Gyászol a filmvilág: tragikus hirtelenséggel meghalt a Twin Peaks sztárja

Horváth Angéla
2026.06.02.
44 éves korában elhunyt a Twin Peaks című sorozat színésze. Halálhírét a családja jelentette be.

Meghalt Owain Rhys Davies walesi színész, akit a nézők a Twin Peaks: The Return és a The OA című sorozatokból ismerhettek meg. A 44 éves művész testvére, Rhodri Davies arról beszélt, hogy a haláleset körülményeivel kapcsolatban még vannak tisztázandó kérdések, a család jelenlegi tudása szerint Owain Rhys Davies természetes okok miatt hunyt el.

Owain Rhys Davies tragikus hirtelenséggel elhunyt
Forrás: Getty Images

Owain Rhys Davies  mindössze 44 éves volt

Owain Rhys Davies 1982. február 20-án született Cardiffban. Pályája során színházban és televízióban is dolgozott: játszott a Royal National Theatre produkcióiban, valamint több londoni West End-előadásban is szerepelt. A közönség láthatta a Mamma Mia! és az Óz, a nagy varázsló színpadi változatában, de fellépett a Narnia színpadi adaptációjában is.

Televíziós munkái közül az egyik legismertebb a The OA volt, amelyben Brit Marling és Jason Isaacs oldalán szerepelt. Feltűnt a Twin Peaks: The Return című sorozatban is, David Lynch kultikus kilencvenes évekbeli szériájának folytatásában. A Twin Peaksben Wilson FBI-ügynököt alakította.

A halálhírre a brit szórakoztatóipar több ismert alakja is reagált. Hayley Tamaddon, a Coronation Street színésznője szívszorítónak nevezte barátja elvesztését, és úgy fogalmazott, Owaint nagyon sokan szerették. Mint írta, a színész minden helyiséget beragyogott, ahová belépett.

Joanne Froggatt, a Downton Abbey sztárja szintén megrendülten búcsúzott tőle. Azt írta, összetört a szíve Owain  elvesztése miatt, majd úgy jellemezte a színészt, hogy maga volt az öröm, az élet, a tehetség, a kedvesség, a humor és az intelligencia.

