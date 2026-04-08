Vigyázz, ha ebben a szakmában dolgozik a párod: itt a leggyakoribb a megcsalás

Te gondolkoztál már azon, hogy bizonyos szakmákban gyakoribb a megcsalást elkövetők száma, mint másokban? A felvetés annyira abszurd, hogy elsőre nehéz komolyan venni, de azért a legtöbben csak kíváncsiak rá: mégis melyik szakmában a legcsalfábbak az emberek? Máris mutatjuk!

2018-ban az Ashley Madison felmérése szerint a nők 23%-a, a férfiak 5%-a dolgozott az egészségügyben.

Az egészségügyi dolgozók a leghajlamosabbak a megcsalásra?

2018-ban az Ashley Madison – egy vitatott társkereső szolgáltatás, amely házasoknak vagy párkapcsolatban élőknek szól – több mint 1000 felhasználót kérdezett meg a foglalkozásáról. A felmérésben a nők közül a legtöbben az egészségügyben dolgoztak. Egészen pontosan a felhasználók 23 százaléka orvos vagy ápoló volt. A férfi felhasználóknak pedig 5 százaléka dolgozott az egészségügy valamilyen területén. Mivel ez a platform elsősorban a nyitott kapcsolatokra, a viszonyokra épít, ezért arra a következtetésre jutottak, hogy az egészségügyi dolgozók a legcsalfábbak. Isabella Mise, az Ashley Madison akkori kommunikációs igazgatója a következőket mondta a felmérésről:

„A hosszú, stresszes órák és a stresszre adott természetes reakció kombinációja lehet az oka annak, hogy az egészségügyi szakmában dolgozók viszonyt keresnek”.

Van frisebb kutatás is, ami hasonló eredményre jutott

Egy 2025-ös brit felmérés is arra jutott, hogy a megcsalás jelei gyakrabban jelentkezhetnek az egészségügyben dolgozóknál. A brit Illicit Encounters társkereső szolgáltatás hasonló kutatásában a legtöbb felhasználó, aki hajlandó lenne a félrelépésr, az egészségügyben dolgozik. Sokan megkérdőjelezik azonban ezeknek az állításoknak az igazságtartalmát, mivel a jelentések azon felhasználók adataira épülnek, akik önszántukból regisztráltak, ezért természetesen nem reprezentálják a teljesen egészségügyi szakmát.