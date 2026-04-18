Ő volt a magyar Coco Chanel: Rotschild Klára ruháit még hollywoodi dívák is viselték

Bába Dorottya
2026.04.18.
Korszakokon keresztül határozta meg a hazai divatot, kliensei még Hollywoodból is hazánkba repültek. Rotschild Klára tehetségének és rendíthetetlenségének köszönhetően vált a legismertebb magyar divattervezővé.

1903. február 22. meghatározó dátum a magyar divat történetében. Ugyanis ezen a napon látta meg a pesti napvilágot az a Rotschild Klára, aki később a keleti blokk divatkirálynőjeként híresült el, kuncsaftjai pedig hollywoodi dívák és politikusfeleségek voltak. Ízlése és kiváló üzleti érzéke révén irányította a hazai divatot, jelentőségét pedig jól jelzi, hogy még négy évtizeddel halála után is a legnagyobb magyar divattervezőnek tartják.

Rotschild Klára, a magyar divat megkerülhetetlen alakja.
Rothild Klára élete

  • 1903. február 22-én született szabók lányaként.
  • A hamincas években nyílt Rotschild Klára első önálló szalonja.
  • Politikus-, és diplomata feleségek, valamint hollywoodi sztárok is a kliensei voltak.
  • Túlélte a 20. század történelmi változásait.
  • Hiúsága miatt vetette véget 1973. november 13-án életének.

Aki a szabóasztal mellett született: Rotschild Klára útja a divat trónjára

Saját bevallása szerint szinte a szabóasztalon jött világra, ami valószínűleg költői túlzás, mindazonáltal tény, hogy szinte szülei szabóságában nőtt fel. Ugyanis édesapja Rotschild Ábrahám, édesanyja pedig Spirer Regina szabók voltak, akik a Váci utcában tartottak fent egy elegáns üzletet. Eleinte csak klienseket fogadott, számlákat vezetett, később viszont a szabómesteri hivatást is eltanulta.

Rotschild Klára divatszalonja
Rotschild Klára divatszalonja, a Clara a Váci utca 12. alatt.
Szüleivel rendszeresen járt ki Párizsba, ahonnan a legfrissebb haute couture trendeket hozták magukkal haza. 1934-ben nyitotta meg saját szalonját, ahol magyar ízlésre szabott francia divatot forgalmazott, meglehetős sikerrel. Népszerűségének egyik mozgatórugója az a pozitív kritika volt, amit a rettegett divatkritikus, Guthy Böske vetett a Színházi Élet hasábjaira.

Ettől kezdve sorban álltak szalonja előtt a nemesasszonyok, többek között ő tervezte Edelsheim Gyulai Ilona menyasszonyi ruháját Horthy Istvánnal tartott esküvőjére, de Apponyi Geraldine albán királyné is lelkes vásárlója volt.

Ugyanakkor ő maga is tüzelte saját legendáját, mely nem volt mentes a ferdítésektől. Például előszeretettel hangsúlyozta, hogy ő tervezte Farouk egyiptomi király feleségének esküvői ruhakölteményét, amiből annyi lehet az igaz, hogy a lakodalom évében Egyiptomban járt.

Túlélés és újjáéledés: így lett Rotschild Klára a keleti blokk Coco Chanelje

Így vagy úgy, de Rotschild Klára bebetonozta magát a magyar divat legfelsőbb köreibe. A divat mellett egy dologhoz még páratlanul értett: kiválóan tudott helyezkedni és kapcsolatokat teremteni. Ez igencsak hasznosnak bizonyult a második világháború és zsidóüldözések árnyékában, amit sértetlenül megúszott, jóformán a világégés utáni pusztítás romjait sem takarították még el, amikor újranyitotta szalonját. Férjét, a szintén szabó Glücksthal Pált viszont elveszítette.

Rotschild Klára ruháira azonnal rákapott a visszatérő budapesti elit, és a rövid átmeneti időszakban kínosan ügyelt rá, hogy a legbefolyásosabb politikusok feleségei mindig a divatbemutatók első sorában kapjanak helyet. Számítása bejött, mert más néven ugyan, de ő maradt szalonja élén, mivel minőségi ruhákra a vasfüggöny innenső oldalán is szükség volt a diplomáciai utakhoz. A Különlegességi Női Ruhaszalon vendégei volt több külföldi politikus felesége, de még a puritán ízlésű Kádár Jánosné is rendszeres vásárlója volt.

Szalonja később Clara néven futott tovább, ami egy darabka Párizst csempészett a gulyáskommunizmusba. Ezt szó szerint is lehet érteni, mivel a legendás magyar divattervező évente kétszer járt a francia fővárosba, hogy naprakész legyen a divat legújabb fejleményeiről. Nemzetközileg Clara Rothschild néven forgalmazta haute couture portékáját, amivel hírneve a vasfüggönyön túlra is eljutott.

Gina Lollobrigda egyszer az ő magyaros motívumokkal díszített ruhakölteményében lépett vörös szőnyegre, Rotschild Klára manökenjei a modellszakma csúcsát jelentették.

Nem mindenkivel volt azonban felhőtlen viszonya, Gábor Zsazsa például nem volt hajlandó fizetni munkájáért, később pedig saját magát állította be áldozatnak.

Rotschild Klára halála és körülményei

A megjelenésére különös gondot fordító, naponta fodrászhoz járó magyar divattervező élete során több alkalommal is a pszichiátria vendége volt. Első szalonját például abból a kártérítési perből nyitotta, amit Somogyi Pállal folyatott. Ugyanis 1930-ban egy kifizetetlen számlát akart rendezni az aranyifjúval, aki fizetés helyett sértegette és kidobta a divattervezőt. Ez olyan traumatikus élmény volt Rotschild Klára számára, hogy altatókkal öngyilkosságot kísérelt meg, szerencsére sikerült megmenteni.

Azonban 1973. november 13-án véget vetett az életének. Ugyan terjengenek legendák a magyar divattervező kitervelt gyilkosságáról, az előzmények és körülmények önkezűségre engednek következtetni. Fogai végleges elvesztése után több ízben próbált fogimplantátumot beültettetni, ám a fogak kilökődtek, gyulladások alakultak ki. A kudarcélmény, a fájdalom, valamint hiúsága vezethetett a tragikus döntéshez.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe

A magyar divattervező 1903-ban született és a hetvenes évek végén halt meg, amikor nem csak a divat, de a történelem is gyökeres változásokon ment keresztül. Rotschild Klára nagyszerűsége talán az átalakulás képességében rejlett, hogy mindig képes volt az adott korhoz adaptálódni. Belső démonjai elől azonban ő sem menekülhetett.

