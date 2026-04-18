3 szuper sármos edző, akikkel élvezet együtt izzadni, ha otthoni edzésről van szó

Pilátesz, jóga, tabata, HIIT vagy szimplán erősítés? Bármelyik mozgásforma mellett is tedd le a voksodat, az otthoni edzés olykor nagy kihívásokkal jár. Van, hogy egyszerűen nem marad rá idő, netán energia, de olykor csupán a motiváció hiányzik. Szerencsére azonban vannak olyan edzők, akik nemcsak szakmailag vannak toppon, ennek köszönhetően pedig még inspirálóbbá teszik a mozgást.

Az otthoni edzés még sosem volt ilyen izzasztó: ezekkel az edzőkkel megjön a kedv a mozgáshoz.

Forrás: Shutterstock

Otthoni edzés Insta-edzőkkel? Ezért érdemes rájuk figyelni! Már a virtuális jelenlétükkel is motiválnak, ami átlendít a nehéz napokon.

Szakmailag megalapozott, mégis érthető tanácsokkal látnak el.

Lényegében bármilyen otthoni edzéshez találsz megfelelő edzőt a közösségimédia-platformokon.

Azok, akiket most elhoztunk, ráadásul egy kis extra inspirációval is megfűszerezik az edzésedet.

Az elmúlt években teljesen átalakult, hogyan mozgunk. Egyre többen választják az otthoni edzést, és ehhez gyakran az internetről merítenek inspirációt. Hiszen amit látunk, az motivál, ezért is követünk fitneszgurukat, vagy ezért nézünk például olyan műsorokat, mint a Netflixen futó több évados A 100 legrátermettebb. A közösségi médiában rengeteg edzőt találni edzéstervekkel, tippekkel és mozgásra ösztönző posztokkal – de nem mindegy, kit követünk, és kinek a szavára adunk.

Az otthoni edzés még sosem volt ennyire motiváló

Az igazán jó edzők nemcsak attraktívak, de valódi tudással is rendelkeznek – például segítenek kiszűrni az időpocsékoló gyakorlatokat. Tehát nem elég a sok követő, érdemes utánajárnod annak is, hogy a választott árnyékedződ szakmailag is megfeleljen az elvárásaidnak. És itt jövünk mi a képbe, hogy megspóroljunk neked egy kis időt. Elhoztunk ugyanis három remek edzőt, akik három különböző edzéstípust képviselnek. Az pedig csak hab a tortán, hogy nemcsak hasznos és motiváló, de kifejezetten élvezetes tartalmakat gyártanak – ha érted, mire gondolunk. Lássuk hát, kik azok, akik mellett garantáltan nem marad el az otthoni edzés.

Dögös edzők, akik valóban segítik a fejlődésedet

Ebenezer Samuel – Izomépítés

Súlyzós vagy saját testsúlyos edzés otthon? Akkor Ebenezer Samuel, aki az egyik legismertebb név, ha a funkcionális edzés híve vagy, és célod az izomépítés. Igen, ha hiszed, ha nem, nekünk nőknek is jól áll egy kis izom, amit nem a szél hord össze. Videóiban az a legjobb, hogy a bonyolult edzéselméleteket is könnyen érthetővé teszi. Nemcsak azt mutatja meg, mit csinálj, hanem azt is, miért. Ha valaha elvesztél a fitnesztrendek között, az ő tartalmai segíthetnek kiszűrni, mi működik valójában. Ráadásul az edzései lendületesek, változatosak, így tényleg élvezet követni őket.

Dylan Werner – Jóga

Ha inkább a test és lélek egyensúlyára vágysz, Dylan Werner lehet a te embered. Katonai múltja és mentős tapasztalata után talált rá a jógára, amit teljesen új szintre emelt. Nem a klasszikus, lassabb, kimértebb jógát képviseli. Dinamikus, erőt és koncentrációt igénylő gyakorlatai komoly kihívást jelentenek még a haladó jógázók számára is. A kézenállások és egyensúlyt próbáló pózok mellett azonban nagy hangsúlyt fektet a mentális jelenlétre is, így az edzései egyszerre formálják a tested és tisztítják az elméd.

Noah Ohlsen – Crossfit

A harmadik favorit Noah Ohlsen, aki a Crossfit világából hozza a motivációt. Energikus, pozitív személyisége szinte átragad a kijelzőn keresztül is. Edzéseiben az erő, az állóképesség és a mentális kitartás egyaránt szerepet kap, miközben folyamatosan arra ösztönöz, hogy légy következetes. Nem mellesleg a laza stílusa és a mosolya miatt is könnyű megszeretni – és igen, az sem hátrány, hogy kifejezetten jól mutat edzés közben.