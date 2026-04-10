Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 10., péntek Zsolt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
karrier

Így ismerheted fel a kollégáid szeretetnyelvét: fontosabb, mint gondolnád

karrier munkahely munka
Life.hu
2026.04.10.
A munkahelyi összhang és béke sok esetben fontosabb, mint a szakmai tudás. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk azzal, melyik kollegánknak mi a szeretetnyelve. Ha ugyanis ezt tudja egy közösség, megállíthatatlanok lesznek.

A szeretetnyelvekről legtöbbször párkapcsolati kontextusban hallunk, pedig a munkahelyen legalább annyira meghatározóak. Ebben az esetben nem romantikáról van szó, hanem arról, hogyan éljük meg a megbecsülést, az elismerést és az emberi kapcsolódást. Egy csapat hatékonyságát nemcsak a szakmai tudás, hanem a kapcsolati dinamika is meghatározza. És itt jön képbe az, hogy ki hogyan érzi magát értékesnek.

A szeretetnyelv nem csak a romantikus kapcsolatokban létezik.
A szeretetnyelv nem csak a romantikus kapcsolatokban létezik.
Forrás: Shutterstock

A szeretetnyelv munkaügy is

  • Sokan alábecsülik, mennyire fontos a szeretetnyelvek szerepe a munkahelyi kapcsolatokban.
  • Pedig a legtöbb esetben a jó együttműködés, a csapatkohézió a siker titka, nem csupán a szakmai tudás.
  • Mind vezetőként, mind beosztottként fontos a munkatársak monitorozása a siker érdekében.
  • A legtöbb ember ugyanis úgy ad, ahogyan ő szeretne kapni, ez különösen fontos.

Milyen szeretetnyelvek vannak?

Vannak, akik számára az elismerő szavak jelentenek mindent. Egy rövid, konkrét visszajelzés, hogy jól oldott meg egy feladatot, napokra feltöltheti. Ők érzékenyek a hangnemre, a kritikára, és különösen motiválja őket a nyilvános dicséret. Ha azt látod, hogy valaki láthatóan kivirágzik egy pozitív visszajelzéstől, nagy eséllyel ez az ő elsődleges szeretetnyelve.

Mások a minőségi időből töltekeznek. Számukra az a fontos, hogy valódi figyelmet kapjanak. Egy közös kávé, egy négyszemközti beszélgetés, ahol nem multitaskingolsz közben. Ők nem feltétlenül igénylik a hangos elismerést, inkább azt értékelik, ha bevonod őket, meghallgatod a véleményüket, partnerként kezeled őket.

A segítő kéz is sokaknak ellágyítja a szívét

Van, akinek a segítség a kulcs, ők a tettekből érzik a megbecsülést. Ha látod, hogy valaki túlterhelt, és proaktívan besegítesz, az számukra erősebb üzenet, mint bármilyen dicséret. Ők is gyakran így fejezik ki az elismerésüket. Csendben segítenek, átvállalnak, megoldanak feladatokat.

Vannak, akik az apró figyelmességekből érzik, hogy számítanak. Nem drága ajándékokról van szó, hanem gesztusokról. Például, hogy emlékszel, hogy milyen kávét iszik, vagy küldesz neki egy releváns cikket egy olyan helyzetről, ami épp az ő életében is aktuális, vagy megemlíted, hogy eszedbe jutott valamilyen örömteli dolog kapcsán. Ezek az emberek a személyes törődést tartják a legtöbbre.

És igen, létezik az a típus is, akinek a fizikai jelenlét, a kézfogás, a vállveregetés fontos, de munkahelyi környezetben ez kulturálisan érzékeny terület, így itt inkább a térhasználat és a közelség jelzése számít.

Monitoroznod kell, ki hogyan viszonyul másokhoz

A felismerés kulcsa az, hogy figyeld, ők hogyan adnak másoknak. Az emberek gyakran azt kommunikálják, amire ők maguk is vágynak. Ha valaki rendszeresen dicsér, valószínűleg ő is erre érzékeny. Ha valaki mindig segít, ő is így érzi a kapcsolódást.

A munkahelyi konfliktusok jelentős része nem szakmai, hanem kapcsolati félreértés. Az egyik fél úgy érzi, nem értékelik, miközben a másik azt hiszi, már kimutatta a megbecsülést, csak más nyelven. Ha vezető vagy, ez különösen fontos. Nem mindenkit ugyanazzal lehet motiválni. A személyre szabott figyelem stratégiai előny. Ha csapattag vagy, ugyanez igaz, az empátia nemcsak kedvesség, hanem hatékonys eszköz is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nagyot koppanhatsz, ha összekevered a kollegiális viszonyt a barátsággal

A titkaidat olyan barátoknak tartogasd, akik nem érintettek a munkahelyi struktúrában.

A legrosszabb kollégák: 3 csillagjegy, amelyeket messziről kerülj el a munkahelyen

Mindenkinek vannak hibái, amelyek a munkahelyen a 8 órás összezártságban még inkább nyilvánvalóvá válnak. Vannak azonban, akik valamilyen okból kifolyólag a kibírhatatlanság határát súrolják. Nézzük, melyek ezek!

5 idegesítő kollégatípus, akiket egy kanál vízben megfojtanánk

Munkatársainkat nem válogathatjuk meg, így sokszor igen idegesítő személyekkel kell egy levegőt szívnunk. Összeszedtük azokat a kollégatípusokat, akiktől mindenkit kiver a víz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu