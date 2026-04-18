Saját szolgáló gondoskodott a macskák kényelméről: 5 történelmi személy, aki őrülten rajongott a cicákért

Amikor Karl Lagerfeld meghalt, a világ egy emberként csodálkozott el azon, hogy imádott burmai macskájára, Choupett-re hagyott 1,5 millió euró vagyont. Azonban nem ez a fehér cica az egyetlen, aki mesébe illő életet élt, hisz a macskamánia végigkísérte a történelmet! Nem tehettünk mást, minthogy összeszedjük a macskaőrült történelmi személyiségeket.

Richelieu bíborost is maga alá gyűrte a macskamánia.

Macskarajongó történelmi személyiségek A macskamánia egyes gazdag, híres embereknél őrületbe csapott át.

Nagy Katalin, Richelieu bíboros, Marie Antoinette, Lincoln, illetve Mark Twain is hírhedt macskás emberek voltak.

Luxus és kitüntetés: 5 történelmi személy, akin úrrá lett a macskamánia

Az, hogy valaki szereti házi kedvencét és olykor kisebb ajándékokkal kedveskedik neki, teljesen normális. Ha viszont valakinek szinte végtelen vagyon és hatalom áll rendelkezésére, a macskák iránti rajongás ijesztő mértéket ölthet.

Richelieu bíboros

A csak „vörös eminenciás” néven emlegetett kardinális, XIII. Lajos minisztere nemcsak a francia történelemben, de abban is jelentős szerepet játszott, hogy az országban divatos lett macskát tartani. Ugyanis a hírhedt bíboros valósággal megőrült a doromboló jószágokért, kedvenc macskafajtái a hosszú szőrű angóra és perzsa voltak, amikből mintegy 14 éldegélt királyi luxusban, de még audienciáin is ölében dorombolt valamelyik. Richelieu nem sajnálta a pénzt kedvenceire: óriás macskaházat építtetettet, igényeiket egy különálló szolga leste.

Mark Twain

A világirodalom megkerülhetetlen alakja nem kevesebb, mint 19 szőrmókkal osztozott életén, akiket még emberi kapcsolatainál is nagyobbra tartott. Utazásaira is magával vitte a cicákat, de ha erre nem volt módja, másoktól kölcsönzött, magányát enyhítendő. Amikor kedvenc macskája, Bambino elveszett, az összes New York-i újságot riadóztatta, nem kevés nyomravezetői díjat felajánlva érte. Noha a rakoncátlan macska pár nappal később magától előkerült, több szerencsevadász hasonmásokkal akarta átverni az írót. Mark Twain macskákhoz fűződő viszonyát alábbi idézete fejezi ki a legjobban:

Ha az embert keresztezni lehetne a macskával, az jobbá tenné az embert, de a macskát lerontaná.

Abraham Lincoln

A legendás amerikai elnök a polgárháború viharaiban cicák társaságában keresett vigaszt. Annyi kóbor macskát fogadott örökbe, hogy egy időben a Fehér Ház jóformán állatmenhelyként funkcionált. Felesége, Mary Todd egyszer arra panaszkodott, hogy férje egy hivatalos állami vacsorán az asztalról etette kedvenc kölyökmacskáját, Tabbyt. Abraham Lincoln – aki megérezte végzetét – válasza önmagáért beszél: „Ha az aranyvilla elég jó volt Buchanannek, azt hiszem, Tabbynek is megfelel.” Az előbb említett Buchanan nem más, mint az Egyesült Államok 15. elnöke, James Buchanan.