Zöld istennő salátarecept: a diétád legfőbb támogatója lesz ez a krémes finomság

Ha életmódváltásba kezdesz, egy egyszerű salátarecept nagy segítségedre lehet az első lépésekben: könnyen beilleszthető a napi rutinba és nem igényel különleges alapanyagokat, így fokozatosan, mégis hatékonyan formálhatod át az étkezési szokásaidat.
A nyarad megmentője lesz ez a zöld salátarecept
- A bikiniszezon közeledtével egyre többen kezdenek életmódváltásba.
- A kiegyensúlyozott, fenntartható diéta jolly jokere egy tápanyagdús, laktató saláta, amit tényleg élvezettel lehet fogyasztani.
- A mai zöld istennő salátarecept pont ilyen, ezért ideális diétás vacsora vagy ebéd lehet.
Megállíthatatlanul melegszik az idő, vele együtt pedig egyre közelebb kerülünk a karokat és lábakat szabadon hagyó ruhadarabokhoz, amik hát... mindent megmutatnak. Bizony, azt is, amit nem kellene. Nem véletlen hát, hogy a nyár közeledtével egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek fogyókúrás menük, alakbarát fogások és méregtelenítő smoothie-k, hogy a jó öreg salátákról ne is beszéljünk!
Bár az utóbbi egy ideje küzd a rossz sajtójával, valójában jóval több, mint kecskeeledel: ha változatos alapanyagokat és finom szószokat használsz, egy csapásra a kedvenceddé válhat.
A mai receptünk egyszerre krémes, ropogós, üde és elképesztően finom, ráadásul most egy alacsony kalóriatartalmú verzióban hoztuk el!
Hozzávalók:
- 200 g spenót
- 1 uborka
- 200 g sült csirkemell felkockázva
- 1 üveg csicseriborsó
Öntet:
- 1 marék bazsalikom, metélőhagyma és petrezselyem
- 3 szardella
- görög joghurt
- méz
- parmezán
- só
- bors
- citromlé
Elkészítés:
Az öntet hozzávalóit tedd egy tumixgépbe és adagold a joghurtot addig, amíg kellemesen krémes nem lesz. A csicseriborsót csepegtesd le, az uborkát vágd kockákra és keverd össze a többi hozzávalóval, majd öntsd rá az öntetet.
