekül. Itt gyógyult rákdiagnózisa után is.

A brit elit tagjai is számtalanszor megforultak már a lenyűgöző birtokon.

Károly király kertje: itt gyógyul és töltődik fel

A gloucestershire-i magánrezidencián évtizedek alatt létrehozott birtok Károly király egyik legkedvesebb projektje, amely hűen szimbolizálja a természetvédelem és a kertészet iránti élethosszig tartó szenvedélyét.

Rákdiagnózisa óta az uralkodó számára még fontosabbá vált a szabadban töltött idő, így erre a helyre menekült, hogy meglelje belső nyugalmát, és kiszakadjon a mindennapi uralkodói kötelezettségek alól.

Most hivatalosan is elstartolt a Highgrove éves szezonja, ahol a látogatók is betekintést nyerhetnek a csodálatos királyi menedékhelyre. A látogatás azonban viszonylag költséges: a standard túrák ára 60 dollár (20 ezer forint), míg a legfeljebb nyolcfős csoportok privát vezetése körülbelül 740 dollárba (230 ezer forintba) kerül.

Bár a belépést szigorúan ellenőrzik, a visszajelzések szerint az élmény minden fillért megér: a látványosság jelenleg 4,7 csillagos értékeléssel büszkélkedhet a Google-n, ahol a vendégek többsége a harmonikus hangulatot és a kert gondos kialakítását dicséri.

Hírességek is megfordulnak itt

Nem csak Károly király tölti az idejét szívesen ebben a gyönyörű magánkertben, ez a helyszín ugyanis a brit elit egyik kedvenc találkozóhelye is egyben. A közelmúltban több híresség tette tiszteletét a Highgrove birtokon, ahol az uralkodóval együtt élvezték a természet nyugalmát.