Harry herceg és Meghan Markle miatt nem teljesült II. Erzsébet egyik utolsó kívánsága

II. Erzsébet királynő utolsó kívánságai közül egy állítólag nem teljesülhetett úgy, ahogyan szerette volna – legalábbis ezt állítják a királyi családhoz közel álló források. A néhai uralkodó, aki 2022 szeptemberében, 96 éves korában hunyt el a skóciai Balmoral kastélyban, utolsó hónapjaiban arra vágyott, hogy valamennyi dédunokáját együtt láthassa. Meghan Markle és Harry döntése azonban közbeszólt.
- II. Erzsébet április 21-én lenne 100 éves
- Utolsó hónapjaiban szerette volna együtt látni a dédunokáit Balmoralba
- Vilmos herceg és családja jelen volt a skóciai rezidencián
- Több dédunoka is részt vett a nyári összejövetelen
- Harry és Meghan gyermekei nem voltak ott, távollétük okairól eltérő magyarázatok születtek
- Egészségi állapota romlása ellenére halála előtt is ellátta feladatait
Hiába kérte II. Erzsébet, Meghan és Harry nem vettek részt a családi találkozón
A beszámolók szerint a királynő azt tervezte, hogy még a halála előtti nyáron összehozza a család fiatalabb generációját Balmoralban, hogy közös emlékeket teremtsenek. A meghívás az egész brit királyi családra kiterjedt, beleértve Harry herceget és Meghan Markle-t is, akik 2020-ban visszaléptek királyi kötelezettségeiktől és az Egyesült Államokba költöztek.
Robert Hardman királyi életrajzíró az Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story című könyvében azt írja, hogy az uralkodó különösen fontosnak tartotta ezt a találkozót. Szerette volna, ha dédunokái – köztük Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei, a jelenleg 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a hétéves Lajos herceg, valamint Harry és Meghan gyermekei, a hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő – együtt tölthetnek időt vele.
A találkozó azonban nem valósult meg teljes körűen. Bár a walesi család 2022 nyarán Balmoralban tartózkodott gyermekeikkel, és több más dédunoka is jelen volt – köztük Savannah és Isla Phillips, Mia, Lena és Lucas Tindall, valamint Sienna Mapelli Mozzi és August Brooksbank –, Harry és Meghan gyermekei nem vettek részt az összejövetelen.
Források szerint ez komoly csalódást okozott az uralkodónak. Egy bennfentes úgy fogalmazott: a királynő utolsó kívánsága, hogy valamennyi dédunokája együtt legyen, nem teljesült, és ez tartós szomorúságot hagyott maga után azokban, akik tisztában voltak azzal, mennyire fontos volt számára ez a találkozás.
Hardman könyvében azt is kiemeli, hogy II. Erzsébet mindenképpen szerette volna megszervezni ezt az alkalmat, még akkor is, ha a sussexi pár személyesen nem tudott volna jelen lenni. Egy családi barát szerint az uralkodó számára különösen fontos volt, hogy a fiatalabb generáció szép emlékeket őrizzen róla.
Harry és Meghan 2022 júniusában ugyan elutaztak az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, azonban a beszámolók szerint nem látogattak el Balmoralba. Távollétük okairól eltérő magyarázatok születtek: egyes források logisztikai nehézségeket, mások személyes okokat említenek – írja a Radar Online.
Az utolsó hónapokban sokat romlott II. Erzsébet állapota
II. Erzsébet királynő egészségi állapota utolsó hónapjaiban már romlott, ezért egyre kevesebb nyilvános eseményen vett részt. Hiányzott többek között a platina jubileum alkalmából tartott hálaadó istentiszteletről és az Epsom Derbyről is. Ennek ellenére egészen halála előtt néhány nappal ellátta hivatalos feladatait: szeptember elején még fogadta Liz Trusst, akit miniszterelnökké nevezett ki.
Most, hogy közeledik a néhai Erzsébet királynő 100. születésnapi évfordulója, egyre több részlet lát napvilágot utolsó hónapjairól és személyes kívánságairól. Bár a család életének számos mozzanata a nyilvánosság előtt zajlik, ezek a történetek ritka bepillantást engednek abba, milyen fontos szerepet töltött be számára a család, különösen a dédunokái.
