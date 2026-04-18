Ő volt a magyar Coco Chanel: Rotschild Klára ruháit még hollywoodi dívák is viselték

1903. február 22. meghatározó dátum a magyar divat történetében. Ugyanis ezen a napon látta meg a pesti napvilágot az a Rotschild Klára, aki később a keleti blokk divatkirálynőjeként híresült el, kuncsaftjai pedig hollywoodi dívák és politikusfeleségek voltak. Ízlése és kiváló üzleti érzéke révén irányította a hazai divatot, jelentőségét pedig jól jelzi, hogy még négy évtizeddel halála után is a legnagyobb magyar divattervezőnek tartják.

Rotschild Klára, a magyar divat megkerülhetetlen alakja.

Rothild Klára élete 1903. február 22-én született szabók lányaként.

A hamincas években nyílt Rotschild Klára első önálló szalonja.

Politikus-, és diplomata feleségek, valamint hollywoodi sztárok is a kliensei voltak.

Túlélte a 20. század történelmi változásait.

Hiúsága miatt vetette véget 1973. november 13-án életének.

Aki a szabóasztal mellett született: Rotschild Klára útja a divat trónjára

Saját bevallása szerint szinte a szabóasztalon jött világra, ami valószínűleg költői túlzás, mindazonáltal tény, hogy szinte szülei szabóságában nőtt fel. Ugyanis édesapja Rotschild Ábrahám, édesanyja pedig Spirer Regina szabók voltak, akik a Váci utcában tartottak fent egy elegáns üzletet. Eleinte csak klienseket fogadott, számlákat vezetett, később viszont a szabómesteri hivatást is eltanulta.

Rotschild Klára divatszalonja, a Clara a Váci utca 12. alatt.

Szüleivel rendszeresen járt ki Párizsba, ahonnan a legfrissebb haute couture trendeket hozták magukkal haza. 1934-ben nyitotta meg saját szalonját, ahol magyar ízlésre szabott francia divatot forgalmazott, meglehetős sikerrel. Népszerűségének egyik mozgatórugója az a pozitív kritika volt, amit a rettegett divatkritikus, Guthy Böske vetett a Színházi Élet hasábjaira.

Ettől kezdve sorban álltak szalonja előtt a nemesasszonyok, többek között ő tervezte Edelsheim Gyulai Ilona menyasszonyi ruháját Horthy Istvánnal tartott esküvőjére, de Apponyi Geraldine albán királyné is lelkes vásárlója volt.

Ugyanakkor ő maga is tüzelte saját legendáját, mely nem volt mentes a ferdítésektől. Például előszeretettel hangsúlyozta, hogy ő tervezte Farouk egyiptomi király feleségének esküvői ruhakölteményét, amiből annyi lehet az igaz, hogy a lakodalom évében Egyiptomban járt.