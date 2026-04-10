Megvan az időpont: ekkor mondhatja ki az igent Taylor Swift és Travis Kelce

Sajtóértesülések szerint Taylor Swift és Travis Kelce nagy napja július 3-án lesz New Yorkban. A dátumra és a helyszínre azért kapták fel soka a fejüket, mert korábban egészen másról szóltak a hírek.

Forrás: Getty Images

A Page Six úgy tudja, már ki is küldték Taylor Swift és Travis Kelce esküvői meghívóit, melyekben az áll, hogy a pár július 3-án mondja ki az igent New Yorkban. A döntés sokakat meglepett, hiszen korábban több forrás is arról beszélt, hogy Rhode Island lehet az esemény helyszíne, ahol az énekesnőnek hatalmas birtoka van. Egy bennfentes azonban már korábban jelezte, hogy a pár elállhat ettől a tervtől, és inkább egy olyan helyszínt választanak, amely nagyobb vendégsereg fogadására is alkalmas. New York ebből a szempontból ideális választásnak tűnik.

Az időpont sem véletlen: július 4-e Taylor Swift egyik kedvenc ünnepe, ráadásul idén az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulóját is ekkor ünneplik. A július 3-i esküvő így szorosan kapcsolódhat ehhez a fontos dátumhoz.

Taylor Swift régóta kötődik New Yorkhoz. 2014-ben két szomszédos tribecai penthouse-t vásárolt meg, amelyeket egy nagy duplex lakássá alakított át, majd később tovább bővítette ingatlanportfólióját egy közeli townhouse-szal és egy 325 négyzetméteres lofttal ugyanabban az épületben. A város iránti rajongását zenei munkásságában is megörökítette: a Welcome to New York című dala kifejezetten a metropolisz előtt tiszteleg.

Úgy tűnik, Travis Kelce is gyorsan megszerette a pezsgő nagyvárost. „Király érzés csak úgy elmerülni a város hangulatában” – mondta korábban. „Az egyik kedvenc programom New Yorkban, hogy egyszerűen sétálok az utcákon, figyelem a nyüzsgést, és közben új emberekkel találkozom.”

Egyelőre egyik fél sem nyilatkozott az esküvő részleteiről, de a kiszivárgott információk alapján úgy tűnik, a sztárpár gőzerővel készül a nagy napra.

