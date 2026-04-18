Madonna visszatért és letarolta a Coachellát – Sabrina Carpenterrel óriási show-t csináltak

Madonna tíz év után tért vissza a Coachella színpadára, ráadásul nem is akárhogyan: meglepetésvendégként csatlakozott Sabrina Carpenter fő fellépéséhez, és együtt adtak elő néhány ikonikus slágert, valamint egy új dalt is. Nem csoda, hogy most az egész világ róluk beszél.
- Madonna több mint tíz év után tért vissza a Coachella színpadára
- Sabrina Carpenter fellépésén meglepetésvendégként csatlakozott
- Együtt adták elő a Vogue és a Like a Prayer című slágereket
- Egy új dalt is bemutattak Madonna készülő albumáról
- A közös produkció az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó pillanat lett a fesztiválon
Madonna 10 év után ismét a Coachellán lépett fel
Április 17-én, pénteken a 67 éves popikon váratlanul jelent meg a színpadon, amikor Carpenter Juno című dalának átvezető részénél egyszer csak felemelkedett a színpad alól. A közönség ovációja közepette a két énekesnő együtt adta elő Madonna klasszikusait, a Vogue-ot és a Like a Prayert, majd egy új szerzeményt is bemutattak, amely Madonna hamarosan érkező albumáról, a Confessions II-ről származhat.
A produkció során Madonna nosztalgikus hangulatban idézte fel első Coachella-fellépését. „Húsz évvel ezelőtt, ezen a napon léptem fel itt, a táncsátorban. Akkor mutattam be először Amerikában a Confessions on a Dancefloor anyagát” – mondta a közönségnek. Hozzátette: különleges érzés számára visszatérni, és ezt a pillanatot egyfajta kör bezárulásaként éli meg. „Nagyon sokat jelent nekem” – fogalmazott.
Madonna legutóbb 2015-ben lépett fel a Coachellán, akkor Drake vendégeként. Mostani visszatérése így több mint egy évtized után különösen nagy figyelmet kapott.
Sabrina Carpenter és Madonna óriásit taroltak
A fellépés látványvilága is emlékezetes volt: Sabrina Carpenter egy fehér, pánt nélküli bodyt viselt, amelyet csipkedíszítés és masnis részlet tett különlegessé, kiegészítőként pedig fülbevalót és fehér Mary Jane cipőt választott. Madonna ezzel szemben lila fűzőt és csipkés trikót viselt, hozzá illő kesztyűvel és harisnyával, amelyet térdig érő csizmával és pilótaszemüveggel tett teljessé.
Az előadás során Madonna egy könnyed megjegyzést is tett Sabrina Carpenter magasságára, viccesen utalva arra, hogy nála alacsonyabb partnerrel áll a színpadon. A duett külön érdekessége volt, hogy Carpenter egy olyan vintage Bob Mackie ruhában tisztelgett a popikon előtt, amelyet Madonna korábban az 1991-es Oscar-gálán, majd a 2024-es MTV Video Music Awardson is viselt.
Sztárparádé Sabrina Carpenter Coachella-fellépésén
Sabrina Carpenter számára ez az év különösen fontos: április 10-én debütált fő fellépőként a Coachellán, mindössze két évvel azután, hogy először lépett fel a fesztiválon. Koncertjén legújabb albumai, a Man’s Best Friend és a Short ’n Sweet dalait adta elő, és számos sztár cameo-szereplése is színesítette a show-t.
A nyitó kisfilmben Sam Elliott tűnt fel, később Will Ferrell egy villanyszerelő szerepében jelent meg, Samuel L. Jackson hangja pedig egyfajta spirituális narrátorként kísérte a műsort. Susan Sarandon egy közjátékban Carpenter idősebb énjét alakította, míg másnap Terry Crews és Geena Davis is feltűnt a színpadon – utóbbi egy monológot adott elő.
Egy félreértett reakció miatt magyarázkodnia kellett
Carpenter fellépése ugyanakkor nemcsak a látványos produkció miatt került a figyelem középpontjába. Az énekesnő egy rajongói reakciót félreértve viccelődött egy hagyományos arab ünnepi kiáltáson, a zaghroután. „Azt hittem, valaki jodlizik. Nem tetszik” – mondta, majd később, amikor egy néző elmagyarázta a hang jelentését, zavartan reagált. Az eset után az énekesnő a közösségi médiában kért elnézést, hangsúlyozva, hogy nem volt rossz szándéka, csupán nem értette a helyzetet – írja a People magazin.
A Coachella 2026-os fesztiválján való visszatérés, a közös fellépés és Madonna közelgő albuma ismét bizonyítja: Madonna még mindig képes meglepni a közönséget, és továbbra is meghatározó alakja a popkultúrának.
