Saját szolgáló gondoskodott a macskák kényelméről: 5 történelmi személy, aki őrülten rajongott a cicákért

Amikor Karl Lagerfeld meghalt, a világ egy emberként csodálkozott el azon, hogy imádott burmai macskájára, Choupett-re hagyott 1,5 millió euró vagyont. Azonban nem ez a fehér cica az egyetlen, aki mesébe illő életet élt, hisz a macskamánia végigkísérte a történelmet! Nem tehettünk mást, minthogy összeszedjük a macskaőrült történelmi személyiségeket.
Macskarajongó történelmi személyiségek
- A macskamánia egyes gazdag, híres embereknél őrületbe csapott át.
- Nagy Katalin, Richelieu bíboros, Marie Antoinette, Lincoln, illetve Mark Twain is hírhedt macskás emberek voltak.
Luxus és kitüntetés: 5 történelmi személy, akin úrrá lett a macskamánia
Az, hogy valaki szereti házi kedvencét és olykor kisebb ajándékokkal kedveskedik neki, teljesen normális. Ha viszont valakinek szinte végtelen vagyon és hatalom áll rendelkezésére, a macskák iránti rajongás ijesztő mértéket ölthet.
Richelieu bíboros
A csak „vörös eminenciás” néven emlegetett kardinális, XIII. Lajos minisztere nemcsak a francia történelemben, de abban is jelentős szerepet játszott, hogy az országban divatos lett macskát tartani. Ugyanis a hírhedt bíboros valósággal megőrült a doromboló jószágokért, kedvenc macskafajtái a hosszú szőrű angóra és perzsa voltak, amikből mintegy 14 éldegélt királyi luxusban, de még audienciáin is ölében dorombolt valamelyik. Richelieu nem sajnálta a pénzt kedvenceire: óriás macskaházat építtetettet, igényeiket egy különálló szolga leste.
Mark Twain
A világirodalom megkerülhetetlen alakja nem kevesebb, mint 19 szőrmókkal osztozott életén, akiket még emberi kapcsolatainál is nagyobbra tartott. Utazásaira is magával vitte a cicákat, de ha erre nem volt módja, másoktól kölcsönzött, magányát enyhítendő. Amikor kedvenc macskája, Bambino elveszett, az összes New York-i újságot riadóztatta, nem kevés nyomravezetői díjat felajánlva érte. Noha a rakoncátlan macska pár nappal később magától előkerült, több szerencsevadász hasonmásokkal akarta átverni az írót. Mark Twain macskákhoz fűződő viszonyát alábbi idézete fejezi ki a legjobban:
Ha az embert keresztezni lehetne a macskával, az jobbá tenné az embert, de a macskát lerontaná.
Abraham Lincoln
A legendás amerikai elnök a polgárháború viharaiban cicák társaságában keresett vigaszt. Annyi kóbor macskát fogadott örökbe, hogy egy időben a Fehér Ház jóformán állatmenhelyként funkcionált. Felesége, Mary Todd egyszer arra panaszkodott, hogy férje egy hivatalos állami vacsorán az asztalról etette kedvenc kölyökmacskáját, Tabbyt. Abraham Lincoln – aki megérezte végzetét – válasza önmagáért beszél: „Ha az aranyvilla elég jó volt Buchanannek, azt hiszem, Tabbynek is megfelel.” Az előbb említett Buchanan nem más, mint az Egyesült Államok 15. elnöke, James Buchanan.
Nagy Katalin cárnő
Noha a nagy természetű Nagy Katalint egy másik állattal hozzák általában összefüggésbe, a cárnő valójában az őrült macskás nő egyik korai prototípusa volt. A cárnő két teljes alom macskát tartott, személyes kedvencei az orosz kék macskák voltak, amiket nemcsak mindenféle drága étellel látott el, de előszeretettel adta őket diplomáciai ajándékként is. Amikor szeretőjének, Potemkin hercegnek egy mai értékén 40 millió dolláros étkészletet ajándékozott, a herceg egy értékes macskával lepte meg az uralkodónőt, aki a „macskák macskája” néven emlegette az állatot.
A másik alom macskának fontosabb szerepe volt, ugyanis a Téli Palota alagsorában végezték a rágcsálóirtást. Leszármazottaikkal a mai napig találkozhatunk a szentpétervári Ermitázs múzeumban.
Marie Antoinette
Marie Antoinette a történelem egyik leginkább félreértett királynéja nagy macskarajongó volt, aki a macskafajták közül a török angórát kedvelte a legjobban. Nem csupán a legjobba falatokat tartogatta számukra, de még párnáin is vele aludtak. Amikor a francia forradalom elérte Versailles-t, a királyné saját biztonságánál is előrébb valónak tartotta kedvenceit, így gondoskodott kimenekítésükről. A szőrmókoknak sikerült is eljutni Amerikába, azon belül is Maine államba, elvetve a tévhit magját, hogy ezek a példányok jelentik a Maine Coon macska ősét.
Noha ma már nem emeljük őket szakrális magasságokba, a macskák kulturális szerepét nem lehet letagadni. Ezek a doromboló jószágok a popkultúra megkerülhetetlen részei, művészek ihletői, simogatásuk pedig bizonyítottan oldja a stresszt. Nem csoda, hogy a nagy történelmi személyiségek is rajongtak értük.
