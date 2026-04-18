Cher újra a bírósághoz fordult: gyámság alá helyezné fiát súlyos állapota miatt

Cher ismét bírósághoz fordult annak érdekében, hogy fia, Elijah Blue Allman gyámság alá kerüljön. Az énekesnő a hét elején nyújtotta be kérelmét a Los Angeles-i Legfelsőbb Bírósághoz, ideiglenes gondnok kijelölését kérve a 49 éves férfi számára, akit a beadványban súlyosan fogyatékosként ír le.

Cher fiát, Elijah Blue Allmant év elején tartóztatták le.

Cher szerint fia kiszámíthatatlan

A PEOPLE magazin birtokába került dokumentumok szerint Cher arra hivatkozik, hogy fia állapota jelentősen romlott azóta, hogy 2023 decemberében már benyújtott egy hasonló kérelmet. Akkor ideiglenes gondnokságot kért Elijah vagyonának kezelésére, most azonban a helyzet súlyosbodására hivatkozva újra lépett.

A bírósági iratok szerint Elijah Blue Allman jelenleg New Hampshire államban, egy zárt pszichiátriai intézményben tartózkodik, ahol büntetőjogi beszámíthatóságának helyreállításán dolgoznak. Két külön megyében is eljárás folyik ellene, többek között betörés, garázdaság, egyszerű testi sértés, birtokháborítás és óvadékszegés miatt.

A vádak hátterében egy februári incidens áll: a rendőrséget a concordi St. Paul’s elit előkészítő iskolába riasztották, miután egy nem kívánt személy zavart keltett az intézmény területén. A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi ellenségesen viselkedett, és semmilyen kapcsolatban nem állt az iskolával.

Cher a beadványában azt állítja, hogy fia súlyos mentális egészségügyi és függőségi problémákkal küzd, és nem képes kezelni pénzügyeit. Állítása szerint Allman nem érti a pénz fogalmát, könnyen válik csalások és külső befolyás áldozatává, és minden hozzá kerülő összeget rövid időn belül elkölt.

Elijah Blue Allman függősége egyre súlyosabb

A dokumentumok részletesen kitérnek arra is, hogy a férfi az apja, Gregg Allman után járó vagyonkezelői alapból évente mintegy 120 ezer dollárhoz jut. Cher szerint azonban ezt az összeget rendszerint drogokra, luxusszállodákra és limuzinos utazásokra költi. A beadvány szerint gyakran száll meg például a híres Chateau Marmont szállodába, ahol addig költekezik és drogozik, amíg el nem fogy a pénze, kórházba nem kerül vagy túladagolás közeli állapotba nem jut.