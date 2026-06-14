Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 14., vasárnap Vazul

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tudatos állattartás

Azonnal vidd orvoshoz a kutyát, ha ezt csinálja – Egészségügyi problémát jelezhet

Shutterstock - Ivanko80
tudatos állattartás pótcselekvés kutya
Klusovszki Kíra
2026.06.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az állatok a testbeszédükkel igyekeznek a tudtunkra adni, ha valami problémájuk van. Ha a kutya kényszeres viselkedésekbe kezd, például a mancsát nyalogatja vagy harapdálja, érdemes komolyan venni őt, hiszen nagyobb probléma is meghúzódhat a háttérben.

Komoly egészségügyi vagy mentális problémát jelezhet, ha a kutya kényszeresen a saját mancsát nyalogatja és harapdálja. Egy állatorvos most megosztotta, milyen rejtett okok állhatnak a háttérben, és mikor kell azonnal szakemberhez fordulni kedvencünkkel.

A szőnyegen fekve önmagát nyalogatja egy kutya.
Ha a nyalogatás egy idő után már pótcselekvéssé válik a kutya számára, annak komoly egészségügyi okai is lehetnek, éppen ezért érdemes minél hamarabb kivizsgáltatnunk a kedvencünket. 
Forrás: Shutterstock
  • A kutyák a viselkedésükkel igyekeznek a tudtunkra adni, ha valami problémájuk van. 
  • Az állandó pótcselekvések egy idő után gyanút kelthetnek a gazdikban, ha nem szűnik a késztetés, érdemes állatorvoshoz vinni őket. 
  • A mancsuk rágása vagy nyalogatása súlyos egészségügyi problémát is jelezhet, mutatjuk az okokat. 

A kutya viselkedése árulkodó lehet

A kutyák nonverbális jelekkel igyekeznek a gazdik tudtára adni, ha valami nincs rendben, éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapi viselkedésük során tett apró mozdulataikra.

Az egyik leggyakoribb segélykiáltásuk az, amikor még egy hatalmas séta vagy kimerítő játék után is kényszeresen a mancsukat nyalogatják és harapdálják.

Bár sokan hajlamosak összekeverni ezt a reakciót a természetes mosakodással, ha az állat hosszú idő után sem hagyja abba, érdemes komolyan venni. Annak ellenére, hogy néhány esetben az unalom is kiválthatja ezt a fajta pótcselekvést, ha a jelenség nem marad abba, és rendszeressé válik, az az állatorvos szerint komoly egészségügyi problémát jelezhet.

Az ilyen kényszeres viselkedés mögött ugyanis sokszor fizikai fájdalom vagy kínzó irritáció áll, a kutyák pedig a mancsuk rágásával igyekeznek enyhíteni a tüneteket, és felhívni a figyelmünket a bajra.

A rendszeres nyalogatásnak egészségügyi oka is lehet 

Számos egészségügyi problémát jelezhetnek a kutyák, ha állandó jelleggel nyalogatják vagy harapdálják a mancsukat. Ha a jelenség nem szűnik meg, mindenképpen érdemes utánajárni, mi is áll valójában a háttérben. Mutatjuk azt a 3 leggyakoribb okot, ami miatt elengedhetetlen az azonnali állatorvosi vizsgálat.

  • Allergia 

Amíg mi, emberek tüsszögéssel és szemkönnyezéssel reagálunk az allergiára, a kutyáknál a tünetek leggyakrabban a bőrükön jelentkeznek. 

Az állandó irritáció miatt éppen ezért a kutyusok kényszeresen rágni és nyalogatni kezdik a mancsaikat, hogy enyhítsék a kellemetlenséget, és abbamaradjon a frusztráló, kínzó viszketésük.

Legyen szó ételallergiáról vagy a környezetben található pollenekről és porról, a tünetek rendkívül megviselik a négylábúakat, éppen ezért érdemes mihamarabb orvoshoz vinni az állatot.  

  • Fájdalom 

Ha a négylábúaknak fizikai fájdalmuk van, gyakran nyalogatással igyekeznek gyógyítani, és megnyugtatni az érintett területet. A mancsok kényszeres, szűnni nem akaró tisztogatása éppen ezért egy vészjósló tünet, amellyel leggyakrabban az ízületi gyulladástól szenvedő, idősödő kedvenceknél találkozhatunk. Ha tehát a kutyus állandóan egyetlen pontot rág, vagy nyalogat, az az őt kínzó fájdalmat jelezheti. Ilyenkor már nem érdemes patikákban kapható gyógyszerekkel kísérletezni, a probléma gyökerének megszüntetéséhez elengedhetetlen állatorvoshoz vinni a kedvencünket. 

  • Stressz vagy szorongás 

Mentális problémát is jelezhet, ha a kutya a saját mancsát nyalogatja. Ezzel a kényszeres reakcióval ugyanis az állat leggyakrabban önmagát igyekszik megnyugtatni a feszült helyzetekben. Legyen szó magányról, stresszről, vagy frusztráltságról, ez a pótcselekvés idővel akár egy olyan viselkedési zavarrá is kinőheti magát, amit már képtelen lesz egyedül megoldani. 

Gazdiként érdemes felismerni, hogy ez a szokás nem múlik el csak úgy magától.

Éppen ezért érdemes meglátogatni az orvost, aki különféle viselkedésmódosító gyógyszerek segítségével újra egyenesbe állíthatja négylábú állatunk lelki békéjét. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

5 jel, hogy alkalmatlan vagy a kutyatartásra − Ne szúrj ki se magaddal, se az állattal!

Bár titkon mindenki vágyik egy kis kedvencre, sokan egyszerűen nem állnak készen rá, hogy felelősséget vállaljanak egy másik életéért.

Ez az oka annak, hogy a kutyád mindig elkísér a mosdóba

Biztos, te is elgondolkoztál már azon, hogy a házi kedvencek miért ragaszkodnak annyira hozzánk, amikor éppen a folyóügyeinket intéznénk.

A kutyája maradványait tetováltatta magára – Nem hiszed el, melyik testrészére került a furcsa tetkó

Claire Hobson az éppen elhunyt kiskedvencének maradványait kevertette bele a kozmetikai tetoválásába. Elképesztő, hogy a sminktetováló művész hova varratta a kutya hamvait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu