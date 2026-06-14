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szénhidrátok

Sokkal egészségesebb a krumpli, a tészta és a rizs is, ha így eszed

szénhidrátok rizs krumpli tészta
Jónás Ágnes
2026.06.14.
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A szénhidrátok fogyasztásáról hosszú ideje megoszlanak a vélemények. A krumplit, a rizst, a kenyérfélét, a tésztát sokan kifejezetten kerülik, miközben a dietetikusok szerint megfelelő mennyiségben ezek is részei kellene legyenek a kiegyensúlyozott étrendnek. Egy új kutatás szerint ezek az élelmiszerek lehűtve, másnap fogyasztva egészségesebbek lehetnek.

A szakértők szerint a jelenség hátterében a rezisztens keményítő áll. Míg a hagyományos keményítő a krumpli és a rizs esetében gyorsan bomlik glükózzá, és hirtelen emelheti a vércukorszintet, az élelmiszerek hűtése során keletkezett rezisztens keményítő lassabban emésztődik meg. Egy része változatlan formában jut el a vastagbélbe, ahol a jótékony bélbaktériumok táplálékául szolgálhat.

Nő és krumpli tányéron
Krumpli, rizs, tésztafélék: mi köze a rezisztens keményítőnek a testsúly megtartásához?
Forrás: Shutterstock

Egészségesebb a krumpli, a tészta és a rizs, ha másnap eszed meg

  • A jelenség kulcs a rezisztens keményítőben rejik, ami a krumpliban, rizsben és egyes tésztákban hűtés során keletkezuk. 
  • A rezisztens keményítőt is tartalmazó ételeket szervezetünk könnyebben emészti meg.
  • Segíthet az étvágy kontrollálásában, és támogatja a bélflóra egészségét.

Hogyan keletkezik a rezisztens keményítő?

A rezisztens keményítő, például a burgonyában a lehűtés, azaz a retrográdáció nevű fizikai-kémiai folyamat során keletkezik. 

Dr. Schwab Richárd gasztroenterológus, mikrobiom-kutató receptkönyvében is szerepel, hogy a megfőzött, majd legalább egy napig lehűtött rizsben, burgonyában és tésztában megnőhet a rezisztens keményítő aránya. 

A nyers krumpliban lévő keményítőmolekulák  szoros, kristályos szerkezetűek. A forró víz hatására ezek a kötések felbomlanak, a molekulák vizet szívnak magukba, megduzzadnak és könnyen emészthetővé válnak. Ahogy a főtt krumpli és a főtt rizs elkezd hűlni, a hőmozgás lelassul. Az egyenes láncú amilóz molekulák újra egymás mellé rendeződnek, és egy nagyon szoros, stabil, új kristályszerkezetet hoznak létre.

Egy kutatás azt is kimutatta, hogy az előző napról maradt rizs akár két és félszer több ilyen típusú keményítőt tartalmaz, mint a frissen elkészített változat, ráadásul kisebb vércukorszint-emelkedést idéz elő.

A kutatók szerint a rezisztens keményítőt tartalmazó krumpli és rizs több szempontból is kedvező lehet

  • hosszabb ideig biztosíthat teltségérzetet, 
  • segíthet az étvágy kontrollálásában, 
  • támogathatja a bélflóra egészséges működését. 

Egyes vizsgálatok arra is utalnak, hogy pozitív hatással lehet az anyagcsere-folyamatokra, valamint szerepe lehet a cukorbetegség és egyes gyulladásos betegségek kockázatának csökkentésében.

Nem minden ételnél működik a rezisztens keményítő-trükk

A cukros desszertek, sütemények vagy torták lehűtése során nem keletkezik számottevő rezisztens keményítő, így ezek nem válnak egészségesebbé attól, hogy másnap fogyasztjuk el őket. 

Íz és állag szempontjából sem minden étel ideális másnap: egyes tészták megpuhulhatnak, vagy épp megkeményedhetnek, a sült krumpli pedig elveszítheti ropogósságát. 

Ugyanakkor vannak olyan fogások, amelyek kifejezetten jól működnek lehűtve is, például a krumplisaláta, a rizssaláta, a pirított rizs vagy egyes tésztasaláták. 

A jelenlegi kutatások alapján tehát a lehűtött vagy másnapos rizs vagy burgonya bizonyos esetekben sokkal kedvezőbben hathat az anyagcserére. 

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