Zöld istennő salátarecept: a diétád legfőbb támogatója lesz ez a krémes finomság

Nagy Kata
2026.04.18.
Ha a bikiniszezon közeledtével egyre kevésbé kívánod a nehéz, zsíros ételeket, akkor a lelki békéd érdekében legfőbb ideje valami frissebbre váltani. Egy igazán jó salátarecept tele van vitaminnal, rosttal és színes alapanyagokkal – és a mai ajánlatunk pont ilyen!

Ha életmódváltásba kezdesz, egy egyszerű salátarecept nagy segítségedre lehet az első lépésekben: könnyen beilleszthető a napi rutinba és nem igényel különleges alapanyagokat, így fokozatosan, mégis hatékonyan formálhatod át az étkezési szokásaidat. 

A nyarad megmentője lesz ez a zöld salátarecept

  • A bikiniszezon közeledtével egyre többen kezdenek életmódváltásba. 
  • A kiegyensúlyozott, fenntartható diéta jolly jokere egy tápanyagdús, laktató saláta, amit tényleg élvezettel lehet fogyasztani. 
  • A mai zöld istennő salátarecept pont ilyen, ezért ideális diétás vacsora vagy ebéd lehet. 

Megállíthatatlanul melegszik az idő, vele együtt pedig egyre közelebb kerülünk a karokat és lábakat szabadon hagyó ruhadarabokhoz, amik hát... mindent megmutatnak. Bizony, azt is, amit nem kellene. Nem véletlen hát, hogy a nyár közeledtével egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek fogyókúrás menük, alakbarát fogások és méregtelenítő smoothie-k, hogy a jó öreg salátákról ne is beszéljünk! 

Bár az utóbbi egy ideje küzd a rossz sajtójával, valójában jóval több, mint kecskeeledel: ha változatos alapanyagokat és finom szószokat használsz, egy csapásra a kedvenceddé válhat. 

A mai receptünk egyszerre krémes, ropogós, üde és elképesztően finom, ráadásul most egy alacsony kalóriatartalmú verzióban hoztuk el! 

Hozzávalók: 

  • 200 g spenót
  • 1 uborka
  • 200 g sült csirkemell felkockázva
  • 1 üveg csicseriborsó

Öntet:

  • 1 marék bazsalikom, metélőhagyma és petrezselyem
  • 3 szardella
  • görög joghurt
  • méz
  • parmezán
  • bors
  • citromlé

Elkészítés:

Az öntet hozzávalóit tedd egy tumixgépbe és adagold a joghurtot addig, amíg kellemesen krémes nem lesz. A csicseriborsót csepegtesd le, az uborkát vágd kockákra és keverd össze a többi hozzávalóval, majd öntsd rá az öntetet. 

@emthenutritionist Green Goddess Chopped Chicken Salad 440 kcal & 47g protein & 10g fibre  My dream kind of salad I love to eat, nearly 50g of protein, a 1/3 of my daily fibre needs. It is punchy, salty, creamy, full of crunch, and packed with protein, with a herby green goddess dressing that makes everything taste so bright and moreish. I actually made a batch of this, and it was just as good for lunch the next day. Serves 2  100g spinach, chopped 1 cucumber, deseeded and diced 200g cooked shredded chicken breast  1 jar chickpeas, drained Dressing Handful of basil, chives & parsley 3 anchovies 2 tbsp Greek yoghurt 1 tbsp jalapeños, plus 1 tbsp jalapeño brine 1 tsp honey 30g parmesan, finely grated Salt and pepper A little lemon juice Add the basil, chives, parsley, anchovies, Greek yoghurt, jalapeños, jalapeño brine, honey, parmesan, salt, pepper and lemon juice to a blender or small food processor and blitz until smooth. Add the spinach, cucumber, chicken and chickpeas to a large bowl, pour over the dressing and toss everything together until well coated. Finish with extra parmesan and serve with crisps or crackers. #healthyrecipes #quickrecipes #saladrecipe ♬ original sound - Emily English

