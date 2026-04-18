Madonna visszatért és letarolta a Coachellát – Sabrina Carpenterrel óriási show-t csináltak

Madonna tíz év után tért vissza a Coachella színpadára, ráadásul nem is akárhogyan: meglepetésvendégként csatlakozott Sabrina Carpenter fő fellépéséhez, és együtt adtak elő néhány ikonikus slágert, valamint egy új dalt is. Nem csoda, hogy most az egész világ róluk beszél.

Madonna és Sabrina Carpenter párosa felszántotta a Coachella színpadát.

Madonna több mint tíz év után tért vissza a Coachella színpadára

Sabrina Carpenter fellépésén meglepetésvendégként csatlakozott

Együtt adták elő a Vogue és a Like a Prayer című slágereket

Egy új dalt is bemutattak Madonna készülő albumáról

A közös produkció az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó pillanat lett a fesztiválon

Madonna 10 év után ismét a Coachellán lépett fel

Április 17-én, pénteken a 67 éves popikon váratlanul jelent meg a színpadon, amikor Carpenter Juno című dalának átvezető részénél egyszer csak felemelkedett a színpad alól. A közönség ovációja közepette a két énekesnő együtt adta elő Madonna klasszikusait, a Vogue-ot és a Like a Prayert, majd egy új szerzeményt is bemutattak, amely Madonna hamarosan érkező albumáról, a Confessions II-ről származhat.

A produkció során Madonna nosztalgikus hangulatban idézte fel első Coachella-fellépését. „Húsz évvel ezelőtt, ezen a napon léptem fel itt, a táncsátorban. Akkor mutattam be először Amerikában a Confessions on a Dancefloor anyagát” – mondta a közönségnek. Hozzátette: különleges érzés számára visszatérni, és ezt a pillanatot egyfajta kör bezárulásaként éli meg. „Nagyon sokat jelent nekem” – fogalmazott.

Madonna legutóbb 2015-ben lépett fel a Coachellán, akkor Drake vendégeként. Mostani visszatérése így több mint egy évtized után különösen nagy figyelmet kapott.

Sabrina Carpenter és Madonna óriásit taroltak

A fellépés látványvilága is emlékezetes volt: Sabrina Carpenter egy fehér, pánt nélküli bodyt viselt, amelyet csipkedíszítés és masnis részlet tett különlegessé, kiegészítőként pedig fülbevalót és fehér Mary Jane cipőt választott. Madonna ezzel szemben lila fűzőt és csipkés trikót viselt, hozzá illő kesztyűvel és harisnyával, amelyet térdig érő csizmával és pilótaszemüveggel tett teljessé.