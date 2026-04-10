A kötődési problémák hálójában: ezért mond nemet a vőlegény az oltár előtt

Sokak számára az esküvő az élet egyik legörömtelibb napja: egy közös jövő ígérete, egy kimondott „igen”, amely stabilitást és biztonságot jelent. Mégis, vannak, akik éppen ebben a helyzetben érzik magukat a leginkább sarokba szorítva. És hogy mi okozza a kötődési problémákat? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elmagyarázza.
Kötődési félelmek hálójában
- A házasság komoly döntés, mely mindkét fél elköteleződését megkívánja.
- A megfontolt döntés ellenére előfordul, hogy a vőlegény az utolsó pillanatban megfutamodik.
- A „nem” mögött komoly kötődési félelmek lehetnek.
- Teszteld, melyik kötődési típusba tartozol!
Miért lép le valaki az utolsó pillanatban?
Az esküvő egy kiélezett helyzet. Amikor valaki közel kerül ahhoz, hogy végleg elköteleződjön, nemcsak a jelenlegi kapcsolatában van jelen, hanem az összes korábbi tapasztalatát is magában hordozza.
„Ilyenkor a reakciót az illető a kötődési stílusa határozza meg, nem pedig az érzelmeinek a hiánya. A kötődésnek három alaptípusa van: a biztonságos kötődésű emberek számára az intimitás és az önállóság nem zárják ki egymást. Ők képesek bízni a partnerükben, és nem érzik úgy, hogy az elköteleződés a szabadságuk feladását jelentené. Számukra az esküvő inkább egy természetes fejlődési lépés, mintsem fenyegető helyzet. A szorongó kötődési mintával élőknél egészen más belső világ működik. Ők gyakran erősen vágynak a közelségre, ugyanakkor folyamatosan ott munkál bennük a félelem: mi történik, ha elveszítik a másikat? Az esküvő közeledtével ez a félelem felerősödhet, és akár túlzott aggódásba, bizonytalanságba csaphat át. Az elkerülő kötődésű személyek esetében a közelség önmagában is feszültséget kelthet. Számukra az intimitás gyakran a kontroll elvesztésével egyenlő, ezért távolságot tartanak. Egy esküvő, amely véglegességet és mély érzelmi bevonódást jelent, könnyen aktiválhatja bennük azt az érzést, hogy túl közel engedtem magamhoz”. A menekülés ilyenkor nem tudatos döntés, hanem egy belső védelmi mechanizmus – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.
Mi váltja ki a megfutamodást?
A kívülállók számára sokszor érthetetlen, hogyan juthat el valaki addig, hogy egy jól működő kapcsolatból éppen az utolsó pillanatban lép ki. Ebben gyakran a háttérben meghúzódó kötődési zavar is szerepet játszhat.
„Az esküvő egy erős szimbolikus esemény: véglegességet, felelősséget és érzelmi kiszolgáltatottságot hordoz. Ez a hármas kombináció könnyen aktiválhatja azokat a régi tapasztalatokat, amelyek a bizonytalanságról, az elutasításról vagy éppen a túlzott kontrollról szóltak. Ha valaki gyermekkorában nem élte meg a stabil, kiszámítható érzelmi jelenlétet, akkor felnőttként a közelség egyszerre lehet vágyott és félelmetes is. Sok esetben nem is konkrét gondolat jelenik meg, hanem egy megfoghatatlan belső nyomás: „valami nincs rendben”, „nem is biztos, hogy ezt akarom”. Ez az érzés valójában egy idegrendszeri reakció – a szervezet így próbálja elkerülni a vélt veszélyt. A menekülés tehát nem a partner ellen irányul, hanem egy belső feszültség csökkentésére szolgál. Nem ritka az sem, hogy korábbi kapcsolati sérülés, mint például megcsalás, elhagyás vagy érzelmi bántás ilyenkor újra aktiválódik. Az esküvő ebben az esetben nemcsak a jelenlegi kapcsolatot jelenti, hanem minden korábbi fájdalom visszhangját is” – teszi hozzá a pszichológus.
Van kiút egy ilyen nehéz helyzetből?
Bár a kötődési minták mélyen gyökereznek, korántsem megváltoztathatatlanok. Az első és talán legfontosabb lépés a felismerés: annak megértése, hogy a félelem nem a partnerből fakad, hanem egy régi, belső mintázatból.
„Az önismereti munka során fokozatosan kirajzolódhat, hogy milyen helyzetek aktiválják az effajta viselkedést. Mi az a pont, ahol a közelség már feszültséget kelt? Milyen gondolatok vagy testi érzések jelennek meg ilyenkor? Ezek tudatosítása már önmagában csökkentheti a reakció intenzitását. A kötődésfókuszú vagy sématerápiás megközelítések segíthetnek abban, hogy az érintett új, biztonságosabb kapcsolati mintákat alakítson ki. A folyamat során nemcsak a múlt feldolgozása történik meg, hanem új tapasztalatok is születnek: például az, hogy a közelség nem feltétlenül jár fájdalommal. Legalább ennyire fontos a kommunikáció. Amikor valaki képes megosztani a félelmeit a partnerével, az már önmagában oldja a belső feszültséget. A kapcsolat ilyenkor nem nyomásként, hanem biztonságos térként kezd működni. A változás kulcsa a fokozatosság. Nem kell egyik napról a másikra „megjavulni”. Elég, ha valaki apró lépésekben közelebb engedi a másikat és közben megtapasztalja, hogy ez nem veszély, hanem lehetőség” – tanácsolja a szakértő.
Neked milyen a kötődési stílusod? Töltsd ki a Fanny magazin kötődési stílus tesztjét, és kiderül!
Válaszd ki azt a választ, amely leginkább jellemző rád!
1. Hogyan érzed magát egy komoly, elkötelezett kapcsolatban?
A) Általában biztonságban érzem magam, és természetesnek tartom a közelséget.
B) Gyakran aggódom amiatt, hogy a partnerem esetleg eltávolodik vagy elhagy.
C) Időnként úgy érzem, hogy túl sok a közelség, és szükségem van távolságra.
2. Mit érzel, amikor a partnered érzelmileg nagyon közel szeretne kerülni hozzád?
A) Örülök ennek, és könnyen megélem az intimitást.
B) Jólesik, de közben félek attól, hogy ez nem tart majd sokáig.
C) Egy idő után kényelmetlenné válik, és igyekszem egy kicsit visszahúzódni.
3. Miként reagálsz konfliktushelyzetben?
A) Igyekszem nyugodtan megbeszélni a problémát a párommal.
B) Nagyon megijedek attól, hogy a konfliktus a kapcsolat végét jelentheti.
C) Inkább kerülöm a konfliktust, vagy érzelmileg eltávolodom.
4. Mennyire vagy képes bízni másokban?
A) Általában ez nem okoz problémát számomra a kapcsolataimban.
B) Nehezen bízom meg másban, mert tartok attól, hogy csalódni fogok.
C) Inkább magamra támaszkodom, és nem szeretek túlzottan függeni másoktól.
5. Mit jelent számodra az elköteleződés?
A) Egy természetes és pozitív lépést a kapcsolat fejlődésében.
B) Valami olyasmit, amire vágyom, de egyben félelemmel is eltölt.
C) Olyan helyzetet, amely korlátozhatja a szabadságomat.
6. Hogyan reagál, ha a partnere egy ideig nem elérhető?
A) Nem aggódom különösebben, tudom, hogy később jelentkezni fog.
B) Szorongani kezdek, és attól félek, hogy valami baj történt a kapcsolatunkban.
C) Inkább élvezem, hogy egy kis időt egyedül tölthetek.
7. Miként éli meg az érzelmi közelséget?
A) Komfortosan és természetesen.
B) Nagyon intenzíven, néha már túlzottan is.
C) Időnként nehéznek, ezért inkább tartok egy kis távolságot.
Kiértékelés:
Számold meg, melyik betűből választottad a legtöbbet!
Többségében A válaszokat adtál – Biztonságos kötődés
Képes vagy stabil, kiegyensúlyozott kapcsolatokat kialakítani, ahol a közelség és az önállóság egyaránt jelen van. Nem ijeszt meg az elköteleződés, és általában bízol abban, hogy a kapcsolataid működőképesek.
Tanács: Érdemes ezt a stabilitást tudatosan is ápolni, és támogatni partneredet abban, hogy ő is biztonságosabban tudjon kapcsolódni hozzád.
Többségében B válaszokat adtál – Szorongó kötődés
Mélyen vágysz a közelségre és a szeretetre, ugyanakkor gyakran félsz attól, hogy elveszíted a másikat. Ez a belső feszültség időnként túlzott aggódásban vagy erős érzelmi reakciókban jelenhet meg.
Tanács: Az önmegnyugtatás képességének fejlesztése kulcsfontosságú lehet. Segíthet, ha megtanulod elkülöníteni a valós helyzeteket a félelmeid által generált gondolatoktól, és erősíted saját belső biztonságérzetedet.
Többségében C válaszokat adtál – Elkerülő kötődés
Számodra fontos a függetlenség és az autonómia, ezért a túlzott közelség időnként nyomasztó lehet. Hajlamos lehetsz arra, hogy érzelmileg visszahúzódj, különösen akkor, amikor a kapcsolat komolyabbra fordul, mélyebbé válik.
Tanács: Érdemes apró lépésekben közelebb engedned a partnered, és tudatosítanod magadban, hogy a sebezhetőség nem gyengeség. A biztonságos kapcsolódás tanulható és hosszú távon felszabadító élmény lehet.
