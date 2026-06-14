Azt már a legtöbben tudják, hogy több filmben is felbukkant Donald Trump, saját magát alakítva. Például ő adott útba igazítást a Plaza Hotelben Kevinnek a Reszkessetek, betörők 2-ben.

5 érdekesség, amit tutira nem tudtál a ma 80 éves Donald Trumpról.

Forrás: Northfoto

Ezeket lehet, hogy nem hallottad még Donald Trumpról

1. Azt tudtad, hogy azért kapott szerepet a Reszkessetek, betörők 2.!-filmben, mert akkoriban övé volt a hotel?

2. És azt, hogy bár van egy saját whiskey-márkája, ő maga soha nem fogyaszt alkoholt? Ennek oka, hogy testvérét szenvedélybetegség miatt veszítette el, amiről több interjúban is beszélt.

3. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a gyorskaját viszont egyenesen imádja, kedvence a hamburger sült krumplival.

4. Másik érdekesség, hogy Donald Trump csakis saját maga köti a nyakkendőjét, ráadásul mindig hosszabbra hagyja, ami mára a védjegyévé vált.

5. 1990-ben szerepelt a nyuszis magazin címlapján is, ahol üzleti sikerei mellett álmairól is beszélt, megemlítve a politikusjövőt is.

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