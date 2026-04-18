Harry herceg és Meghan Markle miatt nem teljesült II. Erzsébet egyik utolsó kívánsága

II. Erzsébet királynő utolsó kívánságai közül egy állítólag nem teljesülhetett úgy, ahogyan szerette volna – legalábbis ezt állítják a királyi családhoz közel álló források. A néhai uralkodó, aki 2022 szeptemberében, 96 éves korában hunyt el a skóciai Balmoral kastélyban, utolsó hónapjaiban arra vágyott, hogy valamennyi dédunokáját együtt láthassa. Meghan Markle és Harry döntése azonban közbeszólt.

II. Erzsébet április 21-én lenne 100 éves

Utolsó hónapjaiban szerette volna együtt látni a dédunokáit Balmoralba

Vilmos herceg és családja jelen volt a skóciai rezidencián

Több dédunoka is részt vett a nyári összejövetelen

Harry és Meghan gyermekei nem voltak ott, távollétük okairól eltérő magyarázatok születtek

Egészségi állapota romlása ellenére halála előtt is ellátta feladatait

Hiába kérte II. Erzsébet, Meghan és Harry nem vettek részt a családi találkozón

A beszámolók szerint a királynő azt tervezte, hogy még a halála előtti nyáron összehozza a család fiatalabb generációját Balmoralban, hogy közös emlékeket teremtsenek. A meghívás az egész brit királyi családra kiterjedt, beleértve Harry herceget és Meghan Markle-t is, akik 2020-ban visszaléptek királyi kötelezettségeiktől és az Egyesült Államokba költöztek.

Robert Hardman királyi életrajzíró az Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story című könyvében azt írja, hogy az uralkodó különösen fontosnak tartotta ezt a találkozót. Szerette volna, ha dédunokái – köztük Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei, a jelenleg 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a hétéves Lajos herceg, valamint Harry és Meghan gyermekei, a hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő – együtt tölthetnek időt vele.

A találkozó azonban nem valósult meg teljes körűen. Bár a walesi család 2022 nyarán Balmoralban tartózkodott gyermekeikkel, és több más dédunoka is jelen volt – köztük Savannah és Isla Phillips, Mia, Lena és Lucas Tindall, valamint Sienna Mapelli Mozzi és August Brooksbank –, Harry és Meghan gyermekei nem vettek részt az összejövetelen.

Források szerint ez komoly csalódást okozott az uralkodónak. Egy bennfentes úgy fogalmazott: a királynő utolsó kívánsága, hogy valamennyi dédunokája együtt legyen, nem teljesült, és ez tartós szomorúságot hagyott maga után azokban, akik tisztában voltak azzal, mennyire fontos volt számára ez a találkozás.

Hardman könyvében azt is kiemeli, hogy II. Erzsébet mindenképpen szerette volna megszervezni ezt az alkalmat, még akkor is, ha a sussexi pár személyesen nem tudott volna jelen lenni. Egy családi barát szerint az uralkodó számára különösen fontos volt, hogy a fiatalabb generáció szép emlékeket őrizzen róla.