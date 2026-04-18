2026.04.18.

70 szemtanúja volt a szülésnek, mégsem hitték el, hogy az angol király fia

intrika Stuart angol király
Bába Dorottya
2026.04.18.
James Francis Edward Stuart születését több mint 70 fő figyelte, mégsem hitték el, hogy ő a legitim örökös. Az angol király fiának sorsa az intrika és hatalom legszélsőségesebb példája.

Az intrika természetes része volt a királyi udvaroknak, ami olykor agyament mélységet öltött. Amikor az angol király felesége, Modenai Mária 1688-ban egészséges fiúnak adott életet, szárnyra kelt a hír, hogy a csecsemőt valójában kicserélték. Történt mindez annak ellenére, hogy születését nem kevesebb, mint hetven ember nézte végig. Utánajártunk, mi állhatott az elmélet hátterében.

James Francis Edward Stuart születését 70 fő nézte végig, mégse hitték, hogy az angol király fia.
Az angol király elűzött fia: James Francis Edwars Stuart

  • A középkorban és újkorban a királyi szüléseket több tucat résztvevő figyelte.
  • Ennek oka az volt, hogy biztosak legyenek benne, nem cserélik ki a trónörököst.
  • Modenai Mária és II. Jakab angol király örökösének legitimitását 70 szemtanú sem volt hajlandó elhinni.

Napjainkban sokan még férjüket sem szívesen engedik be a szülőszobára. Ehhez képest a középkor és újkor folyamán az uralkodónék az udvar kíváncsi tekintetének kereszttüzében hozták világra kékvérű porontyaikat. Ennek oka nem a nemesség bizarr szórakozási igénye, sokkal inkább a politika és hatalom legitimálása volt: a szemtanúkkal akarták biztosítani, hogy nem cserélik ki a csecsemőt és valóban a törvényes örökös kerül majd trónra. Ez olykor extrém formákat öltött, amire jó példa Marie Antoinette esete, aki elalélt, amikor a tömeg elszívta előle az oxigént.

Csakhogy amikor az emberek nem akarnak elhinni valamit, akkor még a szemüknek sem hajlandók hinni. Így történhetett, hogy amikor II. Jakab felesége, Modenai Mária 1688. június 10-én egészséges fiúnak adott életet, még a 70, később 80 szemtanú sem hitte el, hogy James Francis Edward Stuart az angol király fia.

Úgy hitték, hogy Modenai Mária kicserélte II. Jakab fiát egy imposztorra.
A szárnyra kelt udvari pletyka szerint a királyné halva született gyereket hozott világra, így kicserélték egy másik csecsemőre, akit egy ágytálban csempésztek a szobába. Ugyanakkor a szóbeszédek már azelőtt elkezdődtek, hogy a fú megszületett volna, hisz a sok vetélés és korán elhunyt csecsemő után eleve megkérdőjelezték, hogy Modenai Mária huszonkilenc évesen egyáltalán képes-e gyereket szülni.

A találgatásokat csak táplálta, hogy terhessége alatt a királyné senkinek nem engedte, hogy öltözködés közben vele legyen, ezért is lehetett az, hogy szokatlanul nagy tömeg kísérte a vajúdást.

Amikor a fiú megszületett és átvitték egy másik szobába megmosdatni és felöltöztetni, II. Jakab angol király ragaszkodott hozzá, hogy a nemesség oda is elkísérje. Akkor vajon miért nem hittek a szemüknek?

Katolikus angol király a protestáns Angliában? Modenai Mária végzete

A probléma gyökere az akkor Angliában tomboló katolikus-protestáns ellentétből fakadt. Ugyanis azok a II. Jakab gyermekek, akik első házasságából születtek, protestáns nevelésben részesültek, azonban Modenai Máriával közös utódaik katolikusnak lettek nevelve. Nagyon is valós volt a veszély, hogyha a királyné egészséges fiúnak ad életet, Angliát visszaterelik a Szentszék ölelő karjai közé, ugyanis a király uralmát csak rövid fellángolásnak tudták be.

Nem sokkal a szülés után az angol király és családja menekülni kényszerült.
Ez volt az oka, hogy a szülés minden egyes pillanatát figyelő 70 tanú összeesküvés-elméletet gyártott a kicserélt csecsemőről. Ehhez tudni kell, hogy a szemtanúk döntő többsége katolikus volt, így a reformvallások hívei joggal állíthatták, hogy saját érdeküket tartották szem előtt vallomásukkal.

A pletykának már nem lehetett megálljt parancsolni, így történhetett, hogy hét politikus és arisztokrata levélben hívta meg Orániai Vilmost, hogy rohanja le Angliát és űzze el a „pápista” angol királyt. Vilmos legitimitását nem csak protestáns vallása, de rokoni kapcsolatai is támogatták, ugyanis felesége nem volt más, mint II. Jakab lánya, a későbbi II. Mária angol királynő. Oránia hercege 1688. november 5-én partra szállt, feleségével együtt társuralkodóknak nyilvánították, II. Jakabot és Máriát pedig elűzték az angol trónról. James Frances Edward így száműzetésben élte le életét, ám az angol trónról való jogáról soha nem volt hajlandó lemondani, így ragadt rá az „Öreg Trónkövetelő” gúnynév.

A Modenai Mária fiának törvénytelenségéről szóló pletyka valójában csak ürügy volt, így ha nem a kicserélt csecsemő, akkor valószínűleg más szóbeszéd alapján űzték volna el őt és II. Jakabot a trónról. A történet remek történelmi példa arra, hogy soha nem szabad alábecsülni a többség akaratát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
