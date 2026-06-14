Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 14., vasárnap Vazul

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
amerikai egyesült államok donald trump reszkessetek, betörők 2 plaza hotel
Life.hu
2026.06.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke jóval több mint egy sima politikus.

Azt már a legtöbben tudják, hogy több filmben is felbukkant Donald Trump, saját magát alakítva. Például ő adott útba igazítást a Plaza Hotelben Kevinnek a Reszkessetek, betörők 2-ben.

5 érdekesség, amit tutira nem tudtál a ma 80 éves Donald Trumpról.
5 érdekesség, amit tutira nem tudtál a ma 80 éves Donald Trumpról.
Forrás: Northfoto

Ezeket lehet, hogy nem hallottad még Donald Trumpról 

1. Azt tudtad, hogy azért kapott szerepet a Reszkessetek, betörők 2.!-filmben, mert akkoriban övé volt a hotel?

2. És azt, hogy bár van egy saját whiskey-márkája, ő maga soha nem fogyaszt alkoholt? Ennek oka, hogy testvérét szenvedélybetegség miatt veszítette el, amiről több interjúban is beszélt.

3. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a gyorskaját viszont egyenesen imádja, kedvence a hamburger sült krumplival.

4. Másik érdekesség, hogy Donald Trump csakis saját maga köti a nyakkendőjét, ráadásul mindig hosszabbra hagyja, ami mára a védjegyévé vált.

5.  1990-ben szerepelt a nyuszis magazin címlapján is, ahol üzleti sikerei mellett álmairól is beszélt, megemlítve a politikusjövőt is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Protokollbaki a Trooping the Colouron: ilyen még soha nem történt az uralkodó hivatalos születésnapján

A brit királyi család hivatalos megjelenései mindig szigorú rendben zajlanak. Ám a június 13-i Trooping the Colour okozott meglepetést: Edward kenti herceg olyat tett, ami még nem forfult elő a Buckingham-palota erkényén.

Könnyek között mondott beszédet David Beckham Hollywoodban: Brooklynnak is üzent

Történelmet írt David Beckham: ő lett az első profi futballista, aki csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán.

Friss fotókon Katalin hercegné és gyermekei: György, Sarolta és Lajos ellopták a show-t III. Károly ünnepségén

Idén is megrendezték Londonban a Trooping the Colour ünnepséget, amellyel a brit uralkodó hivatalos születésnapját köszöntik. Katalin hercegné ezúttal is részt vett a látványos parádén, és három gyermekével együtt vonult végig a főváros utcáin.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu