Az életkortól is függ, mennyi ideig tart a szex: így változik a férfiak teljesítménye az évek során

Sokakat foglalkoztat a kérdés, mennyi ideig tart átlagosan a szex egy férfinál? Nos, a válasz korántsem fekete-fehér: az időtartam számos tényezőtől függ, az életkortól kezdve a stresszszinten át egészen a tapasztalatig. Egy friss kutatás most megmutatja, mire számíthatunk különböző életszakaszokban – de azt is hangsúlyozza, hogy a stopperóra helyett érdemes inkább az élményre figyelni.

A csúcs általában a 20-as évek vége és a 30-as évek eleje

65 év felett kb. 8 perc az átlagos időtartam

A szakértők szerint nincs ideális idő

A kommunikáció és az összhang többet számít, mint a percek

Az életkor is befolyásolja a szex hosszát: íme, a számok

A Lovehoney 2025-ös felmérése szerint a férfiak szexuális együttléteinek hossza átlagosan a húszas évek végén és a harmincas évek elején tetőzik, majd fokozatosan csökken. Ugyanakkor fontos kiemelni: ezek csupán átlagok, nem elvárások. A szakértők szerint nincs ideális időtartam, hiszen minden aktus és minden helyzet más.

A legfiatalabb, 18–24 éves korosztályban az átlagos időtartam 16 perc körül alakul. Ebben az életszakaszban a vágy és az újdonság ereje erősen jelen van, ami gyorsabb izgalmi reakciókhoz vezethet. Ugyanakkor az energiaszint is magas, így a regeneráció gyors, az állóképesség általában jó. Nem véletlen, hogy ebben a korban sokan még inkább a tempóval és az élmények intenzitásával kísérleteznek.

A 25–34 éveseknél az átlag már közel 18 és fél perc. Ez az időszak sokak számára az önbizalom és a tapasztalat erősödéséről szól. A szakértők szerint ilyenkor a ritmusérzék, a kommunikáció és az egymásra hangolódás is fejlődik, ami hozzájárulhat a hosszabb és kiegyensúlyozottabb együttlétekhez. Ugyanakkor a mindennapi stressz és az időhiány már megjelenhet, ami néha rövidítheti az alkalmakat.

A 35–44 éves korosztályban enyhe csökkenés figyelhető meg: az átlag 17 perc körül alakul. Ez azonban nem feltétlenül negatív változás. Sok pár ebben az életszakaszban már inkább a minőségre helyezi a hangsúlyt. A hormonális változások vagy az első kisebb nehézségek ellenére az intimitás gyakran mélyül, és a fókusz az előjátékon, a változatosságon és az érzelmi kapcsolódáson van.