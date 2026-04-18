Az életkortól is függ, mennyi ideig tart a szex: így változik a férfiak teljesítménye az évek során

Sokakat foglalkoztat a kérdés, mennyi ideig tart átlagosan a szex egy férfinál? Nos, a válasz korántsem fekete-fehér: az időtartam számos tényezőtől függ, az életkortól kezdve a stresszszinten át egészen a tapasztalatig. Egy friss kutatás most megmutatja, mire számíthatunk különböző életszakaszokban – de azt is hangsúlyozza, hogy a stopperóra helyett érdemes inkább az élményre figyelni.
Mennyi ideig tart a szex egy férfinál?
- Egy kutatás szerint a férfiaknál a szexuális együttlétek hossza életkoronként változik
- A csúcs általában a 20-as évek vége és a 30-as évek eleje
- 65 év felett kb. 8 perc az átlagos időtartam
- A szakértők szerint nincs ideális idő
- A kommunikáció és az összhang többet számít, mint a percek
Az életkor is befolyásolja a szex hosszát: íme, a számok
A Lovehoney 2025-ös felmérése szerint a férfiak szexuális együttléteinek hossza átlagosan a húszas évek végén és a harmincas évek elején tetőzik, majd fokozatosan csökken. Ugyanakkor fontos kiemelni: ezek csupán átlagok, nem elvárások. A szakértők szerint nincs ideális időtartam, hiszen minden aktus és minden helyzet más.
A legfiatalabb, 18–24 éves korosztályban az átlagos időtartam 16 perc körül alakul. Ebben az életszakaszban a vágy és az újdonság ereje erősen jelen van, ami gyorsabb izgalmi reakciókhoz vezethet. Ugyanakkor az energiaszint is magas, így a regeneráció gyors, az állóképesség általában jó. Nem véletlen, hogy ebben a korban sokan még inkább a tempóval és az élmények intenzitásával kísérleteznek.
A 25–34 éveseknél az átlag már közel 18 és fél perc. Ez az időszak sokak számára az önbizalom és a tapasztalat erősödéséről szól. A szakértők szerint ilyenkor a ritmusérzék, a kommunikáció és az egymásra hangolódás is fejlődik, ami hozzájárulhat a hosszabb és kiegyensúlyozottabb együttlétekhez. Ugyanakkor a mindennapi stressz és az időhiány már megjelenhet, ami néha rövidítheti az alkalmakat.
A 35–44 éves korosztályban enyhe csökkenés figyelhető meg: az átlag 17 perc körül alakul. Ez azonban nem feltétlenül negatív változás. Sok pár ebben az életszakaszban már inkább a minőségre helyezi a hangsúlyt. A hormonális változások vagy az első kisebb nehézségek ellenére az intimitás gyakran mélyül, és a fókusz az előjátékon, a változatosságon és az érzelmi kapcsolódáson van.
A 45–54 éveseknél az átlagos időtartam nagyjából 14 perc. Ebben az időszakban a szakértők szerint az izgalmi folyamatok kiszámíthatatlanabbá válhatnak, és az időzítés is változóbb lehet. Ugyanakkor a tapasztalat itt is komoly előnyt jelent: sokan jobban ismerik saját és partnerük igényeit, ami segíthet az élmény fokozásában.
Az 55–64 éves korosztályban az átlag már 11 perc körül alakul. A lassabb izgalmi folyamat és a hosszabb regeneráció természetes része az öregedésnek, ahogyan az is, hogy az egészségi állapot vagy a gyógyszerek hatással lehetnek a szexuális életre. Ezzel együtt a szakértők szerint az intimitás és az érzelmi kötődés gyakran mélyebb, mint korábban.
65 év felett az átlagos időtartam körülbelül 8 perc. Bár ez rövidebbnek tűnhet, a kutatás rámutat: a legtöbb együttlét minden korosztályban a 10–15 perces tartományba esik, és a nagyon hosszú alkalmak ritkák. Ebben az életszakaszban a hangsúly még inkább az együtt töltött idő minőségén, a gyengédségen és a kapcsolódáson van.
A szakértők egyetértenek abban, hogy a számok önmagukban keveset jelentenek. Az elégedettséget sokkal inkább az határozza meg, mennyire tudnak a partnerek egymásra figyelni, kommunikálni, és mennyire érzik jól magukat együtt. Az is fontos tényező, hogy a nők gyakran többször is képesek elérni a csúcspontot, míg a férfiak esetében ez általában egyszeri, majd egy hosszabb pihenőidő követi.
A tanulság egyszerű: nincs tökéletes időtartam. Lehet gyors és szenvedélyes vagy lassabb és elmélyült – a lényeg, hogy mindkét fél számára örömteli legyen. A valódi kulcs nem a percek számában, hanem a figyelemben, a kommunikációban és a közös élményben rejlik.
