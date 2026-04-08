Vigyázz, ha ebben a szakmában dolgozik a párod: itt a leggyakoribb a megcsalás

Simon Benedek
2026.04.08.
A kutatók ma már mindenben mintákat keresnek. Egy felmérésből többek között az is kiderült, mely szakmát űzők hajlamosabbak leginkább a megcsalásra.

Te gondolkoztál már azon, hogy bizonyos szakmákban gyakoribb a megcsalást elkövetők száma, mint másokban? A felvetés annyira abszurd, hogy elsőre nehéz komolyan venni, de azért a legtöbben csak kíváncsiak rá: mégis melyik szakmában a legcsalfábbak az emberek? Máris mutatjuk!

Kutatások szerint az egészségügyben különösen gyakori a megcsalás. 
  • Bizonyos szakmákban gyakoribb lehet a félrelépés.
  • 2018-ban az Ashley Madison felmérése szerint a nők 23%-a, a férfiak 5%-a dolgozott az egészségügyben.
  • Egy 2025-ös brit kutatás megerősítette, hogy az egészségügyi dolgozók körében gyakrabban fordul elő a megcsalás.
  • Az egészségügyi szakma stresszes, hosszú és kiszámíthatatlan munkaidővel jár, ami hozzájárul a megcsaláshoz.
  • Egy 2021-es kutatás szerint a férfiak közel ötször nagyobb valószínűséggel lépnek félre, mint a nők.

Az egészségügyi dolgozók a leghajlamosabbak a megcsalásra?

2018-ban az Ashley Madison – egy vitatott társkereső szolgáltatás, amely házasoknak vagy párkapcsolatban élőknek szól – több mint 1000 felhasználót kérdezett meg a foglalkozásáról. A felmérésben a nők közül a legtöbben az egészségügyben dolgoztak. Egészen pontosan a felhasználók 23 százaléka orvos vagy ápoló volt. A férfi felhasználóknak pedig 5 százaléka dolgozott az egészségügy valamilyen területén. Mivel ez a platform elsősorban a nyitott kapcsolatokra, a viszonyokra épít, ezért arra a következtetésre jutottak, hogy az egészségügyi dolgozók a legcsalfábbak. Isabella Mise, az Ashley Madison akkori kommunikációs igazgatója a következőket mondta a felmérésről: 

„A hosszú, stresszes órák és a stresszre adott természetes reakció kombinációja lehet az oka annak, hogy az egészségügyi szakmában dolgozók viszonyt keresnek”.

Van frisebb kutatás is, ami hasonló eredményre jutott

Egy 2025-ös brit felmérés is arra jutott, hogy a megcsalás jelei gyakrabban jelentkezhetnek az egészségügyben dolgozóknál. A brit Illicit Encounters társkereső szolgáltatás hasonló kutatásában a legtöbb felhasználó, aki hajlandó lenne a félrelépésr, az egészségügyben dolgozik. Sokan megkérdőjelezik azonban ezeknek az állításoknak az igazságtartalmát, mivel a jelentések azon felhasználók adataira épülnek, akik önszántukból regisztráltak, ezért természetesen nem reprezentálják a teljesen egészségügyi szakmát.

Miért lehet az egészségügyben magasabb a hűtlenség aránya?

Az egészségügyi dolgozóknak gyakran hosszú és kiszámíthatatlan a munkaidejük, valamint különösen stresszes helyzetekkel és érzelmi terhekkel szembesülnek, ami kimerültséget, szorongást és egyéb mentális terheket jelent. 2017-ben a Journal of Clinical Nursing publikált egy franciaországi ápolókról készült tanulmányt, amely szerint a szakmában dolgozók 40 százaléka küzdött kiégéssel, ami a magánéletükre is hatással volt. 

2021-ben egy másik, több mint 360 orvos és ápoló bevonásával készült tanulmány (International Journal of Environmental Research and Public Health) azt találta, hogy a résztvevők 21 százaléka jelenleg vagy korábban hűtlen volt a kapcsolatban, és a hűtlenek több mint 80 százaléka férfi. Érdekes módon a férfiak majdnem ötször nagyobb valószínűséggel léptek félre, mint a nők. A munkaidő is szerepet játszott: a éjszakai ügyeletesek majdnem 18-szor nagyobb valószínűséggel voltak hűtlenek, mint a részmunkaidősek vagy nappalos alkalmazottak. 

