Zöld istennő salátarecept: a diétád legfőbb támogatója lesz ez a krémes finomság

Ha életmódváltásba kezdesz, egy egyszerű salátarecept nagy segítségedre lehet az első lépésekben: könnyen beilleszthető a napi rutinba és nem igényel különleges alapanyagokat, így fokozatosan, mégis hatékonyan formálhatod át az étkezési szokásaidat.

A sikeres diétához elengedhetetlen egy jó salátarecept.

A nyarad megmentője lesz ez a zöld salátarecept A bikiniszezon közeledtével egyre többen kezdenek életmódváltásba.

A kiegyensúlyozott, fenntartható diéta jolly jokere egy tápanyagdús, laktató saláta, amit tényleg élvezettel lehet fogyasztani.

A mai zöld istennő salátarecept pont ilyen, ezért ideális diétás vacsora vagy ebéd lehet.

Megállíthatatlanul melegszik az idő, vele együtt pedig egyre közelebb kerülünk a karokat és lábakat szabadon hagyó ruhadarabokhoz, amik hát... mindent megmutatnak. Bizony, azt is, amit nem kellene. Nem véletlen hát, hogy a nyár közeledtével egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek fogyókúrás menük, alakbarát fogások és méregtelenítő smoothie-k, hogy a jó öreg salátákról ne is beszéljünk!

Bár az utóbbi egy ideje küzd a rossz sajtójával, valójában jóval több, mint kecskeeledel: ha változatos alapanyagokat és finom szószokat használsz, egy csapásra a kedvenceddé válhat.

A mai receptünk egyszerre krémes, ropogós, üde és elképesztően finom, ráadásul most egy alacsony kalóriatartalmú verzióban hoztuk el!

Hozzávalók:

200 g spenót

1 uborka

200 g sült csirkemell felkockázva

1 üveg csicseriborsó

Öntet:

1 marék bazsalikom, metélőhagyma és petrezselyem

3 szardella

görög joghurt

méz

parmezán

só

bors

citromlé

Elkészítés:

Az öntet hozzávalóit tedd egy tumixgépbe és adagold a joghurtot addig, amíg kellemesen krémes nem lesz. A csicseriborsót csepegtesd le, az uborkát vágd kockákra és keverd össze a többi hozzávalóval, majd öntsd rá az öntetet.

#quickrecipes #saladrecipe ♬ original sound - Emily English @emthenutritionist Green Goddess Chopped Chicken Salad 440 kcal & 47g protein & 10g fibre My dream kind of salad I love to eat, nearly 50g of protein, a 1/3 of my daily fibre needs. It is punchy, salty, creamy, full of crunch, and packed with protein, with a herby green goddess dressing that makes everything taste so bright and moreish. I actually made a batch of this, and it was just as good for lunch the next day. Serves 2 100g spinach, chopped 1 cucumber, deseeded and diced 200g cooked shredded chicken breast 1 jar chickpeas, drained Dressing Handful of basil, chives & parsley 3 anchovies 2 tbsp Greek yoghurt 1 tbsp jalapeños, plus 1 tbsp jalapeño brine 1 tsp honey 30g parmesan, finely grated Salt and pepper A little lemon juice Add the basil, chives, parsley, anchovies, Greek yoghurt, jalapeños, jalapeño brine, honey, parmesan, salt, pepper and lemon juice to a blender or small food processor and blitz until smooth. Add the spinach, cucumber, chicken and chickpeas to a large bowl, pour over the dressing and toss everything together until well coated. Finish with extra parmesan and serve with crisps or crackers. #healthyrecipes

