„Elfelejtettem, milyen érzés kint lenni” – Különleges intenzív osztály nyílt egy kórház tetején: videó

Rideg Léna
2026.06.02.
Nem mindennapi látvány fogadja a látogatókat egy londoni kórház tetején: életfenntartó gépekre kapcsolt betegek pihenhetnek a szabad levegőn. Az intenzív osztály új részlegének első páciense könnyek között mesélt arról, milyen érzés volt hónapok után újra látni a napsütést.
Megható pillanatokat élt át a 29 éves Hollie Allan, amikor két hónap után először hagyhatta el az intenzív osztályt. A fiatal nőt kórházi ágyában, életfenntartó berendezésekre és táplálócsövekre csatlakoztatva vitték fel a londoni King's College Hospital tetejére, ahol egy különleges, szabadtéri intenzív osztály nyílt.

A tetőtéri intenzív osztályon egyszerre hat beteg részesülhet ellátásban a szabad ég alatt.
Új reményt adhat a tetőtéri intenzív osztály

„Készülj fel, odakint hideg van!” – figyelmeztették a nővérek a liftben. Amikor azonban kinyílt az ajtó, és az első napsugarak az arcára estek, Hollie elmosolyodott, majd könnyekben tört ki. „Annyira szép. Elfelejtettem, milyen érzés a szabadban lenni” – mondta meghatódva.

A dél-londoni kórház tetőteraszán kialakított részleg az első ilyen jellegű intenzív osztály az Egyesült Királyságban. Egyszerre hat beteg fogadására alkalmas, és minden ágy mellett biztosított az áram- és oxigénellátás, így a legsúlyosabb állapotú páciensek is biztonságosan tartózkodhatnak a szabad levegőn.

A projekt mögött az a felismerés áll, hogy a természet közelsége és a friss levegő jelentősen javíthatja a betegek közérzetét, sőt egyes kutatások szerint még a gyógyulási időt is lerövidítheti. Bár kórházi kertek régóta léteznek, azok általában nem alkalmasak arra, hogy intenzív ellátásra szoruló betegeket fogadjanak.

 A King's College Hospital orvosai szerint a tetőkert különösen azoknak segíthet, akik hosszú heteket vagy hónapokat töltenek az intenzív osztályon. 

A szakemberek most azt vizsgálják majd, hogy a szabadtéri tartózkodás milyen hatással van a betegek pulzusára, légzésére és fájdalomérzetére, illetve gyorsíthatja-e a felépülést.

A friss levegő a gyógyulás része lehet

Hollie szívműtétre vár, és már a kórházba kerülése előtt is túl rossz állapotban volt ahhoz, hogy elhagyja az otthonát. Elmondása szerint a hosszú kórházi tartózkodás lelkileg is rendkívül megterhelő. „Ha egész nap bent vagy, elveszíted a motivációdat, hogy visszatérj a normális élethez. Egy idő után belefáradsz a küzdelembe” – fogalmazott.

A 60 ágyas intenzív osztályhoz kapcsolódó tetőkerten a betegek akár több órát is eltölthetnek, ha az időjárás engedi. „Még viharban is szívesen lennék itt. Egyszerűen csodálatos” – mondta a fiatal nő. Dr. Phil Hopkins intenzív terápiás szakorvos szerint a természetes környezet segít a betegeknek visszatalálni a hétköznapi élethez. „Nemcsak megmenteni akarjuk az emberek életét, hanem azt is szeretnénk, hogy minél hamarabb visszakapják az életüket”mondta.

Ha beválik, más kórházak is átvehetik az ötletet

A tetőkert nemcsak a betegek számára jelenthet segítséget. A kórház vezetése szerint az intenzív osztály dolgozói is használhatják a területet a szüneteik alatt, ami hozzájárulhat a mentális terhelés csökkentéséhez. A kertet Sarah Price tervezte Nigel Dunnett tájépítésszel közösen. A szakemberek korábban a 2012-es londoni olimpiai park kialakításán is együtt dolgoztak, Dunnett azonban már nem élhette meg a projekt befejezését.

Az ágyakat lonc, jázmin és levendula veszi körül, a növényeket pedig úgy válogatták össze, hogy a betegek fekvő helyzetből is láthassák, megérinthessék és érezzék az illatukat.

„Már az emberek légzésén is látni lehet a változást, amikor kapcsolatba kerülnek a természettel” – mondta Sarah Price. A több mint kétmillió fontból megvalósult beruházást a kórház jótékonysági alapítványa finanszírozta. Clive Kay, a kórház vezérigazgatója bízik abban, hogy a kezdeményezés nemcsak kellemesebbé teszi a gyógyulást, hanem a kórházi tartózkodás idejét is csökkentheti. Ha a projekt sikeresnek bizonyul, a jövőben az Egyesült Királyság más kórházaiban is megjelenhetnek hasonló szabadtéri intenzív osztályok.

