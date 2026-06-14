Azonnal vidd orvoshoz a kutyát, ha ezt csinálja – Egészségügyi problémát jelezhet

Komoly egészségügyi vagy mentális problémát jelezhet, ha a kutya kényszeresen a saját mancsát nyalogatja és harapdálja. Egy állatorvos most megosztotta, milyen rejtett okok állhatnak a háttérben, és mikor kell azonnal szakemberhez fordulni kedvencünkkel.

Ha a nyalogatás egy idő után már pótcselekvéssé válik a kutya számára, annak komoly egészségügyi okai is lehetnek, éppen ezért érdemes minél hamarabb kivizsgáltatnunk a kedvencünket.

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A kutyák a viselkedésükkel igyekeznek a tudtunkra adni, ha valami problémájuk van.

Az állandó pótcselekvések egy idő után gyanút kelthetnek a gazdikban, ha nem szűnik a késztetés, érdemes állatorvoshoz vinni őket.

A mancsuk rágása vagy nyalogatása súlyos egészségügyi problémát is jelezhet, mutatjuk az okokat.

A kutya viselkedése árulkodó lehet

A kutyák nonverbális jelekkel igyekeznek a gazdik tudtára adni, ha valami nincs rendben, éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapi viselkedésük során tett apró mozdulataikra.

Az egyik leggyakoribb segélykiáltásuk az, amikor még egy hatalmas séta vagy kimerítő játék után is kényszeresen a mancsukat nyalogatják és harapdálják.

Bár sokan hajlamosak összekeverni ezt a reakciót a természetes mosakodással, ha az állat hosszú idő után sem hagyja abba, érdemes komolyan venni. Annak ellenére, hogy néhány esetben az unalom is kiválthatja ezt a fajta pótcselekvést, ha a jelenség nem marad abba, és rendszeressé válik, az az állatorvos szerint komoly egészségügyi problémát jelezhet.

Az ilyen kényszeres viselkedés mögött ugyanis sokszor fizikai fájdalom vagy kínzó irritáció áll, a kutyák pedig a mancsuk rágásával igyekeznek enyhíteni a tüneteket, és felhívni a figyelmünket a bajra.

A rendszeres nyalogatásnak egészségügyi oka is lehet

Számos egészségügyi problémát jelezhetnek a kutyák, ha állandó jelleggel nyalogatják vagy harapdálják a mancsukat. Ha a jelenség nem szűnik meg, mindenképpen érdemes utánajárni, mi is áll valójában a háttérben. Mutatjuk azt a 3 leggyakoribb okot, ami miatt elengedhetetlen az azonnali állatorvosi vizsgálat.

Allergia

Amíg mi, emberek tüsszögéssel és szemkönnyezéssel reagálunk az allergiára, a kutyáknál a tünetek leggyakrabban a bőrükön jelentkeznek.

Az állandó irritáció miatt éppen ezért a kutyusok kényszeresen rágni és nyalogatni kezdik a mancsaikat, hogy enyhítsék a kellemetlenséget, és abbamaradjon a frusztráló, kínzó viszketésük.

Legyen szó ételallergiáról vagy a környezetben található pollenekről és porról, a tünetek rendkívül megviselik a négylábúakat, éppen ezért érdemes mihamarabb orvoshoz vinni az állatot.

Fájdalom

Ha a négylábúaknak fizikai fájdalmuk van, gyakran nyalogatással igyekeznek gyógyítani, és megnyugtatni az érintett területet. A mancsok kényszeres, szűnni nem akaró tisztogatása éppen ezért egy vészjósló tünet, amellyel leggyakrabban az ízületi gyulladástól szenvedő, idősödő kedvenceknél találkozhatunk. Ha tehát a kutyus állandóan egyetlen pontot rág, vagy nyalogat, az az őt kínzó fájdalmat jelezheti. Ilyenkor már nem érdemes patikákban kapható gyógyszerekkel kísérletezni, a probléma gyökerének megszüntetéséhez elengedhetetlen állatorvoshoz vinni a kedvencünket.

Stressz vagy szorongás

Mentális problémát is jelezhet, ha a kutya a saját mancsát nyalogatja. Ezzel a kényszeres reakcióval ugyanis az állat leggyakrabban önmagát igyekszik megnyugtatni a feszült helyzetekben. Legyen szó magányról, stresszről, vagy frusztráltságról, ez a pótcselekvés idővel akár egy olyan viselkedési zavarrá is kinőheti magát, amit már képtelen lesz egyedül megoldani.

Gazdiként érdemes felismerni, hogy ez a szokás nem múlik el csak úgy magától.

Éppen ezért érdemes meglátogatni az orvost, aki különféle viselkedésmódosító gyógyszerek segítségével újra egyenesbe állíthatja négylábú állatunk lelki békéjét.