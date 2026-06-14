Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 14., vasárnap Vazul

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nkfh

Termékvisszahívás: baktériummal szennyeződhetett a Lidl szalámija − Ne edd meg, ha vettél belőle, veszélyes lehet!

nkfh Lidl dulano artländer termékvisszahívás
Life.hu
2026.06.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A Lidl visszahívta egyik népszerű szeletelt szalámiját, mert fennáll a veszélye annak, hogy a termék káros baktériummal szennyeződött. A termékvisszahívás a Dulano Artländer szelet 240 grammos kiszerelését érinti, amelynek minőségmegőrzési ideje 2026. július 3.

A LIDL Magyarország Bt. kezdeményezte a Dulano Artländer szelet 240 grammos szalámi visszahívását, miután a termékben Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenlétének lehetősége merült fel. A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy az érintett terméket semmiképpen ne fogyasszák el.

Visszahívták a Dulano Artländer szeletelt szalámit a Lidlből.
Visszahívták a Dulano Artländer szeletelt szalámit a Lidlből.
Fotó: NKFH

A visszahívás az alábbi Lidl szalámira vonatkozik

Termék neve: Dulano Artländer szelet
Kiszerelés: 240 gramm
Márka: Dulano
Minőségmegőrzési idő: 2026. július 3.
Forgalmazó: LIDL Magyarország Bt.
A vállalat a hatóságokkal együttműködve kivonta az érintett tételt a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívását is. Arra kérnek mindenkit, aki vett belőle, ne egye meg, vigye vissza. 

A STEC baktérium veszélyei

A Shigatoxin-termelő Escherichia coli, röviden STEC, olyan baktériumtörzs, amely súlyos gyomor- és bélrendszeri megbetegedéseket okozhat. A fertőzés leggyakoribb tünetei közé tartozik a hasi görcs, a hasmenés, a hányinger és a hányás, de egyes esetekben véres hasmenés is kialakulhat. A fertőzés különösen veszélyes lehet a kisgyermekekre, az idősekre és a legyengült immunrendszerű emberekre. Ritka esetben súlyos szövődmények is felléphetnek, amelyek akár kórházi kezelést tehetnek szükségessé − írja a Mindmegette

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Protokollbaki a Trooping the Colouron: ilyen még soha nem történt az uralkodó hivatalos születésnapján

A brit királyi család hivatalos megjelenései mindig szigorú rendben zajlanak. Ám a június 13-i Trooping the Colour okozott meglepetést: Edward kenti herceg olyat tett, ami még nem forfult elő a Buckingham-palota erkényén.

Friss fotókon Katalin hercegné és gyermekei: György, Sarolta és Lajos ellopták a show-t III. Károly ünnepségén

Idén is megrendezték Londonban a Trooping the Colour ünnepséget, amellyel a brit uralkodó hivatalos születésnapját köszöntik. Katalin hercegné ezúttal is részt vett a látványos parádén, és három gyermekével együtt vonult végig a főváros utcáin.

Könnyek között mondott beszédet David Beckham Hollywoodban: Brooklynnak is üzent

Történelmet írt David Beckham: ő lett az első profi futballista, aki csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu