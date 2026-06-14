Termékvisszahívás: baktériummal szennyeződhetett a Lidl szalámija − Ne edd meg, ha vettél belőle, veszélyes lehet!

A LIDL Magyarország Bt. kezdeményezte a Dulano Artländer szelet 240 grammos szalámi visszahívását, miután a termékben Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenlétének lehetősége merült fel. A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy az érintett terméket semmiképpen ne fogyasszák el.
A visszahívás az alábbi Lidl szalámira vonatkozik
Termék neve: Dulano Artländer szelet
Kiszerelés: 240 gramm
Márka: Dulano
Minőségmegőrzési idő: 2026. július 3.
Forgalmazó: LIDL Magyarország Bt.
A vállalat a hatóságokkal együttműködve kivonta az érintett tételt a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívását is. Arra kérnek mindenkit, aki vett belőle, ne egye meg, vigye vissza.
A STEC baktérium veszélyei
A Shigatoxin-termelő Escherichia coli, röviden STEC, olyan baktériumtörzs, amely súlyos gyomor- és bélrendszeri megbetegedéseket okozhat. A fertőzés leggyakoribb tünetei közé tartozik a hasi görcs, a hasmenés, a hányinger és a hányás, de egyes esetekben véres hasmenés is kialakulhat. A fertőzés különösen veszélyes lehet a kisgyermekekre, az idősekre és a legyengült immunrendszerű emberekre. Ritka esetben súlyos szövődmények is felléphetnek, amelyek akár kórházi kezelést tehetnek szükségessé − írja a Mindmegette.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: