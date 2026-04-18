70 szemtanúja volt a szülésnek, mégsem hitték el, hogy az angol király fia

Az intrika természetes része volt a királyi udvaroknak, ami olykor agyament mélységet öltött. Amikor az angol király felesége, Modenai Mária 1688-ban egészséges fiúnak adott életet, szárnyra kelt a hír, hogy a csecsemőt valójában kicserélték. Történt mindez annak ellenére, hogy születését nem kevesebb, mint hetven ember nézte végig. Utánajártunk, mi állhatott az elmélet hátterében.

James Francis Edward Stuart születését 70 fő nézte végig, mégse hitték, hogy az angol király fia.

A középkorban és újkorban a királyi szüléseket több tucat résztvevő figyelte.

Ennek oka az volt, hogy biztosak legyenek benne, nem cserélik ki a trónörököst.

Modenai Mária és II. Jakab angol király örökösének legitimitását 70 szemtanú sem volt hajlandó elhinni.

Napjainkban sokan még férjüket sem szívesen engedik be a szülőszobára. Ehhez képest a középkor és újkor folyamán az uralkodónék az udvar kíváncsi tekintetének kereszttüzében hozták világra kékvérű porontyaikat. Ennek oka nem a nemesség bizarr szórakozási igénye, sokkal inkább a politika és hatalom legitimálása volt: a szemtanúkkal akarták biztosítani, hogy nem cserélik ki a csecsemőt és valóban a törvényes örökös kerül majd trónra. Ez olykor extrém formákat öltött, amire jó példa Marie Antoinette esete, aki elalélt, amikor a tömeg elszívta előle az oxigént.

Csakhogy amikor az emberek nem akarnak elhinni valamit, akkor még a szemüknek sem hajlandók hinni. Így történhetett, hogy amikor II. Jakab felesége, Modenai Mária 1688. június 10-én egészséges fiúnak adott életet, még a 70, később 80 szemtanú sem hitte el, hogy James Francis Edward Stuart az angol király fia.

Úgy hitték, hogy Modenai Mária kicserélte II. Jakab fiát egy imposztorra.

A szárnyra kelt udvari pletyka szerint a királyné halva született gyereket hozott világra, így kicserélték egy másik csecsemőre, akit egy ágytálban csempésztek a szobába. Ugyanakkor a szóbeszédek már azelőtt elkezdődtek, hogy a fú megszületett volna, hisz a sok vetélés és korán elhunyt csecsemő után eleve megkérdőjelezték, hogy Modenai Mária huszonkilenc évesen egyáltalán képes-e gyereket szülni.

A találgatásokat csak táplálta, hogy terhessége alatt a királyné senkinek nem engedte, hogy öltözködés közben vele legyen, ezért is lehetett az, hogy szokatlanul nagy tömeg kísérte a vajúdást.

Amikor a fiú megszületett és átvitték egy másik szobába megmosdatni és felöltöztetni, II. Jakab angol király ragaszkodott hozzá, hogy a nemesség oda is elkísérje. Akkor vajon miért nem hittek a szemüknek?