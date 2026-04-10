A kötődési problémák hálójában: ezért mond nemet a vőlegény az oltár előtt

Mi váltja ki a megfutamodást?

A kívülállók számára sokszor érthetetlen, hogyan juthat el valaki addig, hogy egy jól működő kapcsolatból éppen az utolsó pillanatban lép ki. Ebben gyakran a háttérben meghúzódó kötődési zavar is szerepet játszhat.

„Az esküvő egy erős szimbolikus esemény: véglegességet, felelősséget és érzelmi kiszolgáltatottságot hordoz. Ez a hármas kombináció könnyen aktiválhatja azokat a régi tapasztalatokat, amelyek a bizonytalanságról, az elutasításról vagy éppen a túlzott kontrollról szóltak. Ha valaki gyermekkorában nem élte meg a stabil, kiszámítható érzelmi jelenlétet, akkor felnőttként a közelség egyszerre lehet vágyott és félelmetes is. Sok esetben nem is konkrét gondolat jelenik meg, hanem egy megfoghatatlan belső nyomás: „valami nincs rendben”, „nem is biztos, hogy ezt akarom”. Ez az érzés valójában egy idegrendszeri reakció – a szervezet így próbálja elkerülni a vélt veszélyt. A menekülés tehát nem a partner ellen irányul, hanem egy belső feszültség csökkentésére szolgál. Nem ritka az sem, hogy korábbi kapcsolati sérülés, mint például megcsalás, elhagyás vagy érzelmi bántás ilyenkor újra aktiválódik. Az esküvő ebben az esetben nemcsak a jelenlegi kapcsolatot jelenti, hanem minden korábbi fájdalom visszhangját is” – teszi hozzá a pszichológus.

Van kiút egy ilyen nehéz helyzetből?

Bár a kötődési minták mélyen gyökereznek, korántsem megváltoztathatatlanok. Az első és talán legfontosabb lépés a felismerés: annak megértése, hogy a félelem nem a partnerből fakad, hanem egy régi, belső mintázatból.

„Az önismereti munka során fokozatosan kirajzolódhat, hogy milyen helyzetek aktiválják az effajta viselkedést. Mi az a pont, ahol a közelség már feszültséget kelt? Milyen gondolatok vagy testi érzések jelennek meg ilyenkor? Ezek tudatosítása már önmagában csökkentheti a reakció intenzitását. A kötődésfókuszú vagy sématerápiás megközelítések segíthetnek abban, hogy az érintett új, biztonságosabb kapcsolati mintákat alakítson ki. A folyamat során nemcsak a múlt feldolgozása történik meg, hanem új tapasztalatok is születnek: például az, hogy a közelség nem feltétlenül jár fájdalommal. Legalább ennyire fontos a kommunikáció. Amikor valaki képes megosztani a félelmeit a partnerével, az már önmagában oldja a belső feszültséget. A kapcsolat ilyenkor nem nyomásként, hanem biztonságos térként kezd működni. A változás kulcsa a fokozatosság. Nem kell egyik napról a másikra „megjavulni”. Elég, ha valaki apró lépésekben közelebb engedi a másikat és közben megtapasztalja, hogy ez nem veszély, hanem lehetőség” – tanácsolja a szakértő.