Így ismerheted fel a kollégáid szeretetnyelvét: fontosabb, mint gondolnád

A szeretetnyelvekről legtöbbször párkapcsolati kontextusban hallunk, pedig a munkahelyen legalább annyira meghatározóak. Ebben az esetben nem romantikáról van szó, hanem arról, hogyan éljük meg a megbecsülést, az elismerést és az emberi kapcsolódást. Egy csapat hatékonyságát nemcsak a szakmai tudás, hanem a kapcsolati dinamika is meghatározza. És itt jön képbe az, hogy ki hogyan érzi magát értékesnek.
A szeretetnyelv munkaügy is
- Sokan alábecsülik, mennyire fontos a szeretetnyelvek szerepe a munkahelyi kapcsolatokban.
- Pedig a legtöbb esetben a jó együttműködés, a csapatkohézió a siker titka, nem csupán a szakmai tudás.
- Mind vezetőként, mind beosztottként fontos a munkatársak monitorozása a siker érdekében.
- A legtöbb ember ugyanis úgy ad, ahogyan ő szeretne kapni, ez különösen fontos.
Milyen szeretetnyelvek vannak?
Vannak, akik számára az elismerő szavak jelentenek mindent. Egy rövid, konkrét visszajelzés, hogy jól oldott meg egy feladatot, napokra feltöltheti. Ők érzékenyek a hangnemre, a kritikára, és különösen motiválja őket a nyilvános dicséret. Ha azt látod, hogy valaki láthatóan kivirágzik egy pozitív visszajelzéstől, nagy eséllyel ez az ő elsődleges szeretetnyelve.
Mások a minőségi időből töltekeznek. Számukra az a fontos, hogy valódi figyelmet kapjanak. Egy közös kávé, egy négyszemközti beszélgetés, ahol nem multitaskingolsz közben. Ők nem feltétlenül igénylik a hangos elismerést, inkább azt értékelik, ha bevonod őket, meghallgatod a véleményüket, partnerként kezeled őket.
A segítő kéz is sokaknak ellágyítja a szívét
Van, akinek a segítség a kulcs, ők a tettekből érzik a megbecsülést. Ha látod, hogy valaki túlterhelt, és proaktívan besegítesz, az számukra erősebb üzenet, mint bármilyen dicséret. Ők is gyakran így fejezik ki az elismerésüket. Csendben segítenek, átvállalnak, megoldanak feladatokat.
Vannak, akik az apró figyelmességekből érzik, hogy számítanak. Nem drága ajándékokról van szó, hanem gesztusokról. Például, hogy emlékszel, hogy milyen kávét iszik, vagy küldesz neki egy releváns cikket egy olyan helyzetről, ami épp az ő életében is aktuális, vagy megemlíted, hogy eszedbe jutott valamilyen örömteli dolog kapcsán. Ezek az emberek a személyes törődést tartják a legtöbbre.
És igen, létezik az a típus is, akinek a fizikai jelenlét, a kézfogás, a vállveregetés fontos, de munkahelyi környezetben ez kulturálisan érzékeny terület, így itt inkább a térhasználat és a közelség jelzése számít.
Monitoroznod kell, ki hogyan viszonyul másokhoz
A felismerés kulcsa az, hogy figyeld, ők hogyan adnak másoknak. Az emberek gyakran azt kommunikálják, amire ők maguk is vágynak. Ha valaki rendszeresen dicsér, valószínűleg ő is erre érzékeny. Ha valaki mindig segít, ő is így érzi a kapcsolódást.
A munkahelyi konfliktusok jelentős része nem szakmai, hanem kapcsolati félreértés. Az egyik fél úgy érzi, nem értékelik, miközben a másik azt hiszi, már kimutatta a megbecsülést, csak más nyelven. Ha vezető vagy, ez különösen fontos. Nem mindenkit ugyanazzal lehet motiválni. A személyre szabott figyelem stratégiai előny. Ha csapattag vagy, ugyanez igaz, az empátia nemcsak kedvesség, hanem hatékonys eszköz is.
