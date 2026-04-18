Hátborzongató lehetőség a gyászoló gazdiknak: Paris Hilton is így hozta vissza elhunyt csivaváját

Egyre több gazdi keresi annak a módját, hogy miként tudná enyhíteni elvesztett kisállata hiányát. Egészen eddig ezt a űrt a szőréből vagy kedvenc játékából készült emléktárgyak tudták betölteni, de most egy egészen meghökkentő lehetőség nyílt meg előttük a klónozás. Ezzel az eljárással már több külföldi sztár is élt, miközben komoly kérdéseket vet fel a gyászról, kötődésről és etikáról.

Klónozás a sztárvilágban: Paris Hilton imádott csivaváját, Diamond Baby-t klónoztatta.

Forrás: Getty/Phillip Faraone

Az elhunyt kis kedvencek klónozása számtalan kérdést felvet Kik azok a sztárok, akik már klónoztatták elhunyt kutyáikat?

Hogyan működik az állatok klónozása?

Milyen hasonlóság várható a klónozott és az elhunyt kedvenc között?

Mi a pszichológiai és morális háttere?

Ezekre kerestük a válaszokat.

Az ember és háziállat kapcsolata sok esetben messze túlmutat a klasszikus gazdi-kedvenc viszonyon. Sokak számára a kutya vagy macska igazi családtag, érzelmi támasz, beszélgető partner és állandó társ a mindennapokban. Bár többen is állítják, a kis kedvencek tudnak üzenni a túlvilágról, nagyon sok gazdi számára a házi kedvenc elvesztése olyan mély gyászt okoz, ami az idővel sem enyhül. A modern technológia azonban ma már olyan megoldást kínál, amely egyszerre tűnik vigasztalónak és nyugtalanítónak.

Tom Brady imádta Lua nevű kutyáját, akit halála után klónoztatott.

Forrás: Getty/Stickman/Bauer-Griffin

Vannak olyan klónozással foglalkozó cégek, amelyek genetikai minták alapján visszahozhatják az elhunyt háziállatokat. Ez az eljárás azonban igen költséges, akár több tízmillió forintba is kerülhet. Itthon még nem tudni olyanról, aki igénybe vette ezt a szolgáltatást, hogy ezzel enyhítse a háziállat elvesztése miatti gyászát, külföldi sztárok körében azonban már volt rá példa. Ott van mindjárt Gisele Bündchen volt férje, Tom Brady. A hétszeres Super Bowl-győztes NFL-sztár Lua nevű kutyáját klónoztatta, mivel képtelen volt elfogadni az idős háziállat halálát. Az állatok klónozása Barbra Streisand énekesnő számára sem idegen, de Paris Hilton is visszahozta ilyen módon a halálból legkedvesebb csivaváját.

Hogyan működik az állatok klónozása?

A kisállatklónozás során az elhunyt kedvencből korábban levett – vagy közvetlenül a halál után megmentett – sejtminták segítségével genetikailag azonos állatot hoznak létre, amelyet egy többnyire fajtaazonos anyaállat hord ki. A folyamat hosszadalmas, technológiaigényes és rendkívül drága, mégis egyre többen vállalják be. A texasi székhelyű ViaGen biotechnológiai vállalat, saját elmondása szerint 2015 óta több mint 1000 macskát és kutyát klónozott, amelyért állatonként közel 200 millió forintnak megfelelő összeget fizettek a gazdik.