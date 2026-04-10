Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 10., péntek Zsolt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Megvan az időpont: ekkor mondhatja ki az igent Taylor Swift és Travis Kelce

Travis Kelce Taylor Swift
Virág Emília
2026.04.10.
Már a meghívók is úton vannak: kiszivárgott, mikor és hol tarthatják Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjét. A hírek szerint a sztárpár nem a korábban emlegetett helyszínt választotta.

Sajtóértesülések szerint Taylor Swift és Travis Kelce nagy napja július 3-án lesz New Yorkban. A dátumra és a helyszínre azért kapták fel soka a fejüket, mert korábban egészen másról szóltak a hírek.

Travis Kelce és Taylor Swift hamarosan összeházasodnak
Forrás: Getty Images

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: mevltoztatták a helyszínt

A Page Six úgy tudja, már ki is küldték Taylor Swift és Travis Kelce esküvői meghívóit, melyekben az áll, hogy a pár július 3-án mondja ki az igent New Yorkban. A döntés sokakat meglepett, hiszen korábban több forrás is arról beszélt, hogy Rhode Island lehet az esemény helyszíne, ahol az énekesnőnek hatalmas birtoka van. Egy bennfentes azonban már korábban jelezte, hogy a pár elállhat ettől a tervtől, és inkább egy olyan helyszínt választanak, amely nagyobb vendégsereg fogadására is alkalmas. New York ebből a szempontból ideális választásnak tűnik.

Az időpont sem véletlen: július 4-e Taylor Swift egyik kedvenc ünnepe, ráadásul idén az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulóját is ekkor ünneplik. A július 3-i esküvő így szorosan kapcsolódhat ehhez a fontos dátumhoz.

Taylor Swift régóta kötődik New Yorkhoz. 2014-ben két szomszédos tribecai penthouse-t vásárolt meg, amelyeket egy nagy duplex lakássá alakított át, majd később tovább bővítette ingatlanportfólióját egy közeli townhouse-szal és egy 325 négyzetméteres lofttal ugyanabban az épületben. A város iránti rajongását zenei munkásságában is megörökítette: a Welcome to New York című dala kifejezetten a metropolisz előtt tiszteleg.

Úgy tűnik, Travis Kelce is gyorsan megszerette a pezsgő nagyvárost. „Király érzés csak úgy elmerülni a város hangulatában” – mondta korábban. „Az egyik kedvenc programom New Yorkban, hogy egyszerűen sétálok az utcákon, figyelem a nyüzsgést, és közben új emberekkel találkozom.”

Egyelőre egyik fél sem nyilatkozott az esküvő részleteiről, de a kiszivárgott információk alapján úgy tűnik, a sztárpár gőzerővel készül a nagy napra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Új szereplők érkeznek A Bridgerton család következő évadába: ismerd meg az új arcokat!

Már javában zajlik A Bridgerton család ötödik évadának forgatása, és kiderült, hogy három új színésszel bővül a szereplőgárda.

A Vészhelyzet Pittsburghben sztárja a sorozatnak köszönheti, hogy nem veszítette el mindenét

Patrick Ball a könnyeivel küszködve árulta el egy interjúban, hogy a sorozat váratlan sikere megmentette az életét.

David Beckham és Victoria Beckham továbbra is békülne: meglepő ajánlatot küldtek Brooklynnak

Nemrég napvilágra került, hogy a Beckham házaspár továbbra is próbálja jobb belátásra bírni a legidősebb gyermekét. David Beckhamék odáig merészkedtek, hogy ajánlatot küldtek Brooklynnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
