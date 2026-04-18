Te vagy a koszorúslány? Akkor jobb, ha tudod: ezek lesznek a kötelességeid

esküvő koszorúslány menyasszony
Koszorúslánynak választottak? Gratulálunk! De vajon pontosan mi a koszorúslány feladata, és mit illik viselni a nagy napon? Segítünk!

Ha hívtak már meg esküvőre, biztosan feltűnt, hogy a menyasszony körül mindig van valaki, aki mindent kézben tart – a fátyoltól kezdve a sminken át egészen a hangulatig. Ő a koszorúslány. De mi a koszorúslány feladata valójában? Több, mint gondolnád.

Mi a koszorúslány feladata egy esküvőn. 
Forrás:  123rtf

  • A koszorúslány a menyasszony legfontosabb támasza az esküvő szervezésekor és a nagy napon is.
  • A koszorúslány dolga az érzelmi támogatástól a szervezési feladatokig sok mindent magában foglal.
  • A ruha kiválasztása kulcsfontosságú: elegáns legyen, de mindig a menyasszony elképzeléseihez igazodjon.

A koszorúslány – vagy hagyományos szóval nyoszolyólány – általában a menyasszony egyik legközelebbi barátja, testvére vagy rokona. Nem véletlen, hogy őt választják, hisz olyan személyről van szó, akiben a menyasszony maximálisan megbízik.

A koszorúslány dolga az esküvő előtt

Sokan azt gondolják, a koszorúslány szerepe csak a ceremónián fontos. Pedig valójában már jóval korábban kezdődik a „munkája”. A koszorúslány dolga gyakran az, hogy elkísérje a menyasszonyt ruhapróbára, segítsen dönteni a sminkről, frizuráról vagy akár a dekorációról.

Emellett a koszorúslány sokszor az, aki megszervezi a lánybúcsút. Itt jöhetnek a kreatív programok, vicces játékok és persze egy kis meglepetés is... mindezt úgy, hogy a menyasszony valóban jól érezze magát. 

Nem ritka az sem, hogy ő koordinálja a többi koszorúslányt, így egyfajta mini rendezvényszervezővé válik az esküvő előtti időszakban.

Mi történik az esküvő napján?

A nagy napon a koszorúslány gyakorlatilag a menyasszony jobbkeze. Figyel arra, hogy a ruha tökéletesen álljon, a fátyol a helyén legyen, és a smink se kenődjön el az érzelmes pillanatokban.

Gyakran ő vezeti a koszorúslányok sorát az oltárhoz, segít a menyasszonynak mozogni a ruhában, és közben diszkréten gondoskodik arról, hogy minden gördülékenyen menjen. Ha kell, vizet ad, igazít a ruhán, pisilni kísér vagy gyorsan megold egy váratlan helyzetet.

Ki lehet koszorúslány?

A válasz egyszerű: bárki, akit a menyasszony közel érez magához. Legyen az gyerekkori barátnő, testvér, unokatestvér vagy akár egy nagyon közeli kolléga. A lényeg a bizalom és az érzelmi kapcsolat – hiszen ez a szerep nemcsak látványos, hanem személyes is.

Ki veszi a koszorúslányruhát?

Az esküvői etikett országonként eltérhet, ezért a kérdés, hogy ki veszi a koszorúslányruhát, sokszor felmerül. Gyakran a koszorúslány fizeti saját ruháját, de egyre több menyasszony vállalja át ezt a költséget, vagy legalább részben hozzájárul.

A legfontosabb szabály: a ruha mindig a menyasszony stílusához és az esküvő hangulatához igazodjon. A színt általában ő választja ki, a fazon viszont lehet közös döntés – így mindenki jól érzi magát benne.

Milyen legyen a koszorúslányruha?

A koszorúslány az esküvő egyik legfeltűnőbb szereplője, de van egy aranyszabály: soha nem ragyoghat jobban, mint a menyasszony. Az ideális ruha elegáns, harmonizál a dekorációval és a többi koszorúslány ruhájával. Fontos az is, hogy kényelmes legyen – hiszen egy esküvőn sokszor órákon át talpon kell lenni. A jó koszorúslányruha tehát stílusos, visszafogott és a menyasszony elképzeléseit tükrözi.

