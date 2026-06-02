„Elfelejtettem, milyen érzés kint lenni” – Különleges intenzív osztály nyílt egy kórház tetején: videó

Megható pillanatokat élt át a 29 éves Hollie Allan, amikor két hónap után először hagyhatta el az intenzív osztályt. A fiatal nőt kórházi ágyában, életfenntartó berendezésekre és táplálócsövekre csatlakoztatva vitték fel a londoni King's College Hospital tetejére, ahol egy különleges, szabadtéri intenzív osztály nyílt.

A tetőtéri intenzív osztályon egyszerre hat beteg részesülhet ellátásban a szabad ég alatt.

Új reményt adhat a tetőtéri intenzív osztály

„Készülj fel, odakint hideg van!” – figyelmeztették a nővérek a liftben. Amikor azonban kinyílt az ajtó, és az első napsugarak az arcára estek, Hollie elmosolyodott, majd könnyekben tört ki. „Annyira szép. Elfelejtettem, milyen érzés a szabadban lenni” – mondta meghatódva.

A dél-londoni kórház tetőteraszán kialakított részleg az első ilyen jellegű intenzív osztály az Egyesült Királyságban. Egyszerre hat beteg fogadására alkalmas, és minden ágy mellett biztosított az áram- és oxigénellátás, így a legsúlyosabb állapotú páciensek is biztonságosan tartózkodhatnak a szabad levegőn.

A projekt mögött az a felismerés áll, hogy a természet közelsége és a friss levegő jelentősen javíthatja a betegek közérzetét, sőt egyes kutatások szerint még a gyógyulási időt is lerövidítheti. Bár kórházi kertek régóta léteznek, azok általában nem alkalmasak arra, hogy intenzív ellátásra szoruló betegeket fogadjanak.

A King's College Hospital orvosai szerint a tetőkert különösen azoknak segíthet, akik hosszú heteket vagy hónapokat töltenek az intenzív osztályon.

A szakemberek most azt vizsgálják majd, hogy a szabadtéri tartózkodás milyen hatással van a betegek pulzusára, légzésére és fájdalomérzetére, illetve gyorsíthatja-e a felépülést.

A friss levegő a gyógyulás része lehet

Hollie szívműtétre vár, és már a kórházba kerülése előtt is túl rossz állapotban volt ahhoz, hogy elhagyja az otthonát. Elmondása szerint a hosszú kórházi tartózkodás lelkileg is rendkívül megterhelő. „Ha egész nap bent vagy, elveszíted a motivációdat, hogy visszatérj a normális élethez. Egy idő után belefáradsz a küzdelembe” – fogalmazott.

A 60 ágyas intenzív osztályhoz kapcsolódó tetőkerten a betegek akár több órát is eltölthetnek, ha az időjárás engedi. „Még viharban is szívesen lennék itt. Egyszerűen csodálatos” – mondta a fiatal nő. Dr. Phil Hopkins intenzív terápiás szakorvos szerint a természetes környezet segít a betegeknek visszatalálni a hétköznapi élethez. „Nemcsak megmenteni akarjuk az emberek életét, hanem azt is szeretnénk, hogy minél hamarabb visszakapják az életüket” – mondta.