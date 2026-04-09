Erre senki sem számított! Jennifer Aniston harmadszor is férjhez megy

Jennifer Aniston ezúttal tudatosan kerülné a nyilvánosságot, visszafogott, intim ceremóniát szeretne. Jim Curtisszel már a lehetséges helyszíneket nézegetik, és minden jel arra utal, hogy Európában szeretnék kimondani a boldogító igent.

Jennifer Aniston és Jim Curtis első hivatalos fotója

Jim Curtis és Jennifer Aniston esküvője: Európában tartják a lakodalmat

Jennifer Aniston életében új fejezet kezdődik: titokban a harmadik esküvőjére készül. A színésznő és párja, a coach és hipnotizőr Jim Curtis kapcsolata gyorsan mélyült el, és az ismerőseik szerint is egészen különleges kötelék alakult ki közöttük. Bennfentesek úgy tudják, hogy spirituális szinten is erős. A pár állítólag együtt vett részt regressziós terápián, ahol rájöttek, már egy korábbi életükben is együtt voltak. A források szerint Jennifer Aniston ez a kapcsolat egészen új minőséget jelent, olyat, amilyet korábban még nem tapasztalt - írja a The Sun.

Úgy tudni, az esküvőt már el is kezdték szervezni. A pár több lehetséges helyszínt is mérlegel, és jelenleg Európa tűnik a legvalószínűbb választásnak. A színésznő kifejezetten szeretné elkerülni a hollywoodi felhajtást, ezért egy szűk körű, meghitt szertartásban gondolkodik, amelyen csak a legközelebbi barátok és családtagok vesznek részt. A lakodalom után közös otthont is akarnak vásárolni, már keresik az álomlakástukat New Yorkban. Jelenleg a legtöbb időt Jennifer bel-airi és montecitói otthonai között töltik.

Jennifer Aniston korábbi, záronyra futott házasságai után – Brad Pitt-tel, majd Justin Theroux-val – most végre megtalálhatta azt a férfit, akivel igazán jól érzi magát. A források szerint ez a kapcsolat most sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb, mint a korábbiak voltak.

