Ezt árulja el rólad, ha folyton elfelejted mások nevét: meglepő tulajdonságokra világít rá

A kutatások szerint az emberi agy kifejezetten jó az arcok felismerésében, ami evolúciós előny is: nemcsak mi, hanem sok állat is az arc alapján azonosítja a társait. Az agyunkban külön idegi hálózat felel az arcok feldolgozásáért, ezért ez egy gyors és viszonylag pontos folyamat. A nevek megjegyzése viszont már sokkal nehezebb lehet. Mutatjuk, miért van ez a pszichológia szerint!

Mutatjuk a feledékenység okait a pszichológia szerint.

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Az emberi agy sokkal hatékonyabban dolgozza fel az arcokat, mint a neveket, ami evolúciós okokra vezethető vissza.

A pszichológiai kutatások szerint a figyelem, az érzelmi állapot és a kognitív terhelés is erősen befolyásolja, mennyire jegyzünk meg neveket.

Mutatjuk, milyen pszichológiai okai vannak a feledékenységnek, ha nevekről van szó!

Ezért felejted el a neveket a pszichológia szerint

Sokan vannak, akiknek a memóriája rendszeresen csődöt mond, ha a nevek megjegyzéséről van szó. Ez a feledékenység nem véletlen, hanem pszichológiai jel, hogy az emberek másképp működnek. Vannak, akik hajlamosabbak a nevek elfelejtésére, míg mások szinte azonnal megjegyzik őket. A pszichológusok, köztük Lise Abrams és Danielle Davis, négy fő okot különítettek el arra, miért felejtjük el az emberek neveit.

A nevek jelentése fontos számodra

A hétköznapi szavak jelentése egyértelmű képet idéz fel (pl. alma), a nevek viszont elsőre nem mondanak semmit az adott személyről. Egy Péter nevű emberről nem tudunk semmire következtetni pusztán a névből kifolyólag, ezért könnyen ki is megy a fejünkből egy-egy keresztnév.

Jobban figyelsz az érzelmekre

Azok az emberek, akik hajlamosak az érzelmeikre hagyatkozni már az első találkozásnál, sokkal jobban fókuszálnak arra, hogy az adott illető milyen első benyomást tesz rájuk. Ha az érzelmekre figyelnek, akkor pedig könnyen belefeledkeznek ebbe, így nem túl jó a névmemóriájuk.

A neveknek nincsenek szinonimái

Ha egy szó nem jut eszünkbe, akkor gyakran használhatunk rokon értelmű kifejezéseket, vagy körülírhatjuk azt. A neveknél ez nem működik: nincs „helyettesítő” név, ezért, ha elfelejtük egyet, akkor lehet, hogy sosem jut már magunktól az eszünkbe.