Cher újra a bírósághoz fordult: gyámság alá helyezné fiát súlyos állapota miatt

Rideg Léna
2026.04.18.
Nehéz időszakon megy keresztül a világhírű énekesnő. Cher fia, Elijah Blue Allman február végén rendőrségi őrizetbe került birtokháborítás és könnyű testi sértés gyanújával, jelenleg pedig egy zárt pszichiátriai intézményben kezelik. A világsztár ezért ismét bírósághoz fordult, hogy gyámság alá helyezzék fiát, akinek állapota a beadvány szerint az elmúlt időszakban jelentősen romlott.

Cher ismét bírósághoz fordult annak érdekében, hogy fia, Elijah Blue Allman gyámság alá kerüljön. Az énekesnő a hét elején nyújtotta be kérelmét a Los Angeles-i Legfelsőbb Bírósághoz, ideiglenes gondnok kijelölését kérve a 49 éves férfi számára, akit a beadványban súlyosan fogyatékosként ír le.

Cher fiát, Elijah Blue Allmant év elején tartóztatták le.
Cher szerint fia kiszámíthatatlan

A PEOPLE magazin birtokába került dokumentumok szerint Cher arra hivatkozik, hogy fia állapota jelentősen romlott azóta, hogy 2023 decemberében már benyújtott egy hasonló kérelmet. Akkor ideiglenes gondnokságot kért Elijah vagyonának kezelésére, most azonban a helyzet súlyosbodására hivatkozva újra lépett.

A bírósági iratok szerint Elijah Blue Allman jelenleg New Hampshire államban, egy zárt pszichiátriai intézményben tartózkodik, ahol büntetőjogi beszámíthatóságának helyreállításán dolgoznak. Két külön megyében is eljárás folyik ellene, többek között betörés, garázdaság, egyszerű testi sértés, birtokháborítás és óvadékszegés miatt.

A vádak hátterében egy februári incidens áll: a rendőrséget a concordi St. Paul’s elit előkészítő iskolába riasztották, miután egy nem kívánt személy zavart keltett az intézmény területén. A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi ellenségesen viselkedett, és semmilyen kapcsolatban nem állt az iskolával.

Cher a beadványában azt állítja, hogy fia súlyos mentális egészségügyi és függőségi problémákkal küzd, és nem képes kezelni pénzügyeit. Állítása szerint Allman nem érti a pénz fogalmát, könnyen válik csalások és külső befolyás áldozatává, és minden hozzá kerülő összeget rövid időn belül elkölt.

Elijah Blue Allman függősége egyre súlyosabb

A dokumentumok részletesen kitérnek arra is, hogy a férfi az apja, Gregg Allman után járó vagyonkezelői alapból évente mintegy 120 ezer dollárhoz jut. Cher szerint azonban ezt az összeget rendszerint drogokra, luxusszállodákra és limuzinos utazásokra költi. A beadvány szerint gyakran száll meg például a híres Chateau Marmont szállodába, ahol addig költekezik és drogozik, amíg el nem fogy a pénze, kórházba nem kerül vagy túladagolás közeli állapotba nem jut.

Volt, hogy hajszálon múlt az élete

Az énekesnő azt is állítja, hogy fiát eddig összesen 18 szállodából tiltották ki zavaró és kiszámíthatatlan viselkedése miatt. Egy alkalommal pedig állítólag eszméletlen állapotban találták meg az autójában, a forgalom közepén. A mentők kórházba szállították, ahol Narcan injekciót kapott. 

Elijah Blue Allman korábban maga is beszélt függőségi problémáiról: elmondása szerint már 11 éves korában elkezdett drogozni, és élete során több alkalommal is közel került a túladagoláshoz.

Egy 2014-es interjúban úgy fogalmazott, hogy voltak pillanatok, amikor szó szerint a halál szélén érezte magát.

Cher mostani beadványa azt célozza, hogy fia pénzügyeit és mindennapi életét külső felügyelet alá helyezzék, mivel álláspontja szerint ez az egyetlen módja annak, hogy megvédjék őt saját döntéseinek következményeitől. A bíróság a közeljövőben dönthet arról, helyt ad-e a kérelemnek.

