Bizarr és gusztustalan függőség 26 éve: VIDEÓ a nőről, aki rákattant a lábkörömevésre

Janet Agyemang már szerepelt a TLC Különös függőségem című műsorában, és valóban bizarr, már-már gusztustalan szokásával borzolta a kedélyeket. A hölgy a lábköröm szerelmese, ám nem csak pedikűröztetni, de enni is szereti a sós ízű lábkörmöt. A lábköröm rágása és elfogyasztásának kényszere nála mindennapos tevékenység, és képtelen leszokni róla. A hölgy őszintén beszélt arról, miért alakult ki nála a furcsa függőség.

Lábkörömevés: 26 éve függő a nő.

Forrás: 123rf.com (Illusztráció)

Janet gyermekkora óta rágja és eszi a körmeit.

A nő nemcsak a saját körmeit fogyasztja, hanem időnként a gyermekei levágott körmeit is.

Bár eddig nem tapasztalt komoly egészségügyi problémákat, szeretne felhagyni a szokásával.

Lábkörömevésre kattant rá a fiatal nő

Becslése szerint gyermekkora óta tartó függősége során összesen közel egy kilogrammnyi körmöt ehetett meg. És nem csupán a sajátját: gyermekei körmeit is elfogyasztja.

A körmök megevésére irányuló kényszeres késztetést onychophagiának nevezik

A szakértők szerint a lábköröm rendszeres elfogyasztása és rágása fogászati problémákhoz, körömgombás fertőzésekhez és különféle betegségekhez vezethet, mivel a baktériumok a körmökről a szájba kerülnek.

Egyik barátnőjétől Janet kifejezetten szokott is kérni levágott körömdarabkákat, de bevallotta, hogy lánya körmeit is szívesen „nassolja” munka közben, amelyeket egy külön erre a célra tartott tégelyben tárol.

„Amikor beérek a munkahelyemre, rágógumiba teszem őket, aztán egész nap rágózom, amíg haza nem megyek” – mondta a nő. Szerinte az, hogy munkába indulva el kell hagynia a gyermekeit, erős érzelmi reakciót vált ki belőle.

Bizarr függősége közel 26 évvel ezelőtt kezdődött

Janet Ghánában nőtt fel a nagyszüleivel. Egy napon azonban minden előzetes magyarázat nélkül repülőre ültették, hogy az Egyesült Államokba utazzon és találkozzon vér szerinti szüleivel.

Senki nem mondta el, hová megyek. Egyszerűen felraktak egy repülőgépre egy teljesen idegen emberrel, és úton voltam, hogy megismerjem a valódi szüleimet – emlékezett vissza.

Mivel a nagyszülei nem voltak vele a repülőúton, Janet egyre szorongóbb lett. Ekkor kezdte rágni a körmeit, és hamar rájött, hogy ez megnyugtatja az idegeit. Amikor végül találkozott a szüleivel, az édesapja igyekezett bepótolni az elvesztegetett éveket. Az édesanyja azonban másként bánt vele, ami hozzájárult ahhoz, hogy a körömrágás továbbra is megmaradjon nála. Később az apját kitoloncolták az országból, ami aztán fenekestül felforgatta az életét.

A fiatalon átélt nehézségek miatt a körömrágás és a körmök elfogyasztása felnőttkorára is megmaradt számára megküzdési mechanizmusként, és a mai napig segít neki megnyugodni.

A 26 év alatt szerencsére nem alakult ki nála semmilyen komoly egészségügyi probléma, de Janet elárulta, hogy már nagyon szeretne felhagyni a szokással. Nézd meg a videóját, ha mered!