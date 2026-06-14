Termékvisszahívás: baktériummal szennyeződhetett a Lidl szalámija − Ne edd meg, ha vettél belőle, veszélyes lehet!

A LIDL Magyarország Bt. kezdeményezte a Dulano Artländer szelet 240 grammos szalámi visszahívását, miután a termékben Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenlétének lehetősége merült fel. A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy az érintett terméket semmiképpen ne fogyasszák el.

Visszahívták a Dulano Artländer szeletelt szalámit a Lidlből.

Fotó: NKFH

A visszahívás az alábbi Lidl szalámira vonatkozik

Termék neve: Dulano Artländer szelet

Kiszerelés: 240 gramm

Márka: Dulano

Minőségmegőrzési idő: 2026. július 3.

Forgalmazó: LIDL Magyarország Bt.

A vállalat a hatóságokkal együttműködve kivonta az érintett tételt a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívását is. Arra kérnek mindenkit, aki vett belőle, ne egye meg, vigye vissza.

A STEC baktérium veszélyei A Shigatoxin-termelő Escherichia coli, röviden STEC, olyan baktériumtörzs, amely súlyos gyomor- és bélrendszeri megbetegedéseket okozhat. A fertőzés leggyakoribb tünetei közé tartozik a hasi görcs, a hasmenés, a hányinger és a hányás, de egyes esetekben véres hasmenés is kialakulhat. A fertőzés különösen veszélyes lehet a kisgyermekekre, az idősekre és a legyengült immunrendszerű emberekre. Ritka esetben súlyos szövődmények is felléphetnek, amelyek akár kórházi kezelést tehetnek szükségessé − írja a Mindmegette.

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